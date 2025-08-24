Từ "Ả Đào" gai góc đến nữ quân nhân tươi vui và hành trình theo đuổi đam mê nghề diễn thử vai nhiều lần thất bại

SVO - Bùi Hải Vy, cô diễn viên trẻ tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Kịch hát dân tộc k38, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hải Vy đang dần khẳng định tài năng và tình yêu với nghề qua nhiều vai diễn ấn tượng. Từng gây tiếng vang với vai "Ả Đào" trong "Đào, phở và piano" của đạo diễn Phi Tiến Sơn, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai nữ quân nhân Anh Thư vui tươi, yêu đời trong phim truyền hình "Có anh, nơi ấy bình yên" của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng phát sóng trên VTV1.

Ít ai biết, đằng sau sự thành công đó là một hành trình đầy thử thách, từng có lúc phải tạm gác đam mê để rồi trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Câu chuyện của Hải Vy là minh chứng cho sự kiên trì và niềm tin mãnh liệt vào con đường nghệ thuật đã chọn.

Bùi Hải Vy, sinh ngày 10/09/2000, là một diễn viên trẻ đến từ Hải Dương. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Kịch hát dân tộc k38 tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Dù còn là một diễn viên thế hệ mới, Hải Vy đã và đang dần khẳng định tài năng của mình qua nhiều vai diễn ấn tượng, trong đó nổi bật là vai Ả Đào trong bộ phim điện ảnh lịch sử "Đào, Phở và Piano". Với niềm đam mê diễn xuất và nỗ lực không ngừng, cô được kỳ vọng sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Từ "Ả Đào" đến nữ quân nhân vui tươi

Hiện tại, Bùi Hải Vy đang thu hút sự chú ý của khán giả với vai diễn Anh Thư trong bộ phim truyền hình "Có anh, nơi ấy bình yên" của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, phát sóng trên kênh VTV1. Trong phim, cô hóa thân thành một nhân vật vui tươi, yêu đời, mạnh dạn theo đuổi tình yêu với Trung úy Nam, một chiến sĩ trong đội phòng chống hàng giả.

Trước vai diễn này, Hải Vy đã để lại ấn tượng sâu sắc với vai "Ả Đào" trong bộ phim điện ảnh gây tiếng vang "Đào, phở và piano". Đây là một vai diễn mang màu sắc khác biệt, thể hiện khả năng hóa thân đa dạng của nữ diễn viên trẻ. Cô cũng từng góp mặt trong phim truyền hình "Không thời gian" của đạo diễn Danh Dũng với vai y tá Cúc và xuất hiện trong nhiều phim ngắn, TVC quảng cáo và MV ca nhạc khác.

Hành trình đến với nghệ thuật và những thành tích đầu tiên

Niềm đam mê diễn xuất của Hải Vy được nhen nhóm từ khi còn nhỏ, mỗi khi được xem các diễn viên trên truyền hình. Lớn lên, cô còn khám phá ra khả năng ca hát của bản thân. Chính những điều này đã thôi thúc cô lựa chọn SKDA làm nơi chắp cánh cho ước mơ nghệ thuật.

Con đường theo đuổi đam mê của cô không hề bằng phẳng. Ban đầu, gia đình không hoàn toàn ủng hộ vì mong muốn cô có một công việc ổn định hơn. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề mãnh liệt, Hải Vy đã thuyết phục được gia đình cho mình một cơ hội để thử sức. Cô quan niệm rằng, dù thành công hay không, ít nhất cô cũng đã được sống với ước mơ của mình để không phải hối tiếc.

Sau khi tốt nghiệp, Hải Vy đã dành hai năm để trau dồi kinh nghiệm thực tế trước khi chính thức xuất hiện trên màn ảnh rộng. Giai đoạn đầu, cô cũng đối mặt với không ít khó khăn khi đi thử vai và chưa nhận được những vai diễn như kỳ vọng. Tuy nhiên, cô không hề nản lòng mà luôn tâm niệm: “Cái mọi người nhìn vào là sự nỗ lực và khả năng của bạn, không phải chỉ là vẻ bề ngoài”.

Bước ngoặt đáng nhớ và sự trở lại mạnh mẽ

Ít ai biết rằng, đã có lúc Hải Vy phải tạm dừng con đường nghệ thuật. Khoảng một năm trước, khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, cô đã quyết định chuyển hướng sang kinh doanh. Tuy nhiên, công việc không như mong đợi, cô quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm cơ hội mới, xây dựng lại sự nghiệp.

Chính trong giai đoạn tưởng chừng như bế tắc đó, một cơ duyên bất ngờ đã đến. Khi đang chuẩn bị cho chuyến đi Nam tiến, Hải Vy tình cờ biết được thông tin Hãng phim truyện Việt Nam đang tuyển diễn viên cho bộ phim điện ảnh "Đào, phở và piano". Đang có một buổi quay gần đó, cô quyết định ghé qua thử vai nhưng không đặt quá nhiều hy vọng.

Sau buổi casting, cô trở về và tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch vào Sài Gòn. Thế nhưng, một tuần trước ngày dự định đi, cô nhận được cuộc gọi từ đoàn phim, mời lên để định trang phục cho nhân vật. Vai diễn "Ả Đào" đã chính thức thuộc về cô. Mọi kế hoạch phải tạm dừng lại để nhường chỗ cho cơ hội bất ngờ nhưng đầy ý nghĩa này. Đây không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ mà còn là một bước ngoặt quan trọng, đưa cô trở lại mạnh mẽ với sự nghiệp diễn xuất.

Động lực lớn nhất để Hải Vy vượt qua mọi khó khăn chính là đam mê và tình yêu thương dành cho gia đình. Phải sống xa nhà từ khi đi học, cô luôn mong muốn bố mẹ có thể nhìn thấy con gái trên màn ảnh và tự hào về cô.

Ước mơ của Hải Vy là được khán giả đón nhận những vai diễn của mình, và bản thân sẽ không ngừng cố gắng, hoàn thiện hơn nữa để được mọi người công nhận về khả năng và nỗ lực.

Gửi lời khuyên đến các bạn trẻ có cùng đam mê, Hải Vy chia sẻ: "Nỗ lực và kiên trì. Mọi thứ đều cần thời gian và sự trải nghiệm. Khi cơ hội đến phải biết nắm bắt và phát huy nó một cách tốt nhất có thể. Không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân để phù hợp với vai diễn và sự phát triển của ngành nghề diễn xuất."

Câu nói mà Hải Vy yêu thích nhất và luôn mang theo bên mình như một kim chỉ nam chính là: "Tâm ở đâu, sự nghiệp ta ở đó". Đó cũng chính là tinh thần đã giúp cô vững bước trên con đường nghệ thuật đầy thử thách nhưng cũng vô cùng xứng đáng.