Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Vinh danh 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phương Thảo (Tổng hợp)

SVO - Sáng 8/11, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955 - 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi dấu mốc ý nghĩa trong chặng đường phát triển và cống hiến của Nhà trường.

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội (ULIS) tiền thân là Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Bắt đầu với 2 chuyên ngành Tiếng Nga và Tiếng Trung, đến nay, nhà trường đang giảng dạy 13 ngoại ngữ với 16 ngành đào tạo đại học, 12 chương trình thạc sĩ và 8 chương trình tiến sĩ.

Hiện, Trường Đại học Ngoại ngữ có gần 800 cán bộ, giảng viên; 11 khoa đào tạo, 7 phòng chức năng và 2 trường phổ thông trực thuộc (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THCS Ngoại ngữ).

z7202665598041-1a7406de0fe0f6377b4de4e7389b802f.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Với những thành tích nổi bật đạt được trong 70 năm qua, nhà trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất vào năm 2014, Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2001,... Nhiều tập thể, cá nhân của trường được khen tặng các phần thưởng cao quý; chất lượng giảng dạy, đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ ngày càng vững chắc và có thương hiệu. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của trường đã trở thành các thầy cô giáo, cán bộ, những người lãnh đạo xuất sắc tại các cơ quan của trung ương, địa phương và doanh nghiệp trong nước và quốc tế,...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

z7202668487015-a12d1569a589ab540c5ec60e6ce763b7.jpg
TS Nguyễn Xuân Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng.

Lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung đổi mới chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và chuẩn quốc tế. Cùng với đó xây dựng đội ngũ giảng viên tinh hoa, kết hợp tri thức - văn hóa - công nghệ. Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội học tập, thực tập, trao đổi sinh viên.

Phương Thảo (Tổng hợp)
#Đại học Ngoại ngữ #Huân chương Lao động #ĐHQGHN #kỷ niệm 70 năm #đào tạo ngoại ngữ #các chương trình học

Xem thêm

Cùng chuyên mục