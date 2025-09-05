Trường THPT Hồng Quang (Hải Phòng) tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025

SVO - Trường THPT Hồng Quang là trường đầu tiên ở Hải Phòng chính thức tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 do Báo Tiền Phong và IELTS LangGo tổ chức. Thầy Trịnh Ngọc Tùng – Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Quang đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh về sự kiện này.

Thưa ông, ông đánh giá thế nào về cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 do Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức?

Ông Trịnh Ngọc Tùng: Là một người làm giáo dục, tôi thực sự trân trọng ý tưởng tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường mà Báo Tiền Phong cùng các đối tác đã khởi xướng. Đây không chỉ đơn thuần là một sân chơi, mà còn là cơ hội tốt cho các em được rèn luyện ngoại ngữ, thử thách bản thân và nuôi dưỡng khát vọng hội nhập trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.

Thầy Trịnh Ngọc Tùng – Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Quang.

Điều tôi đặc biệt đánh giá cao là cuộc thi hướng đến việc hình thành bản lĩnh và sự tự tin cho học sinh. Khi các em đứng trên sân khấu, nói lên quan điểm của mình bằng tiếng Anh, đó không chỉ là kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là cách các em học cách lắng nghe, thấu hiểu và kết nối với cộng đồng. Những trải nghiệm ấy chắc chắn giúp các em trưởng thành hơn, biết trân trọng tiếng nói của bản thân và kết nối với người khác.

Với tâm huyết của Báo Tiền Phong và sự đồng hành của các đối tác, cuộc thi sẽ không chỉ khơi dậy tình yêu ngoại ngữ, mà còn góp phần thúc đẩy một thế hệ học sinh Việt Nam tự tin, sáng tạo, sẵn sàng bước ra thế giới.

Lý do Trường THPT Hồng Quang tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 là gì, thưa ông?

Ông Trịnh Ngọc Tùng: Việc tham gia Unlock The IELTS 2025 do Báo Tiền Phong tổ chức không chỉ đơn thuần là dự một cuộc thi, mà còn là sự tiếp nối định hướng giáo dục mà Trường THPT Hồng Quang luôn theo đuổi: giúp học sinh phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập.

Chúng tôi nhìn nhận cuộc thi như một cơ hội thực tiễn để các em rèn luyện ngoại ngữ trong môi trường sinh động, thử thách bản thân với kỹ năng hùng biện – điều mà sách vở khó mang lại. Khi đứng trước mọi người để bảo vệ quan điểm, học sinh không chỉ trau dồi tiếng Anh, mà còn học cách tư duy mạch lạc, phản biện thuyết phục, và quan trọng nhất là biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến khác biệt. Đó chính là những kỹ năng mà thế hệ trẻ cần để tự tin bước vào cánh cửa đại học, và xa hơn là hội nhập với thế giới. Vì vậy, chúng tôi coi sự tham gia lần này vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để học sinh Hồng Quang trưởng thành hơn.

Tôi tin rằng, với sự đồng hành của Báo Tiền Phong, cuộc thi sẽ để lại những trải nghiệm khó quên, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh hội nhập.

Ông kỳ vọng gì vào thành tích của đội tuyển Trường THPT Hồng Quang tại cuộc thi này?

Ông Trịnh Ngọc Tùng: Thành tích mà tôi kỳ vọng ở đội tuyển Hồng Quang không chỉ gói gọn trong một chiếc cúp hay một giải thưởng. Điều tôi mong nhất là các em bước ra sân khấu với ánh mắt tự tin, giọng nói vững vàng, và niềm vui khi được thể hiện chính mình. Nếu làm được điều đó, các em đã chiến thắng rồi.

Tôi biết rằng đằng sau mỗi bài hùng biện là hàng giờ tập luyện, là sự nỗ lực không ngừng để vượt qua chính sự rụt rè của bản thân. Chính quá trình ấy mới là phần thưởng lớn nhất. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng với sự chuẩn bị nghiêm túc, các em xứng đáng đạt được những kết quả đáng tự hào.

Điều quan trọng hơn cả là sau cuộc thi, các em sẽ trở về với sự trưởng thành rõ rệt: biết làm chủ ngôn ngữ, làm chủ cảm xúc và biết đứng trước đám đông bằng một tâm thế bản lĩnh. Đó là thành quả lâu bền mà thầy trò Hồng Quang hướng tới, và cũng là niềm tin lớn nhất của tôi.

Trân trọng cảm ơn ông!

Trường THPT Hồng Quang – tọa lạc tại số 1 phố Chương Dương, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng – được thành lập năm 1956. Trải qua hơn sáu thập kỷ, trường đã trở thành một điểm sáng trong hệ thống giáo dục công lập, nơi nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Trường có cơ sở vật chất khang trang với các tòa nhà kiên cố, thư viện, phòng thí nghiệm và những lớp học hiện đại; khuôn viên xanh mát bên hồ mang lại không gian học tập trong lành, gắn kết với thiên nhiên và tuổi trẻ. Trường nhiều lần được ghi nhận là tập thể lao động xuất sắc; năm 2020 vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ, năm 2021 được trao Huân chương Độc lập hạng Ba. Thành tích học tập luôn nằm trong nhóm dẫn đầu: năm 2024–2025, điểm trung bình thi tốt nghiệp đứng thứ 5/120 toàn thành phố và thứ 3/118 trường không chuyên. Nhiều học sinh khẳng định mình ở các trường đại học hàng đầu; nhiều em còn đạt giải cao trong các kỳ thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, STEM và sân chơi học thuật khác. Phong trào thể thao, nghệ thuật, ngoại khóa cũng rất sôi nổi. Đội nhảy AMC giành quán quân bảy năm liền; đội cầu lông đoạt giải nhất toàn đoàn năm học 2024–2025. Các hoạt động tình nguyện, hiến máu, bảo vệ môi trường được hưởng ứng rộng rãi, để lại dấu ấn về thế hệ học sinh năng động, trách nhiệm và giàu nhân ái. Với truyền thống dạy tốt – học tốt, THPT Hồng Quang sẽ tiếp tục là điểm tựa tin cậy của cha mẹ học sinh, học sinh và là niềm tự hào của thành phố Hải Phòng.