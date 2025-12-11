Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Myanmar (H2: 2-0): Việt Nam vẫn làm chủ cuộc chơi

TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam có 2 bàn chóng vánh và cả 2 đều từ đánh đầu. Đội đang áp đảo hoàn toàn so với Myanmar.

report Quá tiếc, tỷ số suýt là 3-0 80’: Thái Thị Thảo chuyền bóng đầy cảm giác để Minh Chuyên băng xuống. Góc sút tốt, có thời gian nhưng Minh Chuyên lại đưa bóng đi ra ngoài. report Đội tuyển nữ Việt Nam đang duy trì tốc độ ở mức chậm 74’: Với lợi thế 2 bàn, các cô gái áo đỏ dường như đã hài lòng. Thay vì tấn công, đội nỗ lực làm chậm thế trận và giữ sức. report Trần Thị Duyên quá hay 68’: Win Win nỗ lực tìm đường vượt qua Trần Thị Duyên. Nhưng cô không thể làm được gì. Hàng thủ Việt Nam với Trần Thị Thu và Trần Thị Duyên đang chơi cực hay. report Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi chắc chắn 63’: Hàng loạt tình huống hãm thành được Myanmar thực hiện nhưng nhìn chung không tạo ra nhiều bất ngờ. Họ vẫn chỉ biết tạt bóng vu vơ. report Không được 57': Một pha bóng đầy nỗ lực của Thanh Nhã, cô đưa bóng cho Bích Thùy nhưng tiền vệ đội tuyển Việt Nam không thể thắng được hậu vệ Myanmar. report Việt Nam đang chủ động 50': Tốc độ trận đấu được giữ ở mức vừa phải. Đội tuyển nữ Việt Nam đang cố gắng ghìm tốc độ ở mức thấp, duy trì sự an toàn. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 report Không vào 42': Nguyễn Thị Duyên chơi bóng táo bạo, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú đá căng. Thủ môn Myanmar lại một phen vất vả. report Rất may cho nữ Việt Nam 39': Một pha bóng thiếu tập trung ở hàng thủ khiến các cô gái áo đủ lo lắng. Hlaing đã băng xuống tung cú đá hiểm. Bóng đi ra ngoài. report Suýt có bàn thứ 3 34': Từ đường tạt của đồng đội, Hải Yến băng vào cận thành. Cô bị hậu vệ áo trắng tác động khiến đường chạm bóng không như ý. Việt Nam suýt có bàn thứ 3. report Đối thủ bế tắc 30': Hàng tiền vệ cơ động của Việt Nam khiến Myanmar bế tắc. Họ gần như không thể tiếp cận vòng cấm. report Không đẹp 23': Cầu thủ Myanmar vào bóng rất mạnh với Hoàng Thị Loan. Pha bóng này cho thấy sự ức chế của đối thủ sau 2 bàn thua sớm. report Myanmar đang đá rát 17': Sau 2 bàn thua, Myanmar dường như bị ức chế. Họ chơi khá thô bạo với các cô gái Việt Nam.

goal 2-0 cho Việt Nam 13': Đội tuyển nữ Việt Nam áp sát, khiến đối thủ lúng túng. Bóng đập xà ngang bật ra và Bích Thùy đã băng vào đánh đầu ghi bàn thứ 2. Việt Nam thực sự như đàn chị của Myanmar. goal VÀO, Việt Nam bất ngờ ghi bàn 7': Từ quả tạt bóng bên cánh phải, Vạn Sự đã nhảy rất cao để đánh đầu. Bóng đi vào góc chết khiến thủ môn đối phương bất lực.

report Việt Nam đang gặp khó 5': Như thường lệ, Myanmar vào trận bằng lối đá pressing quyết liệt, gây sức ép nhờ thể lực và tốc độ. Họ đang khiến Việt Nam gặp khó. foul Trận đấu bắt đầu 1': Myanmar giao bóng trước. report Đội hình ra sân của Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua cay đắng trước Philippines ở lượt trận thứ 2. Cả đội ép sân toàn diện, tạo ra nhiều cơ hội nhưng phải thừa nhận rằng khả năng kết thúc tình huống của các cầu thủ không tốt.

Sự sắc bén từ chiến thắng 7-0 trước Malaysia bỗng biến mất, thay vào đó là những pha dứt điểm vội vàng, những tình huống thiếu chỉn chu trước khung thành đối phương. Đó là lý do Việt Nam phải ôm hận ở những phút cuối cùng, khi đối thủ dứt điểm tung lưới Kim Thanh ở phút bù giờ thứ 4.

Trận thua này đẩy nữ Việt Nam vào thế khó ở cuộc đua tay ba với Myanmar và Philippines. Đội phải thắng trận cuối thì mới có thể đi tiếp. Trong khi đó, Philippines đơn giản là chỉ cần ghi 5 bàn trở lên trước Malaysia để xây chắc suất bán kết mà không cần quan tâm đến cặp đấu giữa Việt Nam và Myanmar.

Bàn thua đầy tiếc nuối của Việt Nam trước Philippines

Áp lực dành cho Việt Nam là lớn, nhưng có thể tin các cầu thủ sẽ làm được. Vì Việt Nam quen áp đảo các cô gái Myanmar trong lịch sử SEA Games với 3 thắng lợi trong 4 lần gặp gỡ gần đây.

Ngày ra quân, Myanmar đã tận dụng những sai sót ở hàng thủ Philippines để bỏ túi 3 điểm. Trong khi đó ở trận gặp Malaysia, Myanmar bất ngờ thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt. Lối chơi tấn công của họ rất đơn điệu, phụ thuộc phần lớn vào tiền đạo có sức càn lướt và kỹ thuật là Win Theingi Tun.

Bóng gần như tập trung vào chân cầu thủ này và một mình cô tả xung hữu đột trước hàng thủ đối phương. Các vệ tinh xung quanh cô thi đấu khá phụ thuộc, có trình độ kỹ thuật ở mức trung bình và gần như không tự tin trong những pha xử lý cá nhân. Một khi kiềm tỏa Win Theingi Tun, Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng.