Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp lửa truyền thống yêu nước qua ba thế hệ

HHTO - Sáng 22/9, tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra chương trình "Tiếp lửa truyền thống kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến" (23/9/1945 - 23/9/2025) với chủ đề “Từ tinh thần quật cường của Nam bộ kháng chiến đến khí thế dựng xây Thành phố Anh hùng”.

Là một trong những ngôi trường công lập lâu đời và uy tín tại TP.HCM, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai không chỉ nổi tiếng với bề dày lịch sử và thành tích học tập mà còn luôn chú trọng nuôi dưỡng tinh thần tự hào dân tộc cho nhiều thế hệ học sinh.

Chương trình lần này không chỉ ôn lại truyền thống và ý nghĩa lịch sử Ngày Nam bộ kháng chiến, mà còn khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường; đồng thời củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi xem đoạn phim tư liệu “Từ Nam bộ kháng chiến đến kháng chiến toàn quốc”, các bạn học sinh như được sống lại khí thế hào hùng của cha anh.

Tiết mục văn nghệ do thầy cô trường Nguyễn Thị Minh Khai biểu diễn.

Sự kiện cũng trở nên đặc biệt sôi động khi có sự xuất hiện của Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc và cũng là sáng lập viên chương trình Gen Zero. Những chia sẻ của Hoa hậu Bảo Ngọc không chỉ khiến sân trường náo nhiệt mà còn tiếp thêm cảm hứng về khát vọng cống hiến và lan tỏa giá trị sống tích cực.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc phấn khởi chia sẻ tại chương trình.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa cũng phối hợp với Hội Khuyến học trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho những học sinh vượt khó học giỏi, tiếp thêm động lực để các bạn phấn đấu.

Nhà trường trao tặng 10 suất học bổng cho các em vượt khó học giỏi.

Một điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là phần giao lưu giữa ba thế hệ: Cô Nguyễn Thị Bích Nga (Quyền Chủ nhiệm CLB Vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định), Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Hoa hậu Liên lục địa 2022) và Nguyễn Tú Linh (Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai). Những câu chuyện về truyền thống, khát vọng và tinh thần cống hiến đã kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai một cách đầy tự hào.

Điểm nhấn tại chương trình là phần giao lưu giữa 3 thế hệ kết nối quá khứ-hiện tại-tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Thanh Bình (Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa, TP.HCM) nhấn mạnh: “Tiếp nối truyền thống, chúng tôi mong muốn giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ để các bạn tự hào về những trang đấu tranh của cha ông. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được lồng ghép để khơi gợi cảm hứng cống hiến, dựng xây đất nước”.

Đồng chí Lê Thanh Bình - Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa phát biểu tại chương trình.

Chương trình khép lại nhưng dư âm vẫn còn ngân vang trong lòng thầy và trò trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Từ câu chuyện của những thế hệ đi trước, học sinh nơi đây càng thêm tin tưởng rằng giữ gìn và phát huy truyền thống không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để Gen Z hôm nay viết tiếp những trang mới cho thành phố mang tên Bác.