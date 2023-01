Tuổi trẻ Công an TPHCM vui xuân, đón Tết sớm cùng quân dân xã đảo Thạnh An

TPO - Nhiều phần quà ý nghĩ đã được Đoàn Thanh niên Công an TPHCM trao tặng đến người dân và học sinh tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) với hy vọng góp phần giúp nhân dân tại đây yên tâm bám đảo đón Tết.

Với chủ đề “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, trong ngày 7/1, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cùng các đơn vị đồng hành đã phối hợp với các chiến sĩ biên phòng tại xã đảo Thạnh An, trao tặng các phần quà và tổ chức chương trình vui xuân đón Tết, gắn kết tình quân dân.

Ngay khi đặt chân lên đảo, đoàn công tác tuổi trẻ Công an thành phố đã đến thăm hỏi, chúc Tết và cùng các mạnh thường quân trao tặng 1 máy nước nóng và 2 hệ thống đèn năng lượng mặt trời cùng nhiều phần quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Thạnh An. Phần quà trao tay với mong muốn hỗ trợ, giúp các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, bình an, chắc tay súng để bảo vệ biển trời đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cũng đã trao tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây nhiều phần quà ý nghĩa, bao gồm: 1 tuyến đường điện năng lượng mặt trời, 50 túi quà an sinh, 50 cờ Tổ quốc, 50 tủ thuốc, 15 giường xếp, 2 quạt máy, 20 phần quà hỗ trợ các em học sinh ấp Thiềng Liềng… Đón nhận món quà, các em học sinh tại trường Mầm non - Tiểu học Thiềng Liềng hào hứng khi được các chiến sĩ Công an TPHCM xây dựng không gian đọc sách với nhiều đầu sách được thiếu nhi yêu thích.

Cô Đinh Thị Liễu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non – Tiểu học Thiềng Liềng cho biết, trước đây các em học sinh tại trường luôn mong muốn có một khu vực riêng để đọc sách nhưng vì điều kiện di chuyển còn hạn chế nên nhà trường vẫn chưa thể đáp ứng được. Cô Liễu cũng bày tỏ sự phấn khởi khi được tuổi trẻ Công an TPHCM và các đơn vị quan tâm, hỗ trợ. Cô khẳng định sẽ tiếp tục cùng học sinh bám đảo, bám biển, thi đua dạy tốt, học tốt, để tương lai của ấp đảo Thiềng Liềng ngày một sáng hơn, tươi đẹp hơn.

Cuối ngày, khi đoàn thuyền đánh cá của làng chài Thiềng Liềng trở về, các chiến sĩ Công an TPHCM, Biên phòng xã Thạnh An đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà. Đồng thời, các chiến sĩ cũng kết hợp tuyên truyền về Đề án 06, hướng dẫn bà con ngư dân tạo lập tài khoản định danh cá nhân và cách sử dụng các thông tin trên CCCD gắn chip thay thế sổ hộ khẩu. Kết thúc một ngày hoạt động, hơn 30 đoàn viên thanh niên Công an TPHCM và các đơn vị mạnh thường quân đã cùng người dân tại đảo tổ chức hội thi gói bánh chưng và giao lưu văn nghệ. Tiếng cười đùa của quân và dân trong từng hoạt động càng làm gắn kết thêm tình quân dân tại vùng biển đảo của thành phố mang tên Bác.

Xúc động trước tình cảm người dân tại xã đảo dành cho đoàn công tác, anh Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Công an TPHCM bày tỏ: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi cùng các chiến sĩ Công an TPHCM đến với địa phương, nhưng tình cảm mà người dân cũng như các chiến sĩ biên phòng dành cho chúng tôi luôn rất đặc biệt. Trước khi đi, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về các khó khăn của quân dân trên đảo, từ đó mang đến cho người dân và chiến sĩ những phần quà thiết thực nhất. Trên hết, tôi hy vọng chuyến đi lần này của tuổi trẻ Công an TPHCM sẽ tiếp thêm niềm tin cho bà con nơi đây, giúp bà con an tâm phát triển kinh tế và cuộc sống”.

Anh Thắng cũng cho biết, chắc chắn anh và đoàn sẽ còn quay lại đảo và cố gắng hỗ trợ quân dân trên đảo nhiều hơn, giúp người dân và các chiến sĩ cảm nhận được tình yêu thương từ đất liền và an tâm bám đảo.