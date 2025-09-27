Trực tiếp PVF-CAND vs HAGL 0-0 (H2): Xà ngang cứu thua HAGL

TPO - Thanh Nhàn đi bóng bên cánh phải trước khi tạt vào trong để Samson bay người đánh đầu kỹ thuật, bóng đập xà ngang khung thành HAGL bật ra.

report PVF-CAND bế tắc 85': PVF-CAND tăng cường hàng công nhưng vấn đề là hàng tiền vệ của họ không thể làm bóng, không thể tạo ra khoảng trống cho tiền đạo ghi bàn. Đó là lý do PVF-CAND rất có thể phải chấp nhận tỷ số 0-0. report Không được 80': Cơ hội khá ngon ăn dành cho PVF-CAND khi Thanh Nhàn đứng trước chấm sút phạt hàng rào. Nhưng cú đá của anh không làm khó Trung Kiên. report Hai đội rất thiếu ý tưởng tấn công 74': Các pha chuyền qua chuyền lại của 2 đội đến 1/3 phần sân cuối lại hỏng ăn rất đáng tiếc. Lúc đường chuyền sai, khi lại xử lý bóng lỗi, tất cả khiến trận đấu đang trôi về tỷ số 0 đều. report Trận đấu đang về thế chậm và giằng co 69': Tốc độ trận đấu không còn được như hiệp 1. PVF-CAND tấn công bế tắc trong khi HAGL chủ trương phòng thủ. Nó dẫn tới thế trận không còn hứng khởi như trước. report Không vàoooo 63': Thanh Nhàn đi bóng mạnh mẽ bên cánh phải. Anh tạt bóng vừa tầm để Samson lắc đầu. Bóng đi leo xà ngang. report PVF-CAND vẫn bế tắc 57': Hàng loạt pha đá phạt được trao cho PVF-CAND. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tạo ra những pha dàn xếp có chất lượng. Pha bóng này là một ví dụ. report PVF-CAND đang kiểm soát trận đấu tốt hơn 52': Càng thi đấu, PVF-CAND càng kiểm soát trận đấu tốt hơn. Nhưng khâu kết thúc vẫn là vấn đề. Amarildo vừa đưa bóng vào thiếu chuẩn xác, bỏ đi cơ hội tốt. substitution Hiệp 2 bắt đầu 46': PVF-CAND đang nỗ lực cải thiện mặt trận tấn công. Họ đã đưa Hoàng Vũ Samson vào sân. foul Hiệp 1 kết thúc Một hiệp đấu hấp dẫn với nhiều pha bóng tấn công hay. Tiếc rằng khâu kết thúc của 2 đội lại tệ. report Lại là Xuân Bắc bỏ lỡ 43': Xuân Bắc lấy bóng ở rìa vòng cấm và xoay người dứt điểm. Lần này anh đã làm tốt hơn, song trái bóng vẫn đi ra ngoài. report Quá lãng phí 40': Amarildo đi bóng rất mạnh mẽ bên cánh trái và tạt vào như đặt cho Xuân Bắc. Nhưng không hiểu sao tiền vệ của U23 Việt Nam lại đánh đầu vừa nhẹ vừa thiếu chính xác. report Hai bên đang ăn miếng trả miếng 37': Những cơ hội được 2 bên thi nhau tạo ra về phía khung thành của nhau. PVF-CAND tận dụng những pha bóng mở trong khi HAGL tin vào bóng chết. Dù vậy, khả năng tận dụng không tốt khiến cả 2 chưa thể ghi bàn. report Không vào, PVF-CAND bỏ lỡ cơ hội vàng 30': Sau hàng loạt đường ban bật bên cánh trái, bóng được trả ra cho Công Đến. Tuy nhiên tiền vệ này lại sút quá hiền trong pha bóng mà anh có không gian lẫn thời gian. report PVF-CAND tạo ra pha hãm thành đầu tiên 27': Bế tắc với những bài bóng sống, PVF-CAND nỗ lực phối hợp từ bóng chết. Họ vừa được hưởng một pha phạt góc nhưng không có pha dứt điểm chất lượng từ PVF-CAND. report PVF-CAND suýt thua 22': Từ chấm đá phạt góc, Jairo bật cao đánh đầu. Cự ly dứt điểm là gần. May là trung vệ HAGL bị áp lực nên không thể đưa bóng đi chuẩn xác. report Không vào, HAGL suýt ghi bàn 18': Đình Lâm có bóng và tung ra cú đá rất hiểm. Thủ môn Phí Minh Long phải bay người hết cỡ để đẩy bóng. Vẫn là sức ép mà PVF-CAND phải chịu. report Vẫn là HAGL gây sức ép 14': Các pha bóng cố định đang giúp HAGL tạo ra sức ép đáng kể. Thủ môn Minh Long vừa bị đau trong một pha bóng nỗ lực ngăn cản đối phương. report Lại là HAGL uy hiếp 10': Từ pha triển khai bóng không tốt từ PVF-CAND, Marciel đã có bóng và anh mạnh dạn tung ra cú sút xa. Bóng không gây ra nguy hiểm cho PVF-CAND. HAGL cho thấy họ nhập cuộc tốt và PVF-CAND thực sự đang gặp vấn đề. report HAGL bất ngờ chơi hay trong thời gian đầu trận 4': Hàng thủ PVF-CAND vừa trải qua phen hú vía khi đường tạt từ HAGL là rất nguy hiểm. Rất may cho chủ nhà là không có điểm chạm nào từ những cầu thủ áo xanh. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình thi đấu của 2 CLB Chủ nhà vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất trong khi HAGL chỉ đưa ra 2 ngoại binh. Việc bố trị đội hình với nhiều hậu vệ và tiền vệ phản ánh tư tưởng phòng ngự tối đa của HAGL.

HAGL bước vào trận đấu với PVF-CAND mang theo nhiều hy vọng. Họ đã chấm dứt chuỗi trận không biết ghi bàn là gì bằng những tình huống tỏa sáng ở cuối trận đấu với Thanh Hóa. Tỷ số 2-0 giúp đội bóng này giành chiến thắng đầu tiên trên mọi mặt trận và cũng ghi những bàn thắng đầu tiên sau chuỗi ngày “đói kém”.

Chiến thắng ở Cúp quốc gia là hành trang giúp HAGL tự tin khi hành quân tới sân của PVF-CAND vào chiều nay. Tuy nhiên khi làm khách của PVF-CAND, nhiều khả năng đội bóng phố núi vẫn phải tập trung tối đa cho mặt trận phòng thủ. Nên nhớ trên sân nhà, PVF-CAND đang để lại ấn tượng tốt. Trong trận đấu với SLNA vốn là đối thủ trực tiếp ở cuộc đua trụ hạng, PVF-CAND đã giành chiến thắng thuyết phục.

Jairo là cầu thủ ngoại duy nhất của HAGL thể hiện ổn từ đầu mùa

Đội bóng này vừa mới lên hạng nhưng đã cho thấy được bản lĩnh và sự lì lợm của mình. Các cầu thủ trẻ của PVF-CAND được hỗ trợ bởi dàn cầu thủ ngoại chất lượng, đang thi đấu với nhiệt huyết cao. Nó giúp họ khoả lấp được những điểm yếu về trình độ so với nhiều cầu thủ đàn anh.

Trong khi HAGL lại không có được điều đó. Dàn cầu thủ trẻ của họ vẫn rất non nớt, trong khi lứa ngoại bình không thể trở thành điểm tựa vững vàng cho các đàn em dựa vào.

Những chuyến xa nhà lại càng trở nên khó khăn cho một tập thể như của HAGL. Nên nhớ đá sân khách vốn là điểm yếu của họ với chuỗi 9 trận gần nhất ở LPBank V.League 1 không biết thắng. 7 trong đó là các thất bại. Sẽ không bất ngờ nếu như HAGL kéo dài chuỗi trận đáng quên trên.