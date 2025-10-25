Trực tiếp MU vs Brighton, 23h30 ngày 25/10: Theo đà chiến thắng

TPO - Chiến thắng trước Liverpool mang lại cú hích lớn cho MU. Đó cũng là lần đầu tiên Quỷ đỏ thắng hai trận Premier League liên tiếp dưới thời HLV Ruben Amorim, và chắc chắn họ không muốn mạch thăng hoa này dừng lại.

Sau giai đoạn đầu mùa đầy trắc trở, MU đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh đáng khích lệ. Hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League trước Sunderland (2-0) và đặc biệt là trước nhà đương kim vô địch Liverpool (2-1) ngay tại Anfield đã giúp thầy trò HLV Ruben Amorim tìm lại niềm tin và khí thế chiến đấu.

Các pha lập công của Bryan Mbeumo và Harry Maguire không chỉ mang về chiến thắng lịch sử đầu tiên của MU trên sân Anfield kể từ năm 2016, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tái thiết của đội bóng áo đỏ. Sir Jim Ratcliffe có lẽ đang cảm thấy hài lòng khi vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha bắt đầu để lại dấu ấn rõ nét sau gần một năm nắm quyền.

Hiện tại, MU đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém đội nhì bảng Man City 3 điểm. “Nhà hát của những giấc mơ” cũng đang dần trở lại là điểm tựa thực sự khi đội chủ nhà toàn thắng 3 trận sân nhà gần nhất trước Sunderland, Chelsea và Burnley, bằng tổng số chiến thắng trong 13 trận sân nhà trước đó.

Lần gần nhất MU thắng liên tiếp nhiều hơn 3 trận ở Old Trafford là từ tháng 4 đến tháng 8/2023, trước khi chuỗi đó bị chính Brighton chặn đứng bằng thắng lợi 3-1. Để nối dài chuỗi phong độ ấn tượng này, MU cần vượt qua Brighton khi đội bóng đã thắng họ 6 trong 7 lần đối đầu gần nhất.

Về phía Brighton, dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hurzeler, họ vẫn duy trì được bản sắc chơi bóng tấn công phóng khoáng dù trải qua vài giai đoạn chệch choạc. “Chim mòng biển” đã luân phiên giữa thắng và hòa trong 4 vòng gần đây, trong đó có hai trận thắng ấn tượng 3-1 trước Chelsea và 2-1 trước Newcastle.

Với phong độ đó, Brighton hoàn toàn có thể tự tin khi hành quân đến Old Trafford, nơi họ đã thắng cả 3 lần gần nhất trong khuôn khổ Premier League. Đội bóng duy nhất có chuỗi thắng dài hơn trên sân MU là Manchester City, với 5 chiến thắng liên tiếp từ năm 1968 đến 1972.