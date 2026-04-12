Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp PVF-CAND vs Công an Hà Nội 0-1 (H1): Không vào!!! Thanh Nhàn lỡ cơ hội

Hương Ly
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thanh Nhàn có pha thoát xuống cực nhanh bên cánh trái trước khi tung pha dứt điểm quyết đoán, nhưng thủ môn Nguyễn Filip kịp xoạc người cản phá.

report 2 pha cứu thua xuất thần liên tiếp của Filip Nguyễn

Phút 26: Đội chủ nhà có 2 pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp nhưng không thắng được Filip Nguyễn. Đầu tiên là Thanh Nhàn thất bại khi góc sút hẹp. Sau đó, cẩu thủ PVF-CAND dứt điểm cận thành và bỏ lỡ đáng tiếc.

report Cú đấm vỗ mặt cho PVF-CAND

Phút 19: Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và là đội tạo ra cơ hội đầu tiên. Dù vậy, pha xử lý bất ngờ của Đình Bắc khiến PVF-CAND nhận bàn thua và rơi vào thế rượt đuổi tỷ số. Sau 20 phút, PVF-CAND là đội cầm bóng nhiều hơn (53%).

goal VÀO!!! Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số

Phút 13: Ngay sau bàn thắng bị hủy của PVF-CAND, CAHN có câu trả lời. Đình Bắc dứt điểm từ trước khu vực cấm địa, bóng đi không căng nhưng thủ môn Phí Minh Long đã mắc sai lầm cá nhân.

goal Trọng tài hủy bàn thắng của PVF-CAND

Phút 10: Pha phối hợp đẹp mắt giữa Thanh Nhàn và Thái Bá Đạt khiến mành lưới CAHN rung lên. Dù vậy, trọng tài hủy bàn thắng vì xác định Thanh Nhàn việt vị ở tình huống trước đó.

report Đình Bắc dứt điểm

Phút 7: Đình Bắc ngoặt bóng và dứt điểm trước khu vực cấm địa nhưng bị hậu vệ đội chủ nhà chặn lại. CAHN đang khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi.

report Filip Nguyễn kiểm soát tình hình

Phút 2: Đội chủ nhà tính đánh vỗ mặt CAHN bằng pha phất dài. Trước khi tiền đạo PVF-CAND kịp chạm bóng, Filip đã ôm gọn bóng.

start Trận đấu bắt đầu
report Đội hình xuất phát CAHN
669316274-1029541690026538-7852992541266822607-n.jpg
tatic Đội hình xuất phát PVF-CAND
671593360-1400738055401243-5113764630959168465-n.jpg
photo Dàn sao của CAHN đã sẵn sàng cho trận này
670871399-1029536453360395-2936623367604370043-n.jpg
670355122-1029536470027060-4473596580158060130-n.jpg
670746941-1029536413360399-4039816824433557320-n.jpg
photo Sẵn sàng cho cuộc chiến ở 2 đầu BXH
668914435-1029533420027365-4150209957880223242-n.jpg
669365451-1029533323360708-8338929325184003991-n.jpg
669606714-1029533356694038-2957685785261323135-n.jpg
671593606-1029533300027377-2170166602819024090-n.jpg
screenshot-2026-04-12-at-100817.png

CLB Đà Nẵng đã thua SLNA ở vòng này. Trước đó, Thanh Hóa ngã ngựa trước Thể Công. Đây là thời cơ tốt để PVF-CAND bứt phá trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Trần Tiến Đại là CAHN, đội cũng quyết tâm thắng bằng mọi giá để bảo vệ cách biệt ở cuộc đua vô địch.

Trước đó, Thể Công giành trọn 3 điểm ở vòng này. Thầy trò HLV Polking hiểu rằng, cách biệt hiện tại chưa đủ an toàn. Họ phải duy trì lợi thế dẫn 9 điểm để yên tâm cho giai đoạn cuối mùa. Và chạm trán đội bét bảng PVF-CAND là cơ hội không thể tốt hơn để CAHN hưởng trọn niềm vui chiến thắng.

Tại V.League mùa này, CAHN thắng dễ PVF-CAND 2-0 trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Xuyên suốt lịch sử, PVF-CAND chưa từng thắng CAHN.

PVF-CAND vẫn chơi khá tốt trên sân nhà trong giai đoạn gần đây. Họ hòa Becamex TPHCM, thua tối thiểu Nam Định và từng cầm hòa Thể Công vào tháng 11/2025. Đó là động lực nhỏ nhoi để thầy trò HLV Trần Tiến Đại có niềm tin vào việc sẽ giành điểm trước CAHN.

Ngược lại, CAHN chơi hay trên sân khách. Hai chuyến hành quân xa nhà gần nhất, Quang Hải cùng đồng đội thắng Đà Nẵng và đánh bại Ninh Bình.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

Hương Ly
Tiểu Phùng
