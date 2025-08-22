Vietnam Today: Khát vọng vươn ra thế giới từ Kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia

SVO - Với thông điệp "Your Window on Vietnam" - "Cửa sổ nhìn về Việt Nam", Kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia Việt Nam sẽ phát sóng chính thức vào ngày 7/9/2025.

Sáng ngày 22/8, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức ra mắt Kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today. Đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong hành trình quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và thành tựu phát triển của Việt Nam ra toàn cầu. Đáng chú ý, kênh sẽ chính thức phát sóng từ ngày 7/9 với phương châm "Thông tin chính thống - Nội dung sắc bén, hấp dẫn - Truyền thông sáng tạo".

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố Lễ giới thiệu Kênh Truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today.

Thông điệp ý nghĩa từ “Cửa sổ nhìn về Việt Nam”

Vietnam Today được định vị là kênh truyền hình đối ngoại quốc gia, phát sóng bằng tiếng Anh, hướng tới khán giả quốc tế. Kênh mang đến những thông tin chính thống, khách quan và sinh động về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và du lịch.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam nhấn mạnh: “Sự ra đời của Vietnam Today là dấu mốc quan trọng trong công tác đối ngoại, thể hiện quyết tâm của chúng ta trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Chúng tôi mong muốn kênh trở thành cầu nối để bạn bè quốc tế có cái nhìn khách quan, đầy đủ và sâu sắc hơn về Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập toàn cầu.”

Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Đức Hoàng phát biểu tại Lễ giới thiệu.

Logo của kênh cũng mang nhiều giá trị truyền cảm hứng đặc biệt. Màu đỏ chủ đạo mang tinh thần dấn thân và cống hiến của VTV. Hình tam giác phía trên gợi nhớ đến chiếc nón lá Việt Nam kết hợp với dải lụa mềm mại như con đường phát triển đi lên trong quá trình phát triển và hội nhập. Tất cả hòa quyện thành chữ V là biểu trưng cho Việt Nam, cho niềm tự hào và khát vọng vươn ra thế giới.

Đội ngũ cộng tác sản xuất quốc tế hóa

Để thực hiện sứ mệnh lan tỏa thông tin, Vietnam Today quy tụ đội ngũ phóng viên, biên tập viên giàu kinh nghiệm cùng mạng lưới cộng tác viên là người nước ngoài am hiểu và có tình yêu ấm áp với Việt Nam. Họ không chỉ tham gia sản xuất nội dung mà còn xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình góp phần đưa tiếng nói Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Câu chuyện Việt Nam được kể theo cách sinh động, hấp dẫn với góc nhìn đa chiều và lối cuốn được sản xuất từ những người làm nghề chuyên nghiệp và tình yêu tổ ﻿quốc lớn lao.

Chia sẻ về các chương trình sắp tới, ông Lê Hoàng Linh - Trưởng phòng Chuyên mục Chính trị - Kinh tế, Ban Truyền hình đối ngoại cho biết: “Vietnam Today sẽ mang đến nhiều chương trình đặc sắc bằng tiếng Anh, phản ánh đa diện, chiều sâu các lĩnh vực. Qua đó, nhằm phản ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, hiện đại hài hòa với giá trị truyền thống được lưu truyền, vừa tràn đầy sức trẻ và năng động, giàu bản sắc, tươi đẹp, tiềm năng. Chúng tôi kì vọng kênh không chỉ cung cấp thông tin chính thống mà còn lan tỏa niềm tự hào và khát vọng Việt Nam đến bạn bè quốc tế.”

Điểm đặc biệt của Vietnam Today là sự cở mở trong cách làm việc và chia sẻ tin tức. Kênh có phần phụ đề tiếng bản địa khi đến từng quốc gia. Đội ngũ sản xuất mang trong mình tinh thần “cùng chia sẻ một tình yêu Việt Nam”. Đó là giá trị tạo nên sức sống cho chương trình này.

Người trẻ và nỗ lực đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới

Vietnam Today không chỉ dừng lại là một kênh truyền hình mà còn là “cửa sổ” trong thời đại số để thế giới nhìn vào Việt Nam. Đây là cơ hội để người trẻ trong nước soi chiếu và tự hào về những giá trị lưu giữ, phát triển của quê hương mình.

Vietnam Today với những chương trình chất lượng cao và toàn diện giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng và hiểu sâu hơn về đất nước và con người Việt Nam

Hình ảnh Việt Nam không chỉ được xây dựng bởi nỗ lực của truyền thông hay báo chí, mà còn qua từng câu chuyện, từng hành động, từng sản phẩm sáng tạo mà chúng ta mang ra thế giới. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và toàn cầu hóa trên mọi lĩnh vực, mỗi bạn trẻ là một “đại sứ” góp phần quảng bá văn hóa, tri thức, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam.

Ra đời trong bối cảnh đất nước đang tăng tốc hội nhập, Vietnam Today mở ra cơ hội để thế hệ trẻ học tập từ kho tàng thông tin, tri thức quốc tế, đồng thời khẳng định niềm tin Việt Nam đang chuyển mình và vươn lên cùng bạn bè khắp năm châu.