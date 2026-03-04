Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ (18h00 ngày 4/3): Tích điểm từ 'kẻ lót đường'

TPO - Tại bảng C Asian Cup nữ 2026 gồm Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam và Ấn Độ thì chắc chắn Ấn Độ bị xem là “kẻ lót đường". Vì vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải tận dụng cơ hội để tạo chỉ số tốt trong trận mở màn.

report Đội hình ra sân của đội tuyển nữ Việt Nam Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tin vào những gương mặt quen thuộc như Bích Thùy, Vạn Sự... Đặc biệt, Dương Thị Vân đã tái xuất sau thời gian chấn thương.

Xét về tương quan, Việt Nam vẫn vượt trội đội tuyển Nam Á. Nếu như 7 VCK gần nhất Việt Nam tham dự cả 7 thì trong cùng giai đoạn, Ấn Độ chỉ góp mặt đúng 1 lần. Nếu như vị trí của Việt Nam trên BXH FIFA là 36 thì Ấn Độ xếp tận 67.

Trình độ giữa 2 đội thực sự là rất chênh lệch. Đến tuyển Nepal từng thua dễ Việt Nam mà các cô gái Ấn Độ cũng trắng tay trong trận giao hữu tiền Asian Cup 2026. Ngoài ra Ấn Độ còn phơi áo trước Uzbekistan hay Iran.

Tất cả các tuyển thủ Ấn Độ chưa có bất cứ lần nào dự Cúp châu Á. Năm 2022 khi họ đăng cai, tất cả đều không được ra sân bất cứ phút nào do tuyển nữ Ấn Độ rút lui vào giờ chót, lý do vì họ ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chưa dừng lại ở đó, nếu như HLV Mai Đức Chung đã quá quen thuộc với các tuyển thủ Việt Nam, dẫn dắt đội qua nhiều năm tháng vì HLV trưởng tuyển Ấn Độ, bà Amelia Valverde, chỉ mới có 2 tháng làm việc với đội sau khi được bổ nhiệm muộn.

Trong tay bà là một tập thể kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nhưng dường như trong tay bà không phải là tập thể sẵn sàng nhất. Các thành viên tuyển Ấn Độ hội quân muộn, đã vậy còn gặp rắc rối về trang phục thi đấu khiến họ thừa nhận “không có sự tập trung tối đa”.

Bên cạnh đó, nhiều thành viên thi đấu nước ngoài về hội quân sát giờ nên không thể tập luyện cùng đội. Ví dụ cầu thủ xuất sắc nhất của Ấn Độ, Manisha Kalyan (đang thi đấu ở Peru) chưa có buổi tập nào với huấn luyện viên mới trước khi đội đến Úc tham dự giải đấu này.

Các cô gái Ấn Độ đang đối mặt với nhiều trở ngại. Mức độ ảnh hưởng của những trở ngại này sẽ chỉ được phản ánh khi trận đấu bắt đầu…

