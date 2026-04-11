Trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs HAGL (18h00 ngày 11/4): 3 điểm ở lại Thiên Trường

Đặng Lai
Tiểu Phùng
TPO - Thép Xanh Nam Định đang đứng trước cơ hội thuận lợi để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu khi tiếp đón HAGL trên sân Thiên Trường lúc 18h ngày 11/4. Trước một đối thủ vẫn chưa thoát khỏi sự phập phù, đội bóng thành Nam có nhiều cơ sở để nghĩ tới một chiến thắng thuyết phục.

Đội hình ra sân của 2 đội

Đội chủ nhà vẫn giữ nguyên bộ khung. Caio Cesar, Akolo, Xuân Son và Romulo sẽ được đặt niềm tin. Trong khi đó các vị khách không có nhiều lựa chọn trong đội hình.

So với HAGL, Nam Định đang cho thấy sự ổn định hơn hẳn về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt vẫn duy trì được chất lượng tấn công đáng nể với nhiều phương án tiếp cận khung thành, từ những pha phối hợp trung lộ cho tới các tình huống dàn biên giàu tốc độ.

Khi hàng công vào guồng, Nam Định đủ khả năng khiến bất kỳ hàng thủ nào ở LPBank V.League 1 phải chao đảo. Thiên Trường vì thế tiếp tục được xem là điểm tựa lớn để đội chủ nhà hướng tới 3 điểm trọn vẹn.

Ở chiều ngược lại, HAGL vẫn chưa đem đến cảm giác yên tâm. Đội bóng phố Núi có thể chơi khó chịu trong một số thời điểm, nhưng sự thiếu ổn định đang khiến họ liên tục đánh rơi lợi thế. 4 vòng gần nhất họ chỉ thu về 1 điểm và đang rơi dần xuống vùng nguy hiểm.

Xuân Son đang trở lại mạnh mẽ

Khả năng phòng ngự của HAGL cũng là vấn đề đáng lo, đặc biệt khi phải làm khách trước những đối thủ sở hữu sức công phá mạnh. Nếu tiếp tục bộc lộ khoảng trống nơi hàng thủ, đội bóng của bầu Đức hoàn toàn có thể phải trả giá đắt tại Thiên Trường.

Điểm đáng chú ý là Nam Định không chỉ vượt trội hơn ở lợi thế sân bãi, mà còn đang có tâm thế tốt hơn trước giờ bóng lăn. Trong một trận đấu mà HAGL nhiều khả năng sẽ phải lùi sâu phòng ngự, điều quan trọng với đội chủ nhà là tìm bàn thắng sớm để mở ra thế trận thuận lợi. Một khi làm được điều đó, Nam Định đủ sức biến màn so tài này thành trận đấu một chiều.

Nếu chơi đúng phong độ, đội chủ sân Thiên Trường hoàn toàn có thể giữ lại 3 điểm bằng một chiến thắng cách biệt trước HAGL.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

