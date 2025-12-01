Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Vụ xích chân con gái 9 tuổi vào giường: Công an triệu tập người cha

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an xã Ea Ktur, Đắk Lắk đã triệu tập, làm việc với ông N.T.Đ. về việc xích chân con gái vào giường trong phòng bốc mùi hôi thối.

Chiều 1/12, Công an xã Ea Ktur, Đắk Lắk đã triệu tập, làm việc với ông N.T.Đ. (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) liên quan tới việc cháu H.H.N.N. (SN 2014, trú thôn 5A, xã Ea Ktur) bị xích chân vào giường trong phòng mà báo Tiền Phong đã phản ánh.

base64-1764581156829301147700.jpg
Cơ quan công an làm việc với ông N.T.Đ.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin có sự việc một bé gái bị xích chân trong một căn phòng ở thôn 5A, Công an xã Ea Ktur đã tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh. Tại hiện trường, công an phát hiện có hai cháu bị nhốt trong một căn phòng hôi thối. Trong đó, cháu H.H.N.N. bị xích chân.

Làm việc với công an, bước đầu ông Đ. khai nhận, mẹ của hai cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả hai cháu đều đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông Đ. đã nhốt, xích chân một trong số các cháu trong phòng.

tien-phong.jpg
Cháu H.H.N.N. bị xích chân vào chiếc giường đã hỏng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một bé gái bị xích trong một căn phòng nhỏ. Bé bị xích vào thành giường sắt đã bị hỏng bằng một cái xích dài khoảng 1m. Bên cạnh là một khay nhựa đựng cơm trắng, thức ăn đạm bạc, một can nước lớn loại 20 lít. Ở góc tường là những bộ quần áo được gom lại một đống. Ngoài ra có một số chai nhựa rỗng, có chai chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Người phụ nữ ghi hình qua cửa sổ, nói trong clip dặn bé gái về nói với bố nấu cơm cho con ăn đàng hoàng. Bé gái trong clip trả lời “Bọn con tự nấu, con biết nấu cơm rồi”.

Tiền Lê
#bé gái #xích chân #Đắk Lắk #điều tra #bạo hành #gia đình #công an #xã Ea Ktur

Xem thêm

Cùng chuyên mục