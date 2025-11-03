Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hương Giang được khen khi làm việc này trong các hoạt động ở Miss Universe 2025

Trí Anh - Ảnh: FBNV

HHTO - Hoa hậu Hương Giang đã chứng tỏ được độ khéo léo, thông minh qua việc lựa chọn trang phục phù hợp tại Miss Universe 2025.

huong-giang-8.jpg
huong-giang-9.jpg

Các thí sinh Miss Universe 2025 vừa có hoạt động chính thức đầu tiên và Hương Giang xuất hiện trong bộ đầm màu trắng kem ôm sát khoe đường cong. Bộ váy kín đáo, sang trọng giúp đại diện Việt Nam xuất hiện nổi bật bên các người đẹp khác.

huong-giang-1.jpg
huong-giang-12.jpg

Tuy nhiên, mọi người lại đặc biệt chú ý đến chiếc nơ màu đen được gắn trên váy của Hương Giang. Đây không phải là chi tiết trang trí của trang phục, mà là lời chia buồn mà nàng hậu muốn gửi đến người dân Thái Lan. Xứ sở Chùa vàng đang có quốc tang tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Sirikit. Dù ban tổ chức Miss Universe 2025 không quy định thí sinh phải đeo nơ đen nhưng Hương Giang đã chủ động làm vậy ngay từ khi vừa đặt chân xuống Thái Lan, giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả quan tâm đến cuộc thi.

huong-giang3.jpg
huong-giang1.jpg
Hương Giang chọn trang phục màu trầm, đeo nơ đen trong ngày đầu đặt chân tới Thái Lan.
huong-giang-5.jpg
huong-giang-10.jpg

Hương Giang cũng chứng tỏ bản lĩnh của một người hoạt động showbiz lâu năm khi xuất hiện rất tự tin trước truyền thông, không hề ngại trả lời phỏng vấn mà thậm chí còn chủ động bắt chuyện trước với phóng viên. Cuộc thi nhan sắc nào cũng đề cao thí sinh tự tin, biết tự tạo cơ hội để tỏa sáng và đại diện Việt Nam đang làm rất tốt điều này.

huong-giang-2.jpg

Đến với Miss Universe 2025, Hương Giang gặp một vài bất lợi như là người chuyển giới, tuổi tác đã qua 30, chiều cao cũng thấp hơn nhiều đối thủ. Nhưng ngược lại, cô sở hữu không ít lợi thế như kỹ năng trình diễn, phong thái thân thiện tự tin của một ngôi sao showbiz, phong cách ăn mặc đẹp, tài khoản mạng xã hội cực đông người theo dõi.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh: FBNV
#Hương Giang #Miss Universe 2025 #Hương Giang khéo léo #Hương Giang Miss Universe 2025

