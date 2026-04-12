Trực tiếp PVF-CAND vs Công an Hà Nội 1-1 (H2): Vào!!! PVF-CAND gỡ hoà

Phút 90+8: Đình Bắc vừa sút bay cơ hội bằng vàng của CAHN. Ở cự ly cận thành, cú sút của Đình Bắc đưa bóng trôi cắt ngang khung thành.
Phút 90+7: Vitao và Đình Trọng rời sân. Gomes và Văn Toản vào sân.
Vẫn còn thời gian cho nỗ lực chiến thắng của CAHN. Đây là thời gian nhạy cảm, nếu CAHN mải mê tấn công, họ có thể nhận đòn hồi mã thương.
Phút 90: Cú sút rất bất ngờ của Quang Hải nhưng chưa đủ lực và độ hiểm để thành bàn thắng.
Phút 89: Joseph rời sân nhường chỗ cho Văn Vinh. PVF-CAND làm tất cả để giữ lại một điểm.
Phút 86: Đình Bắc tự xoay xở trước khu vực cấm địa và dứt điểm nhưng bóng dội vào người cầu thủ PVF-CAND đi ra ngoài.
Phút 81: Đội chủ nhà đang chơi kiên cường và quyết liệt trong từng pha áp sát. Các cầu thủ CAHN nỗ lực tìm bàn nâng tỷ số nhưng đang thiếu ý tưởng tấn công. Trong một ngày không có cả Alan và Leo Artur, CAHN thiếu một mũi nhọn thực thụ để liên tục gây áp lực trong khu vực cấm địa PVF-CAND.
Phút 73: Anh Tuấn vào sân thay cho Thái Bá Đạt. Đội chủ nhà đang nỗ lực giữ lại 1 điểm ở lại sân nhà.
Phút 73: Khoảng trống đã mở ra với Vitao nhưng chưa thật sự thuận lợi. Cú sút cận chân của ngoại binh CAHN đưa bóng lên trời.
Phút 69: HLV Polking rút Quang Vinh và thay bằng Văn Đức. Đây là điều chỉnh để CAHN tăng cường chất lượng tấn công.
Phút 67: Vũ Tín và Xuân Bắc rời sân. Samson và Bảo Long vào sân.
Phút 67: Đình Bắc dứt điểm ở góc hẹp và không thể ghi bàn. Thủ môn Minh Long đã kịp khép góc, do đó quá khó cho Đình Bắc tạo được đột biến.
Phút 62: Cú sút của Xuân Bắc đi vọt xà. Đội chủ nhà đang chơi đầy hứng khởi sau khi có bàn gỡ hòa.
Xuân Bắc đứng ở vị trí cực kỳ nhạy cảm. Trọng tài không cần trực tiếp xem VAR vẫn quyết định công nhận bàn thắng.
Phút 59: Thành Long rời sân, Minh Phúc vào sân.
Phút 56: Sau khi nhận tham vấn từ tổ VAR, trọng tài công nhận bàn thắng của Xuân Bắc. Trận đấu trở về vạch xuất phát và đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội chủ nhà.
Phút 54: Xuân Bắc làm rung mành lưới CAHN sau 2 tình huống dứt điểm nhưng trọng tài nói không.
Phút 53: Quang Hải sút từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ. Nếu đây là bàn thắng, nhiều khả năng CAHN bị hủy vì trước đó Đình Bắc đã việt vị.
Hai đội tạm rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về CAHN.
Phút 45: Sau quả đá phạt, bóng tìm tới Vũ Tín. May cho CAHN khi cầu thủ của đội chủ nhà đánh đầu không trúng tâm bóng.
Phút 41: Thành Long sút xa từ khoảng cách hơn 25m, bóng đi căng nhưng cao hơn khung thành.
Phút 39: Văn Hậu giẫm vào gót chân đối thủ và ngay lập tức bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo.
Phút 37: Sau bàn mở tỷ số, CAHN chủ động chơi chậm để ép PVF-CAND lao lên tấn công và để lộ sơ hở. PVF-CAND thì quyết tâm tìm bàn gỡ nhưng đang gặp khó trong việc kiểm soát bóng để tổ chức tấn công.
Phút 26: Đội chủ nhà có 2 pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp nhưng không thắng được Filip Nguyễn. Đầu tiên là Thanh Nhàn thất bại khi góc sút hẹp. Sau đó, cẩu thủ PVF-CAND dứt điểm cận thành và bỏ lỡ đáng tiếc.
Phút 19: Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và là đội tạo ra cơ hội đầu tiên. Dù vậy, pha xử lý bất ngờ của Đình Bắc khiến PVF-CAND nhận bàn thua và rơi vào thế rượt đuổi tỷ số. Sau 20 phút, PVF-CAND là đội cầm bóng nhiều hơn (53%).
Phút 13: Ngay sau bàn thắng bị hủy của PVF-CAND, CAHN có câu trả lời. Đình Bắc dứt điểm từ trước khu vực cấm địa, bóng đi không căng nhưng thủ môn Phí Minh Long đã mắc sai lầm cá nhân.
Phút 10: Pha phối hợp đẹp mắt giữa Thanh Nhàn và Thái Bá Đạt khiến mành lưới CAHN rung lên. Dù vậy, trọng tài hủy bàn thắng vì xác định Thanh Nhàn việt vị ở tình huống trước đó.
Phút 7: Đình Bắc ngoặt bóng và dứt điểm trước khu vực cấm địa nhưng bị hậu vệ đội chủ nhà chặn lại. CAHN đang khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi.
Phút 2: Đội chủ nhà tính đánh vỗ mặt CAHN bằng pha phất dài. Trước khi tiền đạo PVF-CAND kịp chạm bóng, Filip đã ôm gọn bóng.
CLB Đà Nẵng đã thua SLNA ở vòng này. Trước đó, Thanh Hóa ngã ngựa trước Thể Công. Đây là thời cơ tốt để PVF-CAND bứt phá trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Trần Tiến Đại là CAHN, đội cũng quyết tâm thắng bằng mọi giá để bảo vệ cách biệt ở cuộc đua vô địch.
Trước đó, Thể Công giành trọn 3 điểm ở vòng này. Thầy trò HLV Polking hiểu rằng, cách biệt hiện tại chưa đủ an toàn. Họ phải duy trì lợi thế dẫn 9 điểm để yên tâm cho giai đoạn cuối mùa. Và chạm trán đội bét bảng PVF-CAND là cơ hội không thể tốt hơn để CAHN hưởng trọn niềm vui chiến thắng.
Tại V.League mùa này, CAHN thắng dễ PVF-CAND 2-0 trong trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Xuyên suốt lịch sử, PVF-CAND chưa từng thắng CAHN.
PVF-CAND vẫn chơi khá tốt trên sân nhà trong giai đoạn gần đây. Họ hòa Becamex TPHCM, thua tối thiểu Nam Định và từng cầm hòa Thể Công vào tháng 11/2025. Đó là động lực nhỏ nhoi để thầy trò HLV Trần Tiến Đại có niềm tin vào việc sẽ giành điểm trước CAHN.
Ngược lại, CAHN chơi hay trên sân khách. Hai chuyến hành quân xa nhà gần nhất, Quang Hải cùng đồng đội thắng Đà Nẵng và đánh bại Ninh Bình.
