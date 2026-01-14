Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc 0-0 (H2): Không vào!!! U23 Thái Lan thoát thua

TPO - Số 10 của U23 Trung Quốc tung pha cứa lòng hiểm hóc đưa bóng đi chệch cột dọc U23 Thái Lan trong gang tấc sau tình huống tấn công nhanh ở trung lộ. U23 Thái Lan đang gặp khá nhiều khó khăn trước đối thủ chơi quyết liệt.

report Đội hình xuất phát U23 Thái Lan Chommaphat, Sphon, Oussama, Wichan, Pichitchai, Sittha, Chawanwit, Iklas, Peeranan, Chinngoen, Paripan report Đội hình xuất phát U23 Trung Quốc Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Wumitijiang Yusupu, Peng Xiao, Xu Bin, Yang Haoyu, Mutalifu Yimingkari, Baihelamu Abuduwaili, Wang Yudong, Kuai Jiwen report Sân Al Shabab sẵn sàng cho trận đấu report Bảng xếp hạng nhóm D report Sơ đồ hai đội report Tổ trọng tài điều khiển đấu report Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài chính thổi còi khai cuộc trận đấu. U23 Thái Lan ra sân trong trang phục màu xanh, trong khi U23 Trung Quốc thi đấu với bộ trang phục màu đỏ. U23 Trung Quốc giao bóng. report Không khí nóng lên rất nhanh 2': Ngay phút đầu, trọng tài đã thổi phạt Sphon (U23 Thái Lan) sau pha vào bóng quyết liệt với Wang Yudong bên phía U23 Trung Quốc report Sút xa 4': U23 Thái Lan liên tiếp tổ chức tấn công bên cánh trái. Iklas rê bóng táo bạo đến sát khu vực trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi chệch khá xa khung thành U23 Trung Quốc report Cơ hội 6': U23 Thái Lan được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m. Pha treo bóng vào vòng cấm của Chawanwit không vượt qua được hàng thủ đối phương khi trung vệ Trung Quốc kịp bật nhảy phá bóng giải nguy. report Nỗ lực không thành 10': U23 Thái Lan có pha phối hợp khá nhịp nhàng ở trung lộ. Wongsa tung đường bấm bóng vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự U23 Trung Quốc đã đọc tình huống tốt và hóa giải gọn gàng. report Thẻ vàng đầu tiên 14': Yang Haoyu nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Thiangkham bên phái U23 Thái Lan. report Thế trận diễn ra khá cân bằng 15': U23 Thái Lan cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo ra cơ hội thực sự rõ ràng, trong khi đó U23 chủ động chơi thấp đội hình, tập trung kiểm soát trung tuyến và chờ cơ hội phản công nhanh. report Phạm lỗi 20': Yang Haoyu phạm lỗi với Boonlha ngay trước vòng cấm, mang về cho U23 Thái Lan một quả đá phạt trực tiếp ở vị trí khá thuận lợi. report Nguy hiểm 22': Từ quả treo bóng của Chawanwit, Putonyong bật cao đánh đầu, nhưng không thể đánh bại được thủ môn U23 Trung Quốc. report U23 Trung Quốc liên tiếp nhận thẻ phạt 27': Trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo với Hu Hetao và Mutellip Iminqari bên phía U23 Trung Quốc sau những pha vào bóng quyết liệt. report U23 Trung Quốc phản công 32': U23 Trung Quốc tổ chức pha phản công nhanh. Kuai Jiwen nhận bóng bên cánh trái và tung cú sút mạnh, nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự dày đặc của U23 Thái Lan. report Phạt góc cho U23 Trung Quốc 34': Từ pha phối hợp phạt góc, Peng Xiao bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Chommaphat đã bắt gọn bóng. report U23 Thái Lan thi đấu tập trung 36': U23 Trung Quốc được hưởng quả đá phạt trực tiếp, nhưng cả hai tình huống dứt điểm sau đó đều bị các cầu thủ Thái Lan kịp thời hóa giải. report U23 Trung Quốc đòi phạt đền 39': Trong pha phản công nhanh, Wang Yudong dứt điểm ở góc hẹp và cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ đối phương, nhưng trọng tài không thổi phạt. report Nguy hiểm 43': Oussama thực hiện quả tạt đưa bóng vô tình hướng thẳng vào góc xa khung thành, buộc thủ môn Li Hao phải vất vả đấm bóng trước khi ngã vào cột dọc. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. report Hết giờ 45+4': Sau 45 phút đầu tiên, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc tạm hòa 0-0. Ở trận đấu cùng giờ của bảng D, U23 Australia cũng đang hòa U23 Iraq 0-0. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Hai đội đều có sự thay đổi người. Jittiphat Wasungnoen vào thay Peeranan Buakhai bên phía U23 Thái Lan. Bên phía U23 Trung Quốc, Zhang Aihui thay thế Mutellip Iminqari. report U23 Trung Quốc suýt phản lưới nhà 51': Từ cú sút của cầu thủ U23 Thái Lan, Xiao phá bóng thiếu chuẩn xác suýt khiến đội nhà suýt phải nhận bàn thua. report U23 Thái Lan tấn công ấn tượng bên cánh trái 56': Sanron có cơ hội trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm chéo góc của anh lại không trúng đích. report U23 Trung Quốc phối hợp phản công nhanh 59': Trong tình huống phản công, U23 Trung Quốc phối hợp khá nhuần nhuyễn, nhưng cú giật gót của Behram Abduweli trong vòng cấm lại không tìm đến đồng đội. report U23 thái Lan nhận thẻ vàng 60': Jittiphat Wasungnoen nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. report Thay người 62': U23 Trung Quốc có sự thay đổi người. Wang Bohao vào sân thay cho Kuai Jiwen. report Trận đấu căng như dây đàn 65': Trận đấu được đẩy lên với tốc độ cao. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng, nhưng đến lúc này vẫn chưa bên nào tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. report Phạt góc cho U23 Thái Lan 68': Từ quả treo bóng trong tình huống phạt góc, U23 Thái Lan có cơ hội nguy hiểm, nhưng tiền đạo đội bóng lại không thể dứt điểm thành công. report Hai đội liên tục thay đổi người 72': Siraphop Wandee vang sân thay Chawanwit Saelao bên phía U23 thái Lan. Xiang Yuwang vao sân thay Behram Abduweli bên phía U23 Trung Quốc. report Không được! 77': Wang Yudong xử lý lắt léo trước vòng cấm U23 Thái Lan, ngoặt bóng rồi cứa lòng kỹ thuật, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

U23 Thái Lan bước vào VCK U23 châu Á 2026 với những khó khăn ngay từ vòng bảng. Trận ra quân, “Voi chiến” để thua 1-2 trước U23 Australia và chỉ có trận hòa 1-1 trước U23 Iraq. Sau 2 lượt trận, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng mới giành được 1 điểm, tạm xếp cuối bảng D. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu họ giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng tối nay.

Màn trình diễn trước Iraq cho thấy U23 Thái Lan đang dần trưởng thành. Họ kiểm soát tốt những phút cuối, ghi bàn gỡ hòa ở phút 85 nhờ Chingoen và còn có cú sút trúng cột dọc nếu thành bàn, có thể đã giúp đội giành trọn 3 điểm. Việc ghi bàn đều đặn ở cả 2 trận trước cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của đội vẫn tồn tại, dù chưa thực sự sắc bén.

Ưu điểm của “Voi chiến” là thể hình khá tốt ở các vị trí quan trọng như trung vệ Nathan James (1m90) hay tiền vệ phòng ngự Sittha Boonlha (1m86), đủ sức chống lại các pha bóng bổng của Trung Quốc. Họ cũng thể hiện sự linh hoạt và khả năng phối hợp tốt trong những tình huống cố định.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng trụ cột như tiền đạo Yotsakorn Burapha khiến sức mạnh tấn công giảm rõ rệt, đặc biệt là các pha đá phạt trực tiếp. Dứt điểm vẫn là vấn đề, trận gặp Iraq, U23 Thái Lan tung 9 cú sút nhưng chỉ ghi 1 bàn.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc dẫn đầu bảng D với 4 điểm, bất bại 8 trận gần nhất (5 thắng, 3 hòa). Họ sở hữu hàng thủ vững chắc, giữ sạch lưới liên tiếp 5 trận trước khi gặp Thái Lan. Bộ tứ phòng ngự phối hợp chặt chẽ, tuyến giữa hỗ trợ kín kẽ, thủ môn Hao Li là điểm tựa để đội triển khai lối chơi tự tin, chủ động và thực dụng.

Mặc dù hàng công Trung Quốc chưa bùng nổ (chỉ 1 bàn sau 2 trận), cách họ kiểm soát trận đấu và tận dụng ưu thế phòng ngự chắc chắn sẽ khiến đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng gặp khó. Lịch sử đối đầu cũng chống lại Thái Lan: 2 trận giao hữu tháng 10/2025, Trung Quốc thắng 1 và hòa 1 trước Thái Lan.

Với tính chất quyết định tấm vé vào tứ kết, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ. U23 Thái Lan sẽ kiểm soát bóng và tạo cơ hội, nhưng khả năng tận dụng còn hạn chế. Trung Quốc sẽ chơi kín kẽ, phòng ngự tập trung và chờ thời cơ phản công.

Cửa đi tiếp của U23 Thái Lan không rộng, phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tận dụng cơ hội trước U23 Trung Quốc. Nếu chơi đúng phong độ và sắc bén hơn, họ vẫn có thể giành vé vào tứ kết. Ngược lại, nếu bỏ lỡ cơ hội, “Voi chiến” sẽ phải nói lời chia tay giải ngay sau vòng bảng, trước một đối thủ giàu kỷ luật và thực dụng như Trung Quốc.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.