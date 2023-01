Văn Miếu, chùa Hương là điểm đến hot nhất khi du khách tới Hà Nội

TPO - Văn Miếu, chùa Hương là điểm đến hot nhất với du khách tới Hà Nội. Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ 21/1 - 26/1 (tức 30/12/2022 - 5/1/2023 âm lịch), hơn 330 nghìn lượt khách du lịch đến Hà Nội.

Chiều 26/1, Sở Du lịch Hà Nội có báo cáo kết quả hoạt động du lịch thành phố dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, Tết Nguyên đán năm nay thời tiết thuận lợi, cùng với nhiều chương trình, sự kiện du xuân đầu năm được tổ chức tại các điểm đến tham quan du lịch. Tính trong 5 ngày nghỉ Tết từ 21/1 - 26/1 (tức ngày 30/12/2022 - 5/1/2023 âm lịch), thủ đô Hà Nội ước đón khoảng 332 nghìn lượt khách. Trong đó, có 32 nghìn lượt khách du lịch quốc tế và 300 nghìn lượt khách du lịch nội địa (chủ yếu là người dân Thủ đô đi du xuân đầu năm). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo của Sở Du lịch cũng cho thấy, tính trong 5 ngày nghỉ Tết từ 21/1 - 26/1 công suất bình quân sử dụng buồng phòng khối khách sạn 1-5 đạt khoảng 40%, lượng khách lưu trú chủ yếu đến từ các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Thái Lan, Pháp….

Công tác tổ chức đón khách du lịch dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các khu, điểm tham quan du lịch tiếp tục được diễn ra sôi động, chu đáo. Đặc biệt, tại một số các khu, điểm tham quan du lịch đã tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch, ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Một số hoạt động, chương trình đáng chú ý diễn ra tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố như: Chương trình “Tết làng Việt” tại Làng Cổ ở Đường Lâm - Sơn Tây nhằm quảng bá giá trị văn hóa dân tộc tới bạn bè quốc tế và giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau; Chương trình Tết Việt tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề “Cung đình ngày xuân”; Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Sự đạo tôn nghiêm”và tour du xuân Ghi Danh tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhằm thu hút năng lượng vũ trụ thúc đẩy du khách đạt được mục tiêu của mình; Chương trình “Vui Xuân Quý Mão: Sắc thái văn hóa Bắc Ninh” tổ chức tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam mang đến cho du khách những trải nghiệm Tết Việt vùng Kinh Bắc ngay tại Thủ đô Hà Nội; Đường hoa Xuân chào đón Tết Nguyên đán với chủ đề “Vũ trụ Tết diệu kỳ”; Hội chợ “Happy Tết 2023”...

Trong 5 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão, điểm du lịch di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 80.000 lượt khách, chùa Hương đón khoảng 80.000 lượt khách, Hoàng Thành Thăng Long đón 19.680 lượt khách, khu di tích Cổ Loa đón khoảng 18 nghìn lượt khách, điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm- Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15 nghìn lượt khách, Vườn thú Hà Nội đón 17.235 lượt khách, Di tích Nhà tù Hoả Lò đón 5.080 lượt khách, điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón 3.865 lượt khách; 03 điểm du lịch của huyện Gia Lâm: Bát Tràng, Phù Đổng, Dương Xá đón khoảng 2 nghìn lượt khách…

Vào các ngày Tết (mùng 1, 2 và 3 Tết), do du khách tập trung đông tại khu vực hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Công viên Thủ Lệ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc và phủ Tây Hồ, .... nên đã tái diễn hoạt trông giữ xe trái phép tại khu vực Hồ Gươm, buộc Công an quận Hoàn Kiếm xử lý vi phạm hành chính. Một số điểm du lịch tâm linh (Phủ Tây Hồ, ...) trên địa bàn quận Tây Hồ xuất hiện đối tượng móc túi trộm cắp tài sản, điện thoại của khách du lịch cũng đã bị Công an quận Tây Hồ tạm giữ xử lý (trong đó có trường hợp 1 đối tượng gây ra 9 vụ móc túi).