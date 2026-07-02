Bầu trời lúc đỏ ngầu, lúc tím ngắt ở Venezuela sau động đất: Là hiện tượng gì?

HHTO - Bầu trời ở Caracas (Venezuela), một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất kép, bỗng chuyển sang màu đỏ rực, có lúc lại tím ngắt khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người đã cho rằng đây là những dấu hiệu tâm linh, siêu nhiên. Nhưng hiện tượng này có thể là gì, có liên quan đến động đất không?

Tóm tắt nhanh: · Hiện tượng bầu trời đỏ và tím ở Venezuela là do ánh sáng Mặt Trời bị tán xạ, có thể kết hợp với khói bụi trong không khí sau động đất. · Hiện chưa có bằng chứng cho thấy hiện tượng này báo trước một trận động đất mới. · Mặc dù bầu trời đỏ và tím xuất hiện sau động đất nhưng hai hiện tượng này không có cùng nguyên nhân hoặc có liên quan trực tiếp.

Bầu trời đỏ rực sau động đất khiến nhiều người lo lắng

Gần một tuần sau động đất kép làm rung chuyển nhiều tỉnh thành ở Venezuela, nhiều người dân ở thủ đô Caracas tiếp tục bất ngờ và hoảng hốt khi thấy bầu trời bỗng chuyển màu đỏ ngầu, có nơi lại ngả tím, theo các trang ABC và Al Jazeera.

Đây là một video cho thấy bầu trời màu cam đỏ rất sẫm:

Nguồn: RT.

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến không ít người đặt câu hỏi, liệu đây có phải hiện tượng liên quan đến động đất hay dấu hiệu của một thảm họa khác. Một số cư dân mạng còn tin rằng hiện tượng này có yếu tố tâm linh.

Đây là một video cho thấy bầu trời ngả tím:

Nguồn: ABC.

Vì sao bầu trời chuyển màu đỏ ngầu hoặc tím?

Theo trang Times of India, đây không phải là dấu hiệu báo trước một trận động đất mới, mà là do tán xạ ánh sáng vào thời điểm hoàng hôn. Lúc này, Mặt Trời ở gần đường chân trời, ánh sáng phải đi qua lớp khí quyển dày và ánh sáng xanh bị tán xạ gần hết, còn lại ánh sáng đỏ với bước sóng dài.

Nếu trong không khí có nhiều bụi, hơi ẩm thì sắc đỏ đôi khi có thể trở nên rực rỡ hơn bình thường hoặc hơi ngả sang hồng, tím tùy góc quan sát.

Bầu trời đỏ ngầu, trông nặng trĩu ở Caracas (Venezuela) khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: UltimaHora.

Có liên quan đến động đất không?

Hình ảnh bầu trời kỳ lạ xuất hiện chỉ vài ngày sau thảm họa động đất kép khiến nhiều người cho rằng hai sự kiện có liên quan.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng chưa có bằng chứng cho thấy màu đỏ và tím của bầu trời ở Venezuela là hệ quả trực tiếp của động đất.

Một số nhà khí tượng cho rằng, bụi từ sa mạc Sahara cộng với khói, bụi trong khí quyển sau động đất có thể góp phần làm màu sắc bầu trời trở nên ấn tượng hơn, nhưng cơ chế chính vẫn là sự tán xạ ánh sáng.

Cho nên, bầu trời màu đỏ, tím trong trường hợp này không được coi là dấu hiệu thiên tai; và các nhà địa vật lý cũng nhấn mạnh, không thể dự báo động đất dựa vào màu sắc của bầu trời.

Nhiều người nhận xét rằng bầu trời trông như đang có lửa. Ảnh: UltimaHora.

Tóm lại, cảnh tượng bầu trời đỏ ngầu hoặc tím ngắt ở Venezuela chỉ cho thấy rằng các hiện tượng tự nhiên đôi khi có thể xảy ra cùng lúc hoặc rất gần nhau về mặt thời gian nhưng không nhất thiết có cùng một nguyên nhân.

Và trong rất nhiều trường hợp, bầu trời đỏ rực hay tím ngắt chỉ là màn trình diễn ánh sáng ấn tượng của thiên nhiên mà thôi.