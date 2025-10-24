Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Sau nhiều ngày mất tích, thi thể thiếu niên 15 tuổi được tìm thấy trên sông Thu Bồn

Hoài Văn
TPO - Nhiều ngày tìm kiếm thông tin thiếu niên 15 tuổi mất tích, người thân nghẹn ngào khi tìm thấy thi thể em ở sông Thu Bồn

Sáng 24/10, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) cho biết, địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng bàn giao thi thể em Hồ Ân Kh. (SN 2010, trú thôn Thu Bồn Tây, xã Thu Bồn) cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, ngày 23/10, Công an thành phố Đà Nẵng đăng thông báo tìm thân nhân thi thể được phát hiện trên sông Thu Bồn. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 23/10, Công an xã Điện Bàn Tây phát hiện một thi thể trên sông Thu Bồn thuộc thôn Nhị Dinh 2, xã Điện Bàn Tây.

Thi thể mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần lửng jean lưng thun màu xanh. Qua kiểm tra xác định là nam giới, độ tuổi khoảng chừng 15 đến 25 tuổi, tóc cắt ngắn, mặt to tròn, độ dài thi thể khoảng chừng 1,6 m.

Sau khi nghe thông tin, gia đình đến nhận dạng và xác định thi thể chính là em Hồ Ân Kh. Em Kh rời nhà từ 15 giờ chiều 21/10 và không thấy về nên gia đình đã đăng thông tin em mất tích, cầu cứu cộng đồng mạng chia sẻ tìm kiếm...

Hoài Văn
