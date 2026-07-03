Vì sao thấy điều lạ khi đi rừng, leo núi, ra biển thì không được nói ra?

HHTO - Nhiều người có kinh nghiệm hoặc người dẫn đoàn trekking thường dặn, trong khi đi rừng, leo núi hoặc ra biển, nếu nghe thấy, nhìn thấy hay ngửi thấy gì lạ thì cũng không được nói ra hoặc đi hỏi người cùng đoàn. Vì sao lại có quan niệm này?

Tóm tắt nhanh: · Quan niệm "thấy điều lạ không được nói ra" xuất hiện trong văn hóa dân gian ở Việt Nam và một số nơi khác trên thế giới.

· Nhiều lời dặn dân gian có thể bắt nguồn từ mục đích giúp con người giữ bình tĩnh, tránh những hành động nguy hiểm. · Trong rừng, trên núi hay ngoài biển, âm thanh, ánh sáng và mùi hương đôi khi có thể khiến con người hiểu nhầm hoặc hoang mang.

Vì sao khi đi rừng, leo núi hay ra biển, thấy điều lạ thì đừng nói ra?

Đang đi trong rừng, bỗng nghe có tiếng bước chân sau mình dù phía sau không có ai. Hoặc bất chợt ngửi thấy mùi lạ, có thể thoáng qua rồi biến mất. Hoặc bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trên mặt đất hoặc dưới nước…

Nhiều người khi đi rừng, leo núi hay ra biển có thể đã nghe lời dặn từ những người dân bản địa hoặc những người dẫn tour: Nếu gặp những điều như trên, hoặc nói chung là điều gì lạ, thì đừng vội hỏi hay nói với người đi cùng mà hãy cứ đi tiếp. Đây cũng được coi là một trong những “luật ngầm” khi đi rừng.

Một số trang về hàng hải cũng nhắc đến niềm tin của người xưa là khi ra biển, nếu thấy gì lạ ở dưới nước hay trên trời cũng không được nói ra.

Người đi rừng, leo núi đôi khi có thể thấy những điều lạ lùng, khó hiểu. Ảnh minh họa: Evergreen Adventure.

Thực tế, quan niệm dân gian này không chỉ có ở Việt Nam mà còn ở một số nơi khác trên thế giới.

Theo trang du lịch Mysabah ở Malaysia, có người kể rằng một người bạn đã không làm theo “luật đi rừng” này, đến khi về nhà xem lại ảnh chụp cả nhóm thì thấy có 2 cái bóng mờ mờ hình người trong ảnh.

Ở một số vùng rừng núi tại châu Á, người ta giải thích rằng một điều kỳ lạ có thể là một linh hồn tìm cách dụ dỗ con người. Nếu con người nói về điều lạ đó thì coi như thừa nhận sự tồn tại của linh hồn, khiến linh hồn đó có thể đi theo. Còn nếu không nói gì thì những điều lạ sẽ tự biến mất.

Còn tại Việt Nam, có những người nói rằng, ở nơi rừng núi, những gì bạn không hiểu, không biết không có nghĩa là không tồn tại, vì vậy, hãy thể hiện sự tôn trọng núi rừng bằng cách nếu thấy gì lạ cũng không được nói cho người khác rồi bàn tán…

Và đặc biệt, tuyệt đối không được rời khỏi con đường đang đi để tìm hiểu xem “điều lạ” có thể là gì.

Quan trọng: Tuyệt đối không được tách đoàn để tìm hiểu xem điều lạ mà mình nhìn thấy hoặc nghe thấy là gì. Ảnh minh họa: Magnific.

Có thể đây là một "quy tắc an toàn"

Nếu nhìn từ góc độ thực tế, quan niệm trên cũng có thể mang ý nghĩa về an toàn chứ không chỉ có yếu tố huyền bí.

Rừng, núi và biển đều là những môi trường rộng lớn, nơi con người dễ bị tác động bởi bóng tối, sương mù, tiếng gió, tiếng sóng, tiếng động vật và cả sự lo lắng, mệt mỏi.

Trong những điều kiện đó, não đôi khi có thể diễn giải nhầm âm thanh, hình ảnh hoặc mùi hương, từ đó làm tăng cảm giác sợ hãi.

Khi một người hô lên rằng mình vừa nhìn hay nghe thấy điều lạ, những người khác trong nhóm có thể mất tập trung, tranh luận hoặc thậm chí rời khỏi lối đang đi để tìm hiểu, kiểm tra. Đây mới là điều thực sự làm tăng nguy cơ gặp sự cố.

Vì vậy, việc không nói ra dù thấy điều gì lạ chính là để giúp cả nhóm đỡ bị hoang mang hoặc tò mò.

Lời dặn "không nói ra" cũng áp dụng cho cả khi đi ra sông, biển. Ảnh minh họa: Bernd/ Unsplash.

Giữ bình tĩnh là một trong những điều quan trọng nhất

Thực tế, không ít điều kiêng kỵ trong dân gian thực chất là cách người xưa truyền lại kinh nghiệm sinh tồn qua những câu chuyện dễ nhớ.

Lời dặn "đừng nói ra" cũng có thể được hiểu theo hướng như vậy: Khi ở nơi rừng núi, sông biển, mỗi người nên tập trung làm đúng hướng dẫn, thay vì làm tăng sự lo lắng, căng thẳng.

Và khi đi rừng, leo núi hoặc đi trên sông, trên biển, điều cần nhớ nhất vẫn là luôn đi cùng nhóm, làm đúng hướng dẫn của người có kinh nghiệm hoặc người dẫn đoàn. Trong nhiều trường hợp, chính sự bình tĩnh của mỗi cá nhân là điều giúp chuyến đi được an toàn.