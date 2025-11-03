Hương Giang được khen khi làm việc này trong các hoạt động ở Miss Universe 2025

Các thí sinh Miss Universe 2025 vừa có hoạt động chính thức đầu tiên và Hương Giang xuất hiện trong bộ đầm màu trắng kem ôm sát khoe đường cong. Bộ váy kín đáo, sang trọng giúp đại diện Việt Nam xuất hiện nổi bật bên các người đẹp khác.

Tuy nhiên, mọi người lại đặc biệt chú ý đến chiếc nơ màu đen được gắn trên váy của Hương Giang. Đây không phải là chi tiết trang trí của trang phục, mà là lời chia buồn mà nàng hậu muốn gửi đến người dân Thái Lan. Xứ sở Chùa vàng đang có quốc tang tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Sirikit. Dù ban tổ chức Miss Universe 2025 không quy định thí sinh phải đeo nơ đen nhưng Hương Giang đã chủ động làm vậy ngay từ khi vừa đặt chân xuống Thái Lan, giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả quan tâm đến cuộc thi.

Hương Giang chọn trang phục màu trầm, đeo nơ đen trong ngày đầu đặt chân tới Thái Lan.

Hương Giang cũng chứng tỏ bản lĩnh của một người hoạt động showbiz lâu năm khi xuất hiện rất tự tin trước truyền thông, không hề ngại trả lời phỏng vấn mà thậm chí còn chủ động bắt chuyện trước với phóng viên. Cuộc thi nhan sắc nào cũng đề cao thí sinh tự tin, biết tự tạo cơ hội để tỏa sáng và đại diện Việt Nam đang làm rất tốt điều này.

Đến với Miss Universe 2025, Hương Giang gặp một vài bất lợi như là người chuyển giới, tuổi tác đã qua 30, chiều cao cũng thấp hơn nhiều đối thủ. Nhưng ngược lại, cô sở hữu không ít lợi thế như kỹ năng trình diễn, phong thái thân thiện tự tin của một ngôi sao showbiz, phong cách ăn mặc đẹp, tài khoản mạng xã hội cực đông người theo dõi.