Trường THPT Thanh Hà (Hải Phòng) tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025

Thầy Lê Xuân Nguyên cho rằng cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực và thời sự. Trong xu thế hội nhập quốc tế, năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là khả năng giao tiếp và tư duy phản biện bằng tiếng Anh, giữ vai trò hết sức quan trọng đối với học sinh – thế hệ công dân toàn cầu tương lai. Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ giúp các em rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, sự tự tin và bản lĩnh hùng biện, mà còn tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật giữa học sinh nhiều trường, nhiều địa phương. Thầy Lê Xuân Nguyên đánh giá cao tâm huyết của Báo Tiền Phong cùng các đối tác khi khởi xướng và tổ chức cuộc thi, qua đó thể hiện tinh thần đồng hành cùng thanh niên, tạo môi trường phát triển kỹ năng mềm, khuyến khích tinh thần học tập ngoại ngữ trong học sinh cả nước. Đây là một hoạt động giàu giá trị nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho tương lai.

Thầy Lê Xuân Nguyên - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Hà.

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025, Thầy Lê Xuân Nguyên khẳng định: “Việc tham gia cuộc thi là chủ trương nhất quán của Trường THPT Thanh Hà trong việc khuyến khích học sinh phát triển toàn diện, đặc biệt ở lĩnh vực ngoại ngữ. Đây là dịp để các em thử sức trong một sân chơi có tính chuyên môn cao, thể hiện năng lực tiếng Anh, sự sáng tạo và kỹ năng thuyết trình trước công chúng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng coi đây là cơ hội thực tiễn để đánh giá hiệu quả của quá trình giảng dạy và học tập ngoại ngữ, từ đó có định hướng bồi dưỡng phù hợp hơn. Tham gia cuộc thi còn giúp học sinh của chúng tôi được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các trường bạn, mở rộng tầm nhìn và khơi gợi niềm hứng thú với môn tiếng Anh. Quan trọng hơn cả, thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn bồi dưỡng cho học sinh tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự tự tin và khát vọng hội nhập quốc tế – những phẩm chất thiết yếu của thế hệ trẻ trong thời kỳ mới”.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Thanh Hà quyết tâm nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ, tạo môi trường học tập hiện đại và hội nhập.

“Thành tích cao là điều đáng mong đợi, song điều chúng tôi trân trọng hơn cả là sự trưởng thành của học sinh sau mỗi vòng thi”.

Về những kỳ vọng vào thành tích của đội tuyển Trường THPT Thanh Hà tại cuộc thi, Thầy Lê Xuân Nguyên chia sẻ nhà trường luôn xác định rằng mỗi cuộc thi là một hành trình rèn luyện và trải nghiệm quý báu đối với học sinh: “Chúng tôi kỳ vọng đội tuyển của Trường THPT Thanh Hà sẽ tham gia cuộc thi Unlock The IELTS 2025 với tinh thần tự tin, bản lĩnh và nghiêm túc, thể hiện tốt nhất năng lực tiếng Anh cũng như kỹ năng hùng biện, tư duy phản biện của mình. Thành tích cao là điều đáng mong đợi, song điều chúng tôi trân trọng hơn cả là sự trưởng thành của học sinh sau mỗi vòng thi: trưởng thành trong kiến thức, trong kỹ năng, và trong cách ứng xử trước thử thách. Tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, sự quyết tâm của học sinh cùng sự đồng hành tận tình của thầy cô và phụ huynh, đội tuyển THPT Thanh Hà sẽ đạt được kết quả xứng đáng, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện ngoại ngữ đến toàn thể học sinh trong nhà trường”.

Học sinh rèn luyện kỹ năng phản biện và tư duy logic thông qua các hoạt động học tiếng Anh.

Trường THPT Thanh Hà được thành lập từ năm 1965, là một trong những cơ sở giáo dục có truyền thống lâu đời và uy tín tại xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng. Trải qua sáu thập kỷ xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã khẳng định vị thế là một một ngôi trường trọng điểm, giàu truyền thống và chất lượng, đào tạo những thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Hiện nay, Trường THPT Thanh Hà có hơn 1.400 học sinh theo học, cùng đội ngũ gần 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đa số đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, tận tâm, trách nhiệm với nghề. Bên cạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục toàn diện, rèn luyện kỹ năng sống, năng lực ngoại ngữ, công nghệ và tinh thần sáng tạo cho học sinh. Với phương châm “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, tập thể sư phạm THPT Thanh Hà luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại, từng bước hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Ban Giám hiệu Trường THPT Thanh Hà luôn đồng hành, khích lệ học sinh tự tin tham gia các sân chơi trí tuệ quốc gia và quốc tế.