Vụ nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Vì sao nạn nhân lại tử vong trong rừng?

HHTO - Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nam du khách mất tích tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), cách vị trí để lại ba lô khoảng 500m.

Chiều 19/8, lực lượng chức năng tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) xác nhận đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Quốc M. (sinh năm 1992, quê Hải Phòng) - du khách mất tích từ ngày 14/8.

Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân được phát hiện trong một hốc đá nằm trên sườn dốc, cách khu vực động Sơn Cung - nơi anh M. để lại ba lô khoảng 500m về phía bìa rừng.

Trước đó, sáng 14/8, anh M. đi tham quan nhiều điểm trong Vườn quốc gia Cúc Phương như cây chò chỉ nghìn năm, động Sơn Cung. Tuy nhiên, sau khi để lại đồ đạc tại động Sơn Cung, anh đã không quay lại. Đến tối cùng ngày, sự việc anh M. mất tích được phát hiện.

Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trong rừng Cúc Phương.

Ngay sau đó, Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương cùng chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ và gia đình đã triển khai tìm kiếm. Mỗi ngày có gần 100 người tham gia, trong đó có cả chó nghiệp vụ. Tuy nhiên, đến chiều 19/8, lực lượng chức năng mới phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục theo quy định và làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam du khách. Theo nhận định ban đầu, có thể nạn nhân bị lạc đường trong rừng sâu, trượt chân ngã rồi tử vong.

Vị trí nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung, địa hình hiểm trở. Thời điểm phát hiện, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương. Dự kiến, phải mất nhiều giờ mới có thể đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường do địa hình nơi phát hiện nạn nhân phức tạp và hiểm trở.