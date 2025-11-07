Vụ học sinh lớp 8 đâm và ném bạn xuống hồ: Trẻ thiếu kỹ năng giải quyết xung đột

TPO - Trong trường hợp này, mặc dù có dấu hiệu giết người nhưng vì trẻ chưa đủ 14 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Đây là chính sách nhân đạo của pháp luật. Tuy nhiên trẻ vẫn có thể bị áp dụng các biện pháp tư pháp thay thế khác.

Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Lào Cai) vừa thông tin vụ việc học sinh lớp 8 (THCS Q.T, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) có hành vi "giết người" xảy ra ngày 5/11 tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại

Theo đó, trong quá trình học tập, học sinh N.L.T và V.T.D (cùng học lớp 8) đã phát sinh mâu thuẫn nhưng chưa được xử lý triệt để. Sáng ngày 5/11, học sinh T tiếp tục có hành vi trêu Đ. Do đó, sau khi ăn trưa Đ đã lấy con dao gọt hoa quả bỏ vào cặp sách.

Đến khoảng 15h35 cùng ngày, hai em rủ nhau đến khu vực bờ hồ Cung Thiếu nhi để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Đ rút dao đâm nhiều nhát vào vùng lưng và vai của T, sau đó kéo và đẩy nạn nhân xuống hồ nước.

Rất may, T đã được người dân kịp thời phát hiện, đưa lên bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của em đã dần ổn định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định: Hành vi của V.T.Đ thể hiện tính chất quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của nạn nhân có dấu hiệu của tội “Giết người” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, do Đ chưa đủ 14 tuổi (sinh ngày 8/4/2012) nên không thuộc độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Đinh Đức Duy, Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Vụ việc trên là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường; đồng thời, thể hiện sự thiếu hụt kỹ năng kiểm soát cảm xúc của học sinh ở tuổi vị thành niên. Ở giai đoạn này, trẻ chưa hoàn thiện về nhận thức và khả năng đánh giá hậu quả hành vi, dễ bộc phát do mâu thuẫn nhỏ.

Theo khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm về một số tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có “tội giết người” (Điều 123). Tại thời điểm gây ra vụ việc, Đ chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự mặc dù hành vi có dấu hiệu tội "Giết người”.

“Đây không phải là sự “miễn tội” mà là nguyên tắc nhân đạo, giáo dục, xuất phát từ thực tế rằng trẻ ở độ tuổi này chưa có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”, luật sư Duy nói.

Tuy không bị xử lý hình sự, nhưng pháp luật vẫn có biện pháp tư pháp thay thế nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa tái phạm. Trong trường hợp này, Đ. có thể bị giáo dục tại xã, phường, nơi cư trú trong (6–12 tháng); hoặc đưa vào trường giáo dưỡng (6–24 tháng) để học văn hóa, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và nhận thức pháp luật.

Việc quản lý, giám sát giáo dục sẽ do UBND cấp xã phối hợp với gia đình, nhà trường và cơ quan công an thực hiện.

Luật sư Đinh Đức Duy, Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm

Qua vụ việc trên, luật sư Duy cho rằng gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp để theo dõi, định hướng hành vi, can thiệp sớm khi có mâu thuẫn giữa các em học sinh. Đồng thời, cần coi trọng giáo dục đạo đức, vì rõ ràng trường hợp này trẻ đang thiếu kỹ năng giải quyết xung đột. Nên cần có sự hướng dẫn và đồng hành của cha mẹ với con cái.

Khi trẻ có mâu thuẫn cha mẹ phải lập tức hòa giải, tăng cường giám sát con. Bên cạnh đó, cha mẹ cần chú trọng dạy các kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp, tư vấn cho con trong giải quyết xung đột xã hội.

Về phía nhà trường, ông Duy cho rằng cần tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục học sinh; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhà trường cũng như áp dụng các hình phạt đủ sức răn đe. Báo cáo kịp thời cho cơ quan công an, phụ huynh học sinh khi phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng.