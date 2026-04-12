Trực tiếp PVF-CAND vs Công an Hà Nội 0-1 (H1): Không vào!!! Thanh Nhàn lỡ cơ hội

TPO - Thanh Nhàn có pha thoát xuống cực nhanh bên cánh trái trước khi tung pha dứt điểm quyết đoán, nhưng thủ môn Nguyễn Filip kịp xoạc người cản phá.

report 2 pha cứu thua xuất thần liên tiếp của Filip Nguyễn Phút 26: Đội chủ nhà có 2 pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp nhưng không thắng được Filip Nguyễn. Đầu tiên là Thanh Nhàn thất bại khi góc sút hẹp. Sau đó, cẩu thủ PVF-CAND dứt điểm cận thành và bỏ lỡ đáng tiếc. report Cú đấm vỗ mặt cho PVF-CAND Phút 19: Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và là đội tạo ra cơ hội đầu tiên. Dù vậy, pha xử lý bất ngờ của Đình Bắc khiến PVF-CAND nhận bàn thua và rơi vào thế rượt đuổi tỷ số. Sau 20 phút, PVF-CAND là đội cầm bóng nhiều hơn (53%). goal VÀO!!! Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số Phút 13: Ngay sau bàn thắng bị hủy của PVF-CAND, CAHN có câu trả lời. Đình Bắc dứt điểm từ trước khu vực cấm địa, bóng đi không căng nhưng thủ môn Phí Minh Long đã mắc sai lầm cá nhân. goal Trọng tài hủy bàn thắng của PVF-CAND Phút 10: Pha phối hợp đẹp mắt giữa Thanh Nhàn và Thái Bá Đạt khiến mành lưới CAHN rung lên. Dù vậy, trọng tài hủy bàn thắng vì xác định Thanh Nhàn việt vị ở tình huống trước đó. report Đình Bắc dứt điểm Phút 7: Đình Bắc ngoặt bóng và dứt điểm trước khu vực cấm địa nhưng bị hậu vệ đội chủ nhà chặn lại. CAHN đang khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi. report Filip Nguyễn kiểm soát tình hình Phút 2: Đội chủ nhà tính đánh vỗ mặt CAHN bằng pha phất dài. Trước khi tiền đạo PVF-CAND kịp chạm bóng, Filip đã ôm gọn bóng. start Trận đấu bắt đầu report Đội hình xuất phát CAHN tatic Đội hình xuất phát PVF-CAND photo Dàn sao của CAHN đã sẵn sàng cho trận này photo Sẵn sàng cho cuộc chiến ở 2 đầu BXH

CLB Đà Nẵng đã thua SLNA ở vòng này. Trước đó, Thanh Hóa ngã ngựa trước Thể Công. Đây là thời cơ tốt để PVF-CAND bứt phá trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Trần Tiến Đại là CAHN, đội cũng quyết tâm thắng bằng mọi giá để bảo vệ cách biệt ở cuộc đua vô địch.

Trước đó, Thể Công giành trọn 3 điểm ở vòng này. Thầy trò HLV Polking hiểu rằng, cách biệt hiện tại chưa đủ an toàn. Họ phải duy trì lợi thế dẫn 9 điểm để yên tâm cho giai đoạn cuối mùa. Và chạm trán đội bét bảng PVF-CAND là cơ hội không thể tốt hơn để CAHN hưởng trọn niềm vui chiến thắng.

Tại V.League mùa này, CAHN thắng dễ PVF-CAND 2-0 trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Xuyên suốt lịch sử, PVF-CAND chưa từng thắng CAHN.

PVF-CAND vẫn chơi khá tốt trên sân nhà trong giai đoạn gần đây. Họ hòa Becamex TPHCM, thua tối thiểu Nam Định và từng cầm hòa Thể Công vào tháng 11/2025. Đó là động lực nhỏ nhoi để thầy trò HLV Trần Tiến Đại có niềm tin vào việc sẽ giành điểm trước CAHN.

Ngược lại, CAHN chơi hay trên sân khách. Hai chuyến hành quân xa nhà gần nhất, Quang Hải cùng đồng đội thắng Đà Nẵng và đánh bại Ninh Bình.

