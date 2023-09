Tuổi trẻ Nghệ An 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

TPO - Trong 3 tháng của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã hoàn thành tốt 13 chỉ tiêu trọng tâm đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Qua đó thể hiện rõ khí thế sẵn sàng của tuổi trẻ Nghệ An hướng về cộng đồng, xã hội.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 của tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã kết thúc sau 3 tháng hành động với 4 chiến dịch nhánh gồm: “Kỳ nghỉ hồng”, “Mùa Hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” và “Hành quân xanh”. Nhìn lại hành trình 3 tháng của chiến dịch, Nghệ An đã hoàn thành tốt 13 chỉ tiêu trọng tâm đề ra với phương châm “Rộng khắp - Hiệu quả - An toàn - Bền vững” gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Trong đó, có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Điều đó thể hiện rõ khí thế sẵn sàng của tuổi trẻ Nghệ An trong việc triển khai những công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng - xã hội, quyết tâm chung tay, góp sức để có một chiến dịch tình nguyện thành công.

Trong chiến dịch hè vừa qua, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức cho 204.650 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội triển khai, đạt 205% kế hoạch. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã trồng mới 186.500 cây xanh, đạt 124%; tổ chức kết nạp 11.050 đoàn viên mới (đạt 110,5%); giới thiệu 6.130 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (đạt 122,6%).

Tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xây mới 20 ngôi nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ (đạt 250%); hỗ trợ 27.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (đạt 110%); tiến hành sửa chữa 52 km đường (đạt 104%), làm mới 34 km (đạt 170%) đường giao thông nông thôn. Tuổi trẻ Nghệ An cũng đã tu sửa 25 nhà văn hóa cộng đồng; bàn giao 20 sân chơi thiếu nhi và tổ chức sinh hoạt Hè, dạy văn hóa Hè, dạy bơi miễn phí cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong “Đợt thi đua cao điểm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An” của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn với chủ đề “Thanh niên Nghệ An phủ xanh tài khoản định danh điện tử”, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tạo nhiều bước đột phá. Có hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên thuộc các đội hình tình nguyện tiến hành tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Sau đợt phát động, tuổi trẻ Nghệ An đã hỗ trợ kích hoạt được hàng chục nghìn tài khoản. Ngoài ra, tuổi trẻ toàn tỉnh đã hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 20.300 lượt thanh thiếu nhi và người dân.

Chiến dịch hè Thanh niên tình nguyện vừa qua, với phương châm hành động “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, 85 đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” đã thu hút hơn 3.550 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Các hoạt động nổi bật được triển khai như tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”; phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” vận động được 1.278 đơn vị máu; tổ chức Chương trình “Bát cháo tình thương”, “Bát cháo nghĩa tình” để hỗ trợ hàng nghìn bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh.

3 chiến dịch nhánh “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh” cũng được triển khai đồng bộ và tạo được dấu ấn rõ nét với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Nổi bật trong đó như đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng giá trị gần 31 triệu đồng cho 141 hộ bà con đồng bào Khơ Mú ở bản Côi, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An). Cũng tại xã Lượng Minh, các tình nguyện áo xanh đã hỗ trợ 120 triệu đồng để xây dựng căn nhà tình nghĩa cho 4 chị em mồ côi ở bản Chăm Puông (xã Lượng Minh). Hay chương trình khám miễn phí và cấp phát thuốc của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh cho hơn 3.500 lượt người dân, thương bệnh binh, người có công với cách mạng.