Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Vì sao Hoa hậu Hương Giang chưa thấy xuất hiện trên tài khoản của Miss Universe 2025?

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Hôm nay đã là ngày hoạt động thứ 2 của Miss Universe 2025 nhưng khán giả đang thấy khó hiểu khi Hoa hậu Hương Giang như “vô hình” trên hai tài khoản MXH cuộc thi này.

Miss Universe 2025 vừa mới khởi động nhưng đã vướng ồn ào. Ngay sau khi trang Miss Universe Thailand mở cổng bình chọn để tìm ra 10 thí sinh có nhiều phiếu bầu nhất và được đi ăn tối cùng ông Nawat thì ban tổ chức Miss Universe đã lên tiếng. Trang chủ cuộc thi này khẳng định các hoạt động liên quan đến Miss Universe 2025 sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức như fanpage hay IG có dấu xác nhận chính chủ. Còn những hoạt động không đăng tải trên các trang này đều là trái phép.

image.jpg
Ông Nawat mở cuộc bình chọn trên trang Miss Universe Thailand

Dù Ban tổ chức Miss Universe 2025 không nhắc cụ thể đến sự việc gì nhưng ai cũng hiểu thông báo này nhắm đến ông Nawat. Bởi cuộc bình chọn được mở tại trang của Miss Universe Thailand chứ không phải trang chủ Miss Universe. Và cuộc thi này rõ ràng cũng đang gặp bất hòa nội bộ, còn chưa thống nhất về các hoạt động.

hong-giang-3.jpg
hong-giang-4.jpg
Hoa hậu Hương Giang tạm thời vắng bóng trên các kênh truyền thông của Miss Universe

Khi ghé vào kênh truyền thông chính thức của Miss Universefanpage và IG, netizen phát hiện ra Hoa hậu Hương Giang vẫn đang vắng bóng. Hai tài khoản này đăng tải nhiều ảnh, video các thí sinh từ lúc có mặt ở Thái Lan đến tham gia các hoạt động trong hai ngày vừa qua nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy đại diện Việt Nam đâu cả.

huong-giang-11.jpg
huong-giang-12.jpg
Cô luôn xuất hiện chỉn chu, ấn tượng

Tuy biết rằng Miss Universe 2025 có tới 123 thí sinh nên chưa thể cập nhật đầy đủ, nhưng khán giả vẫn mong muốn được thấy Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trên tài khoản cuộc thi này. Nhất là từ lần nào lộ diện, Hương Giang cũng vô cùng xinh đẹp nổi bật và bản thân cô cũng rất biết tạo dáng trước ống kính.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Miss Universe 2025 #Hoa hậu Hương Giang #Hương Giang Miss Universe 2025 #Hương Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục