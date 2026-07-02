Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bầu trời lúc đỏ ngầu, lúc tím ngắt ở Venezuela sau động đất: Là hiện tượng gì?

Thục Hân

HHTO - Bầu trời ở Caracas (Venezuela), một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất kép, bỗng chuyển sang màu đỏ rực, có lúc lại tím ngắt khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người đã cho rằng đây là những dấu hiệu tâm linh, siêu nhiên. Nhưng hiện tượng này có thể là gì, có liên quan đến động đất không?

Tóm tắt nhanh:

· Hiện tượng bầu trời đỏ và tím ở Venezuela là do ánh sáng Mặt Trời bị tán xạ, có thể kết hợp với khói bụi trong không khí sau động đất.

· Hiện chưa có bằng chứng cho thấy hiện tượng này báo trước một trận động đất mới.

· Mặc dù bầu trời đỏ và tím xuất hiện sau động đất nhưng hai hiện tượng này không có cùng nguyên nhân hoặc có liên quan trực tiếp.

Bầu trời đỏ rực sau động đất khiến nhiều người lo lắng

Gần một tuần sau động đất kép làm rung chuyển nhiều tỉnh thành ở Venezuela, nhiều người dân ở thủ đô Caracas tiếp tục bất ngờ và hoảng hốt khi thấy bầu trời bỗng chuyển màu đỏ ngầu, có nơi lại ngả tím, theo các trang ABCAl Jazeera.

Đây là một video cho thấy bầu trời màu cam đỏ rất sẫm:

Nguồn: RT.

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến không ít người đặt câu hỏi, liệu đây có phải hiện tượng liên quan đến động đất hay dấu hiệu của một thảm họa khác. Một số cư dân mạng còn tin rằng hiện tượng này có yếu tố tâm linh.

Đây là một video cho thấy bầu trời ngả tím:

Nguồn: ABC.

Vì sao bầu trời chuyển màu đỏ ngầu hoặc tím?

Theo trang Times of India, đây không phải là dấu hiệu báo trước một trận động đất mới, mà là do tán xạ ánh sáng vào thời điểm hoàng hôn. Lúc này, Mặt Trời ở gần đường chân trời, ánh sáng phải đi qua lớp khí quyển dày và ánh sáng xanh bị tán xạ gần hết, còn lại ánh sáng đỏ với bước sóng dài.

Nếu trong không khí có nhiều bụi, hơi ẩm thì sắc đỏ đôi khi có thể trở nên rực rỡ hơn bình thường hoặc hơi ngả sang hồng, tím tùy góc quan sát.

Bầu trời đỏ rực trên thủ đô Caracas của Venezuela sau động đất.
Bầu trời đỏ ngầu, trông nặng trĩu ở Caracas (Venezuela) khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: UltimaHora.

Có liên quan đến động đất không?

Hình ảnh bầu trời kỳ lạ xuất hiện chỉ vài ngày sau thảm họa động đất kép khiến nhiều người cho rằng hai sự kiện có liên quan.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng chưa có bằng chứng cho thấy màu đỏ và tím của bầu trời ở Venezuela là hệ quả trực tiếp của động đất.

Một số nhà khí tượng cho rằng, bụi từ sa mạc Sahara cộng với khói, bụi trong khí quyển sau động đất có thể góp phần làm màu sắc bầu trời trở nên ấn tượng hơn, nhưng cơ chế chính vẫn là sự tán xạ ánh sáng.

Cho nên, bầu trời màu đỏ, tím trong trường hợp này không được coi là dấu hiệu thiên tai; và các nhà địa vật lý cũng nhấn mạnh, không thể dự báo động đất dựa vào màu sắc của bầu trời.

hien-tuong-tan-xa-anh-sang
Nhiều người nhận xét rằng bầu trời trông như đang có lửa. Ảnh: UltimaHora.

Tóm lại, cảnh tượng bầu trời đỏ ngầu hoặc tím ngắt ở Venezuela chỉ cho thấy rằng các hiện tượng tự nhiên đôi khi có thể xảy ra cùng lúc hoặc rất gần nhau về mặt thời gian nhưng không nhất thiết có cùng một nguyên nhân.

Và trong rất nhiều trường hợp, bầu trời đỏ rực hay tím ngắt chỉ là màn trình diễn ánh sáng ấn tượng của thiên nhiên mà thôi.

ft1484.jpg
Thục Hân
#Venezuela #bầu trời màu đỏ #bầu trời màu tím #động đất Venezuela #hiện tượng tự nhiên kỳ lạ #thiên văn học #bầu trời có màu lạ #thảm họa động đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục