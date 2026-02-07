Trực tiếp MU vs Tottenham 0-0 (H1): Quỷ đỏ hưng phấn

TPO - Trực tiếp MU vs Tottenham, vòng 25 Ngoại hạng Anh lúc 19h30 ngày 7/2. MU được chờ đợi sẽ mở tiệc tại Old Trafford khi tiếp đón đối thủ yêu thích Tottenham.

report KHÔNG VÀO! Casemiro sút xa nguy hiểm 10': Từ pha phối hợp với Bruno, Casemiro tung ra cú sút xa cực mạnh từ cự ly hơn 30m. Bóng đi tốt, nhưng Vicario vẫn cảnh giác cản phá thành công. report Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội 9': Các hậu vệ Tottenham phá bóng lỗi, tạo cơ hội cho Bruno Fernandes ghi bàn rõ ràng. Tuy nhiên, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại sút quá vội và không chính xác. report Amad Diallo và Mbeumo bị đau 7': Lần lượt 2 ngôi sao của MU, Amad và Mbeumo bị đau sau các tình huống vào bóng nguy hiểm của đối thủ. start Trận đấu bắt đầu report Tại sao loại Sesko khỏi đội hình chính là quyết định đúng đắn? Vấn đề của Benjamin Sesko khá thú vị. Sẽ không ai phàn nàn quá nhiều khi United thắng trận, nhưng về lâu dài, tiền đạo trị giá 73,7 triệu bảng này không thể chỉ ngồi dự bị. Tuy nhiên, Carrick đã đúng ở điểm này... Sesko chơi theo lối chơi phù hợp với Romero và Van de Ven, trong khi sự linh hoạt của Amad, Matheus Cunha, Bruno Fernandes và Bryan Mbeumo lại không làm được điều đó. Tính khó đoán là yếu tố then chốt trong cách tiếp cận của United trong các trận đấu dưới thời Carrick. report Ngày phán quyết của Thomas Frank? Thomas Frank vẫn chưa bị sa thải bất chấp kết quả bết bát ở giải quốc nội. Tuy nhiên, một trận thua trước MU có thể khiến HLV này mất việc. photo Băng tay đặc biệt của Bruno Fernandes Hôm nay, Bruno Fernandes sẽ đeo băng đội trưởng để tưởng nhớ thảm họa hàng không Munich của MU. report Van de Ven trở lại Trung vệ người Hà Lan của Tottenham, Van de Ven kịp bình phục để tham gia trận đấu này. Ngoài Van de Ven, HLV Thomas Frank còn thay đổi 3 vị trí khác so với trận hòa Man City tuần trước là Gray (Simon), Odobert và Sarr. report Carrick giữ nguyên đội hình HLV Micheal Carrick tiếp tục giữ niềm tin vào các lựa chọn của ông khi giữ nguyên đội hình xuất phát so với chiến thắng trước Fulham. Thực tế trong 4 trận kể từ khi nắm quyền, Carrick chỉ bất đắc dĩ thay đổi vị trí tiền vệ cánh trái do Dorgu dính chấn thương. tatic Đội hình xuất phát MU vs Tottenham

Có thể nói rằng MU đã có bước ngoặt kể từ khi Ruben Amorim ra đi và Carrick đến, khi Quỷ Đỏ giành được 9 điểm tuyệt đối dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới và kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên 7 trận (4 thắng, 3 hòa).

Sau những chiến thắng ấn tượng trước hai đội bóng hàng đầu giải đấu - Arsenal và Manchester City - MU đã vượt qua màn lội ngược dòng muộn màng của Fulham để giành chiến thắng 3-2 tại Old Trafford cuối tuần trước, với bàn thắng quyết định đầy kịch tính của Benjamin Sesko ở phút 94.

Điều thú vị là, MU bất bại trong cả chín trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này khi họ kiểm soát bóng ít hơn đối thủ (7 thắng, 2 hòa), và thắng cả bảy trận khi kiểm soát bóng dưới 45%. Ngược lại, họ chỉ thắng bốn trong 15 trận đấu tại giải đấu cao nhất khi kiểm soát bóng trên 50% (6 hòa, 5 thua).

Tinh thần của người hâm mộ Manchester hiện đang rất phấn chấn, khi đội hình được HLV Carrick hồi sinh đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn Chelsea 1 điểm và hơn Liverpool 2 điểm. Chiến thắng trước Tottenham tối nay sẽ giúp MU vượt qua cột mốc buồn 42 điểm của mùa giải trước, trong khi vẫn còn 13 trận đấu nữa.

Một chiến thắng trước Tottenham cũng sẽ giúp họ có được bốn chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2024 dưới thời Erik ten Hag. Tuy nhiên, đánh bại Tottenham đã trở thành nhiệm vụ khó khăn với Quỷ đỏ trong những năm gần đây, khi United không thắng bất kỳ trận nào trong 6 lần đối đầu gần nhất với đội bóng Bắc London tại Ngoại hạng Anh (3 hòa, 3 thua) - chuỗi trận không thắng dài nhất của họ trước đối thủ này trong lịch sử (cũng là 6 trận từ năm 1914 đến năm 1921).

Liệu MU có thể vượt qua cái dớp này để mở hội tại Old Trafford một lần nữa hay không, hãy cùng chờ xem. Cần biết rằng Tottenham đang khủng hoảng ở Ngoại hạng Anh và đây là thời điểm tuyệt vời để Quỷ đỏ cắt đứt mạch trận không thắng đội bóng áo trắng.