Vụ người mẹ ở Ninh Bình ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

LINH LÊ

HHTO - Một phụ nữ 34 tuổi ở Ninh Bình ôm con trai 5 tháng tuổi gieo mình xuống sông trong đêm. Cháu bé không qua khỏi, còn người mẹ được cứu sống. Nguyên nhân được người thân tiết lộ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trước đó, rạng sáng 19/8, tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình, một vụ việc đau lòng đã xảy ra khi chị Đ.T.S. (sinh năm 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1) bế con trai mới hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà. Đến khoảng 3h sáng, người thân phát hiện hai mẹ con tại khu vực sông Văn Lai, cách nhà không xa.

Khi được vớt lên, bé trai đã tử vong dưới nước, còn người mẹ trong tình trạng nguy kịch nhưng may mắn được cứu sống kịp thời.

tram-cam-17153947032531902417056.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo người thân, chị S. nhiều tháng qua mắc trầm cảm sau sinh và đang được điều trị. Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến hành động bột phát, để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình và người thân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ gia đình, đồng thời tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định. Thi thể bé trai đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trầm cảm sau sinh - căn bệnh âm thầm nhưng có thể dẫn tới những hậu quả đau lòng nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Các chuyên gia y tế khuyến cáo gia đình và xã hội cần quan tâm, đồng hành cùng phụ nữ sau sinh để không xảy ra thêm những bi kịch tương tự.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Ninh Bình #mẹ ôm con nhảy sông #nguyên nhân đau lòng #đau buồn #bảo vệ trẻ em #bi kịch gia đình

