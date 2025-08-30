Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 ngày 30/8: Không còn gì để mất

TPO - Tường thuật trực tiếp bóng đá MU vs Burnley lúc 21h00 hôm nay 30/8. MU không còn gì để mất sau chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng.

Thông tin trận đấu MU vs Burnley

Thời gian: 21h00 ngày 30/8

Địa điểm: Sân vận động Old Trafford

Kênh trực tiếp: K+ SPORT1

Nhận định trước trận đấu MU vs Burnley

Bóng đá Anh luôn đầy rẫy những bất ngờ, nhưng cú sốc mà Manchester United phải nhận trước Grimsby Town tại League Cup giữa tuần qua có lẽ là một trong những vết nhơ khó quên trong lịch sử hào hùng của họ. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu HLV Ruben Amorim có thể vực dậy tinh thần Quỷ Đỏ để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải 2025-26 khi tiếp đón Burnley tại Old Trafford vào tối nay?

Manchester United bước vào trận đấu này với hành trang là chuỗi thành tích đáng thất vọng. Thất bại 0-1 trước Arsenal ở trận mở màn và trận hòa 1-1 trước Fulham ở vòng đấu trước cho thấy đội bóng của Amorim vẫn chưa tìm được sự ổn định. Đáng lo ngại hơn, cú ngã ngựa trước Grimsby Town - một đội bóng hạng Tư - ở League Cup là hồi chuông cảnh báo về sự mong manh của Quỷ Đỏ. Thống kê từ Opta cho thấy Amorim chỉ thắng 35.6% trong 45 trận dẫn dắt United, con số thấp nhất so với bất kỳ HLV nào kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Hàng công của United thiếu sắc bén, hàng thủ lỏng lẻo, và ngay cả thủ quân Bruno Fernandes - người thường tỏa sáng trước các đội mới lên hạng - cũng bỏ lỡ một quả phạt đền quan trọng trong trận gặp Fulham. Old Trafford, từng là pháo đài bất khả xâm phạm, giờ đây lại chứng kiến United thua tới 8 trong 13 trận Premier League gần nhất (W3 D2). Những con số này không chỉ phản ánh phong độ kém cỏi mà còn cho thấy áp lực khổng lồ đang đè nặng lên vai Amorim.

Xem trực tiếp MU vs Burnley trên kênh nào, ở đâu?

Bản quyền truyền hình trận đấu giữa MU và Burnley ở Ngoại hạng Anh thuộc về truyền hình K+. Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên K+ SPORT1

Link xem trực tiếp MU vs Burnley 21h00 ngày 30/8

