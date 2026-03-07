Trực tiếp Ninh Bình vs SHB Đà Nẵng 1-0 (Hết H1): Vào!!! Ninh Bình mở tỷ số

report SHB Đà Nẵng chỉ dùng 2 ngoại binh

Cho dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng SHB Đà Nẵng chỉ dùng 2 ngoại binh ở trận này là Pissano và Bibiano. Trong khi đó, số 9 Makaric và số 10 Henen ngồi dự bị.