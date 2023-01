Tuổi trẻ Công an Thủ đô hưởng ứng Chủ nhật Đỏ

TPO - Ngày 5/1, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), đoàn viên thanh niên Công an thành phố Hà Nội tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 và đóng góp 350 đơn vị máu.

Dự chương trình có anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; TS.BS. Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm máu Quốc gia; Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an TP. Hà Nội; Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội. Cùng đại diện các đơn vị phối hợp.

Cùng dự có các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022: Nguyễn Ngọc Mai - Người đẹp Nhân ái; Phan Phương Oanh - Người đẹp biển; Đinh Khánh Hòa - Top 10.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội phát động hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ trân trọng các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia chương trình để cùng thực hiện hành động ý nghĩa trao đi những giọt máu của mình để giúp nhiều người bệnh được bình phục, hồi sinh.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, chương trình Chủ nhật Đỏ với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" được tổ chức lần đầu vào năm 2009 với lượng máu tiếp nhận khiêm tốn, đến nay đã mở rộng hơn 40 tỉnh, thành trên cả nước. Từ những giọt máu hồng của các bạn trẻ Thủ đô, Chủ nhật Đỏ đã nhận được những giọt máu đào của các bạn trẻ và các tầng lớp nhân dân khắp các vùng miền trên cả nước để san sẻ, hỗ trợ những người bệnh trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nhà báo Phùng Công Sưởng trân trọng và đánh giá cao sự hưởng ứng đóng góp của tuổi trẻ Thủ đô và tuổi trẻ Công an TP Hà Nội vào sự lớn mạnh của Chủ nhật Đỏ, cũng như phong trào hiến máu.

"Các bạn không chỉ đến chương trình hiến tặng những giọt máu yêu thương trao tặng những người bệnh mà còn lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp; đồng thời làm giàu thêm, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội cho biết: Tuổi trẻ Công an TP Hà Nội tham gia hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ từ năm 2014. Đến nay đã có hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên của Công an TP Hà Nội tham gia hiến máu, tiếp nhận được hàng nghìn đơn vị máu an toàn. Trong đó, có nhiều cán bộ, chiến sĩ nhiều lần hiến máu, có người hơn 40 lần; nhiều người nhận được khen thưởng.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng cho biết, sau chương trình phát động hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục vận động để các đơn vị triển khai các hoạt động hiến máu cấp cơ sở từ nay đến hết Tết Nguyên đán. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, đẩy mạnh để CLB Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô trở thành điểm sáng trong phong trào hiến máu.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết biên bản phối hợp vận hành Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô giữa Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội và đại diện 6 bệnh viện: Viện Huyết học Truyền máu Trung ương; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Anh Nguyễn Phúc Tiến - Bí thư Chi Đoàn Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã 17 lần hiến máu, là một trong số cá nhân được khen thưởng tại chương trình.

Anh Tiến cho hay, là một chiến sĩ công an nhân dân, là cán bộ Đoàn nên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong và nêu gương, trong đó có việc hiến máu và vận động hiến máu. Trong thời gian tới, số lần hiến máu sẽ tiếp tục tăng lên.

Tại chương trình, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội cùng nhiều bạn trẻ đã đăng ký và trao giọt máu yêu thương với mong muốn giúp những người bệnh sớm bình phục, vượt qua bạo bệnh.

Anh Lương Công Việt - Uỷ viên BCH Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội, bên cạnh tham gia tổ chức lễ phát động hưởng Chủ nhật Đỏ lần thứ XV đã đăng ký hiến máu. Anh đã nâng số lần hiến máu lên 8.

"Hiến máu không chỉ giúp bản thân cải thiện sức khỏe còn là việc làm ý nghĩa thiết thực thể hiện trách nhiệm của đoàn viên lực lượng vũ trang trước các hoạt động vì nhân dân, cộng đồng. Trong thời gian tới, tôi vẫn sẽ duy trì hiến máu đều đặn và tiếp tục tham gia tổ chức nhiều chương trình hiến máu hơn nữa để góp phần vào giải quyết tình trạng thiếu máu trong dịp lễ”, anh Việt nói.