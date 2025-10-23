Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao chứng thực

TPO - Các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Đà Nẵng không được lạm dụng yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bản sao có chứng thực; ưu tiên tái sử dụng các dữ liệu có trên môi trường điện tử.

Ngày 23/10, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao có chứng thực, tăng cường xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao chứng thực. Ảnh: Thanh Hiền.`

Chủ tịch thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bản sao có chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định chỉ yêu cầu nộp bản sao. Chỉ kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Đồng thời, ưu tiên việc tái sử dụng các dữ liệu, tài liệu đã có trên môi trường điện tử, không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác).

Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng đối với các trường hợp yêu cầu nộp bản sao có chứng thực; yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu việc thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục và giao dịch khác giữa các cơ quan nhà nước với nhau phải được thực hiện trên môi trường điện tử; ưu tiên xử lý theo phương thức trực tuyến toàn trình, bảo đảm giảm tối đa hồ sơ giấy và tiếp xúc trực tiếp.

Đặc biệt, nghiêm cấm yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 100% hồ sơ đầu vào phải được số hóa, ký số theo quy định ngay tại thời điểm tiếp nhận, trừ trường hợp không thể số hóa do đặc thù. Bảo đảm 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được cấp và trả dưới dạng bản điện tử có ký số hợp lệ theo quy định.