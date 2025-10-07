Vingroup hỗ trợ hơn 2000 hộ dân tại 15 tỉnh khắc phục hậu quả mưa bão

TPO - Sau gần 5 ngày triển khai công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi), gần 600 cán bộ nhân viên Tập đoàn Vingroup đã tiến hành khảo sát tại 15 tỉnh, trực tiếp hỗ trợ 2.032 hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và 56 gia đình có người tử vong do bão, lũ với mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Nỗi đau khó nguôi

Những ngày qua, hơn 600 cán bộ, nhân viên Tập đoàn Vingroup đã có mặt tại khắp các ngõ xóm, thôn bản ở nhiều tỉnh, thành miền Trung- nơi bị thiệt hại nặng nề do vừa trải qua đợt bão, lũ lịch sử. Họ có mặt để phần nào đưa đến tình cảm, tấm lòng sẻ chia của cán bộ, nhân viên đơn vị đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị mưa bão, lũ lụt vừa qua tàn phá .

Trong con ngõ nhỏ ở khu phố Mới, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, đại diện Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã có mặt tại gia đình chị Đặng Thị Tuyết (SN 1983), để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình chị 100 triệu đồng.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chị Đặng Thị Tuyết ở Thanh Hóa

Chị Tuyết có hoàn cảnh rất đáng thương. Chồng chị là anh Triệu Văn Tùng (SN 1981), tử vong khi đang hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng, chống lụt bão tại địa phương cách đây ít ngày.

Ngồi thất thần bên góc bàn thờ, đôi mắt thâm quầng, chị Đặng Thị Tuyết kể, chị là giáo viên tại một trường liên cấp gần nhà, còn chồng chị làm nghề mộc. Cách đây không lâu, vợ chồng chị vay ngân hàng hơn 500 triệu đồng để mua xe cẩu phục vụ việc cẩu gỗ. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm, công việc thuận tiện, vợ chồng chị có kế hoạch dần tích góp trả nợ ngân hàng và có khoản kinh phí nuôi dạy các con ăn học đến nơi đến chốn. Thế nhưng, tai họa đã ập đến mái ấm nhỏ.

Sau cơn bão Bualoi (bão số 10), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt. Do nhà có xe cẩu, anh Tùng thường hỗ trợ lực lượng chức năng địa phương chở ca nô đi cứu hộ vùng tâm lũ như xã Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc cũ), xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Thủy cũ)...

Khung cảnh tan hoang sau trận lốc xoáy ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Người vợ nhớ lại, hôm 1/10, anh Tùng cùng 3 người khác chở ca nô vào hỗ trợ vùng ngập lụt xã Kim Tân, lúc quay trở ra thì không may gặp nạn giữa dòng nước lũ. Ba người ngồi trên xe may mắn thoát nạn, còn anh không kịp thoát ra. Do lũ dâng cao, phải mất 3 ngày, lực lượng chức năng mới đưa thi thể anh Tùng về bàn giao cho gia đình mai táng

“Anh ấy chưa kịp ăn bữa cơm cùng vợ con thì đã mắc kẹt, nằm lại dưới dòng nước lạnh lẽo. Dù biết anh hy sinh tính mạng vì bà con vùng lũ nhưng đó cũng là nỗi đau quá lớn đối với tôi và các con”, chị Tuyết nghẹn ngào .

Chồng mất, 2 con còn đang tuổi ăn học, khoản nợ ngân hàng hơn nửa tỷ đồng chưa kịp trả. Nghĩ đến tương lai của các con khiến chị Tuyết cảm thấy bế tắc. " Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của Quỹ Thiện Tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi", chị Tuyết nói.

Không chỉ gia đình chị Tuyết, ở dải đất miền Trung “nắng cháy da, mưa thối đất”, trong trận mưa bão cuối tháng 9 vừa qua đã khiến nhiều gia đình trải qua từ nỗi đau này đến bi kịch khác.

Nhiều gia đình ở các tỉnh miền Trung kiệt quệ sau bão, lũ.

Những ngày sau lũ, bà Nguyễn Thị Phượng (55 tuổi, trú xóm 6, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) vẫn lặng lẽ cúi gằm mặt xuống lớp bùn non, bới trong đống gạch vụn, tìm nhặt những hạt ngô, lúa còn sót lại. Ngôi nhà mới xây chưa lâu vừa là nơi ở, vừa là quán nhỏ mưu sinh của người phụ nữ thôn quê đã đổ sập hoàn toàn khi cơn bão số 10 quét qua.

“Bão quá mạnh, quật ngã tất cả những gì vợ chồng tôi đã tích cóp. Nhìn từng đợt gió rít, cuốn đi mọi thứ, chúng tôi đành bất lực”, bà Phượng nghẹn ngào.

‘Không ai bị bỏ lại phía sau’

Có mặt tại những gia đình mất người thân trong lũ hay những gia đình bị thiệt hại về tài sản do mưa lũ, đại diện Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) không giấu nổi cảm xúc.

“Chúng tôi mong rằng, với sự hỗ trợ hôm nay, cuộc sống của mẹ con chị Tuyết trong thời gian tới sẽ vơi bớt những khó khăn. Khi nghĩ đến cảnh một mình chị phải gồng gánh nuôi 2 con khi người chồng qua đời, trong chúng tôi không ai cầm nổi nước mắt”, bà Nguyễn Thị Quyên - thành viên Quỹ Thiện Tâm chia sẻ.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm trao tiền hỗ trợ cho các gia đình chịu thiệt hại sau bão Bualoi ở tỉnh Ninh Bình.

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, cho biết, trong 5 ngày triển khai công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi), gần 600 cán bộ nhân viên Tập đoàn Vingroup đã tiến hành khảo sát tại 15 tỉnh, trực tiếp hỗ trợ 2.032 hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và 56 gia đình có người tử vong do bão với mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Nhiều cán bộ, nhân viên Tập đoàn Vingroup băng rừng, lội suối giúp đỡ người bị nạn bởi bão Bualoi với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

“Bằng tất cả sự nỗ lực, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Quỹ Thiện tâm đã rà soát tại các tỉnh, các địa phương để hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại bởi bão số 10 (Bualoi). Mặc dù địa bàn bị thiệt hại trải rộng, giao thông chia cắt, nhưng nhờ sự cố gắng và quyết tâm của gần 600 cán bộ, nhân viên Vingroup tình nguyện tham gia khảo sát, nên công tác thống kê, xác minh và chuyển tiền hỗ trợ vẫn được triển khai liên tục, chính xác và kịp thời”, ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup) cho biết.