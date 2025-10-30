Trung tá Bùi Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Trưởng Ban Thanh niên CATP Hà Nội

TPO - Chiều 30/10, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an Thành phố Hà Nội (CATP) lần thứ 26, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trung tá Bùi Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Trưởng Ban Thanh niên CATP nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự chương trình, có Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND; Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP, anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Phiên trọng thể Đại hội diễn ra với những nội dung quan trọng như báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên CATĐ nhiệm kỳ 2022 - 2027 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng sẽ công bố Quyết định chỉ định Ban Thanh niên CATP khóa XXVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) trên địa bàn Thủ đô...

Các đại biểu tham dự đại hội.

Bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn theo tuyến, hệ lực lượng

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn CATP đã triển khai nhiều chương trình, đề án tình nguyện mang đậm dấu ấn riêng của thanh niên CATP nhằm phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng, hỗ trợ các mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mô hình thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm.

Thời gian qua, nhằm hạn chế, kéo giảm tỷ lệ thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật, xây dựng các hạt nhân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đoàn Thanh niên CATP đã thông qua Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tới trường” giai đoạn 2023-2027…

Tuổi trẻ CATP đã triển khai Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” giai đoạn 2023- 2028 với 2 hoạt động cấp CATP, 2 hoạt động cấp cụm thi đua, 15 hoạt động cấp cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn cả nước...

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP ghi nhận những điểm sáng trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu tuổi trẻ CATP tiếp tục chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn theo tuyến, hệ lực lượng; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống liên quan đến an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đặc biệt, với vai trò, vị thế là Công an Thủ đô, cán bộ, chiến sĩ trẻ đi đầu trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác Công an. Đoàn viên phải là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai các giải pháp số hóa hồ sơ, quy trình công tác, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện.

“Đồng thời cần chú trọng rèn luyện, xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp chuẩn mực, lịch thiệp, tận tụy, nhất là trong môi trường trực tuyến và khi tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nói.

Ủy viên Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội khóa XXVI ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội công bố ban hành Quyết định số 2593 về việc chỉ định nhân sự Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và Ủy viên Ban Thanh niên CATP Hà Nội khóa XXVI gồm 19 đồng chí. Trung tá Bùi Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Trưởng Ban Thanh niên CATP.

Yêu cầu cụ thể, chỉ tiêu định lượng

Trong nhiệm kỳ mới, Tuổi trẻ CATP Hà Nội sẽ phát huy vai trò của Câu lạc bộ Bát Sắt và công trình thanh niên “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng”.

Đồng loạt triển khai các mô hình “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân phục vụ”, “Giờ thứ 9 - Giờ thanh niên”, “Mỗi tổ chức Đoàn một mô hình góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CATĐ”. Duy trì các hoạt động dân vận, “3 bám, 4 cùng” của thanh niên CATP tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Trung tá Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Ban Thanh niên CATP phát biểu tại Đại hội.

Theo Trung tá Bùi Mạnh Hùng - Trưởng ban Thanh niên CATP Hà Nội, trong nhiệm kỳ tới, các công trình thanh niên cũng phải khác, không chỉ đơn lẻ phục vụ đơn vị mình mà phải liên thông giữa các đơn vị có công tác tương đồng để cải cách hành chính, và thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Tuổi trẻ CATP sẽ xung kích, sáng tạo tham mưu các chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng lực lượng CAND theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, xã toàn diện, bám cơ sở”. Tham gia xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh theo hướng lưỡng dụng, hiện đại và thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương Công an; triển khai các mô hình kinh tế hiệu quả cao...

"Chúng tôi sẽ đưa vào chương trình hành động những yêu cầu, đặt hàng cụ thể với chỉ tiêu được định lượng rõ ràng cũng như hỗ trợ công an 126 xã, phường chuyển đổi số nhanh chóng để phục vụ người dân kịp thời nhất", Trung tá Bùi Mạnh Hùng cho biết.