Xã hội

Google News

Vụ gãy tháp cần cẩu ở Đà Nẵng: Một người tử vong

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan chức năng Đà Nẵng đã có báo cáo về vụ gãy tháp cần cẩu công trình dự án chung cư Tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower làm một người tử vong.

Ngày 24/10, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh liên quan vụ gãy tháp cẩu công trình dự án chung cư Tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower (tại giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà, Đà Nẵng).

97f6ebdccc2841761839.jpg
Hiện trường vụ gãy tháp cần cẩu tại Đà Nẵng.

Khoảng 12h30 ngày 23/10, khi ông T.Đ.V. (công nhân) đang thi công làm thép tại sàn tầng 2 của công trình trên thì dây cáp cương của cần trục tháp (ở phía trên vị trí ông V. đang làm) bị đứt, làm cần trục tháp bị gãy, đập vào người khiến ông V. tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan chức năng, nơi xảy ra tai nạn lao động là công trình dự án chung cư Tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Aqua Tower, nhà thầu thi công chính (tổng thầu) là Công ty TNHH cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin ngày 23/10, người dân sống ở đường Ngô Cao Lãng bất ngờ nghe tiếng động lớn xảy ra từ công trình xây dựng Dự án chung cư Tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower. Tại hiện trường, một tháp cần cẩu cao hàng chục mét đã gãy ngang, bên trong có người bị nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an TP Đà Nẵng đã lập tức có mặt và đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Thành
