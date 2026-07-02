Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông có thể sắp thành bão số 1, Hà Nội có mưa to?

HHTO - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo có thể sắp mạnh thành bão số 1. Liệu Hà Nội có mưa to không? Nơi nào ở miền Bắc có thể có mưa nhiều?

Tóm tắt nhanh: · Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh thành bão số 1 vào sáng sớm 3/7. · Theo dự báo hiện tại, bão/ ATNĐ có xu hướng đi về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi vào Vịnh Bắc Bộ. · Hà Nội ngày 2 - 3/7 chủ yếu mưa nhỏ rải rác, có thể mưa to hơn vào khoảng 4 - 5/7. · Quảng Ninh có thể có mưa lớn vào ngày 4 và/ hoặc 5/7.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được nhận định có thể mạnh lên thành bão vào khoảng rạng sáng 3/7. Nếu vậy, đây sẽ là cơn bão số 1 năm 2026 theo cách gọi của nước ta.

Áp thấp nhiệt đới có thể đi vào Vịnh Bắc Bộ

Theo bản tin 8h sáng nay, 2/7, của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão vào sáng sớm 3/7, sức gió lúc đó là khoảng cấp 8 - 9 (62 - 88 km/h).

Bản đồ dự báo của NCHMF vào sáng nay cho thấy sau khi mạnh lên, ATNĐ/ bão có thể di chuyển về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo hiện tại cũng cho thấy bão/ ATNĐ có thể đi rất gần khu vực Quảng Ninh (Việt Nam).

Dự báo của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng tương tự.

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Hà Nội có thể có mưa to vào ngày 4/7

Theo NCHMF, trong khoảng 4/7 - 7/7, ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Với Hà Nội, các mô hình dự báo hiện tại cho thấy trong hôm nay và ngày mai (2/7 - 3/7) vẫn có mưa rải rác nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, ít, trong ngày nhiều lúc còn có nắng gây cảm giác khá oi nóng.

Sang khoảng 4/7, mưa ở Hà Nội có thể tăng rõ rệt, có thời điểm mưa to. Tuy nhiên, khả năng lớn là cũng không có mưa kéo dài.

Một số mô hình lớn như ICON của Đức và GFS của Mỹ cho thấy ở Quảng Ninh có thể có mưa lớn vào ngày 4 và/ hoặc 5/7 do gần đường đi dự báo của bão/ ATNĐ.

Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 5/7, theo mô hình ICON. Những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ. Ảnh: Ventusky, ICON.

Thực tế, bão/ ATNĐ có thể thay đổi liên tục cả về đường đi lẫn cường độ, vì vậy trong những ngày tới, người dân lưu ý theo dõi các bản tin cập nhật, đồng thời chủ động sắp xếp kế hoạch, đề phòng nguy cơ dông, sét và gió mạnh có thể xuất hiện trước khi bão/ ATNĐ tiến gần đất liền.