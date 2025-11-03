Vì sao Hoa hậu Hương Giang chưa thấy xuất hiện trên tài khoản của Miss Universe 2025?

HHTO - Hôm nay đã là ngày hoạt động thứ 2 của Miss Universe 2025 nhưng khán giả đang thấy khó hiểu khi Hoa hậu Hương Giang như “vô hình” trên hai tài khoản MXH cuộc thi này.

Miss Universe 2025 vừa mới khởi động nhưng đã vướng ồn ào. Ngay sau khi trang Miss Universe Thailand mở cổng bình chọn để tìm ra 10 thí sinh có nhiều phiếu bầu nhất và được đi ăn tối cùng ông Nawat thì ban tổ chức Miss Universe đã lên tiếng. Trang chủ cuộc thi này khẳng định các hoạt động liên quan đến Miss Universe 2025 sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức như fanpage hay IG có dấu xác nhận chính chủ. Còn những hoạt động không đăng tải trên các trang này đều là trái phép.

Ông Nawat mở cuộc bình chọn trên trang Miss Universe Thailand

Dù Ban tổ chức Miss Universe 2025 không nhắc cụ thể đến sự việc gì nhưng ai cũng hiểu thông báo này nhắm đến ông Nawat. Bởi cuộc bình chọn được mở tại trang của Miss Universe Thailand chứ không phải trang chủ Miss Universe. Và cuộc thi này rõ ràng cũng đang gặp bất hòa nội bộ, còn chưa thống nhất về các hoạt động.

Hoa hậu Hương Giang tạm thời vắng bóng trên các kênh truyền thông của Miss Universe

Khi ghé vào kênh truyền thông chính thức của Miss Universe là fanpage và IG, netizen phát hiện ra Hoa hậu Hương Giang vẫn đang vắng bóng. Hai tài khoản này đăng tải nhiều ảnh, video các thí sinh từ lúc có mặt ở Thái Lan đến tham gia các hoạt động trong hai ngày vừa qua nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy đại diện Việt Nam đâu cả.

Cô luôn xuất hiện chỉn chu, ấn tượng

Tuy biết rằng Miss Universe 2025 có tới 123 thí sinh nên chưa thể cập nhật đầy đủ, nhưng khán giả vẫn mong muốn được thấy Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trên tài khoản cuộc thi này. Nhất là từ lần nào lộ diện, Hương Giang cũng vô cùng xinh đẹp nổi bật và bản thân cô cũng rất biết tạo dáng trước ống kính.