Công an vào cuộc vụ bé gái bị xích vào thành giường trong căn phòng nhỏ

TPO - Công an xã Ea Ktur, Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ vụ việc một bé gái khoảng 9 tuổi bị xích vào thành giường trong căn phòng nhỏ.

Ngày 1/12, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết, đã giao công an kiểm tra, xác minh vụ việc bé gái bị xích chân vào thành giường trong một căn phòng xảy ra trên địa bàn.

“Hiện chúng tôi đã giao công an vào cuộc điều tra. Sắp tới có thông tin chính thức về vụ việc chúng tôi sẽ có báo cáo gửi đến cơ quan báo chí”, ông Y Ngơn thông tin.

Bé gái bị xích vào thành giường sắt đã hỏng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một bé gái khoảng 9 tuổi bị xích trong một căn phòng nhỏ. Bé bị xích vào thành giường sắt đã bị hỏng bằng một cái xích dài khoảng 1m. Bên cạnh là một khay nhựa đựng cơm trắng, thức ăn đạm bạc, một can nước lớn loại 20 lít. Ở góc tường là những bộ quần áo được gom lại một đống. Ngoài ra có một số chai nhựa rỗng, có chai chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Người phụ nữ ghi hình qua cửa sổ, nói trong clip dặn bé gái về nói với bố nấu cơm cho con ăn đàng hoàng. Bé gái trong clip trả lời “Bọn con tự nấu, con biết nấu cơm rồi”.

Theo ông Y Ngơn Niê, vụ việc xảy ra tại thôn 5A (xã Ea Ktur), hiện chưa rõ nguyên nhân bé gái bị xích chân. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, tháo xích, để bé gái được tự do. Công an xã cũng đang làm việc với người cha và gia đình bên ngoại để làm rõ nguyên nhân, có biện pháp xử lý theo quy định. Được biết, mẹ của bé gái trong clip đã mất.