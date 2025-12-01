Vụ xích chân con gái 9 tuổi vào giường: Công an triệu tập người cha

TPO - Công an xã Ea Ktur, Đắk Lắk đã triệu tập, làm việc với ông N.T.Đ. về việc xích chân con gái vào giường trong phòng bốc mùi hôi thối.

Chiều 1/12, Công an xã Ea Ktur, Đắk Lắk đã triệu tập, làm việc với ông N.T.Đ. (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) liên quan tới việc cháu H.H.N.N. (SN 2014, trú thôn 5A, xã Ea Ktur) bị xích chân vào giường trong phòng mà báo Tiền Phong đã phản ánh.

Cơ quan công an làm việc với ông N.T.Đ.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin có sự việc một bé gái bị xích chân trong một căn phòng ở thôn 5A, Công an xã Ea Ktur đã tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh. Tại hiện trường, công an phát hiện có hai cháu bị nhốt trong một căn phòng hôi thối. Trong đó, cháu H.H.N.N. bị xích chân.

Làm việc với công an, bước đầu ông Đ. khai nhận, mẹ của hai cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả hai cháu đều đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông Đ. đã nhốt, xích chân một trong số các cháu trong phòng.

Cháu H.H.N.N. bị xích chân vào chiếc giường đã hỏng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một bé gái bị xích trong một căn phòng nhỏ. Bé bị xích vào thành giường sắt đã bị hỏng bằng một cái xích dài khoảng 1m. Bên cạnh là một khay nhựa đựng cơm trắng, thức ăn đạm bạc, một can nước lớn loại 20 lít. Ở góc tường là những bộ quần áo được gom lại một đống. Ngoài ra có một số chai nhựa rỗng, có chai chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Người phụ nữ ghi hình qua cửa sổ, nói trong clip dặn bé gái về nói với bố nấu cơm cho con ăn đàng hoàng. Bé gái trong clip trả lời “Bọn con tự nấu, con biết nấu cơm rồi”.