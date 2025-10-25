Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp MU vs Brighton, 23h30 ngày 25/10: Theo đà chiến thắng

Thanh Hải - Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiến thắng trước Liverpool mang lại cú hích lớn cho MU. Đó cũng là lần đầu tiên Quỷ đỏ thắng hai trận Premier League liên tiếp dưới thời HLV Ruben Amorim, và chắc chắn họ không muốn mạch thăng hoa này dừng lại.

2025-01-19t152408z-867339906-up1.jpg

Sau giai đoạn đầu mùa đầy trắc trở, MU đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh đáng khích lệ. Hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League trước Sunderland (2-0) và đặc biệt là trước nhà đương kim vô địch Liverpool (2-1) ngay tại Anfield đã giúp thầy trò HLV Ruben Amorim tìm lại niềm tin và khí thế chiến đấu.

Các pha lập công của Bryan Mbeumo và Harry Maguire không chỉ mang về chiến thắng lịch sử đầu tiên của MU trên sân Anfield kể từ năm 2016, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tái thiết của đội bóng áo đỏ. Sir Jim Ratcliffe có lẽ đang cảm thấy hài lòng khi vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha bắt đầu để lại dấu ấn rõ nét sau gần một năm nắm quyền.

Hiện tại, MU đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém đội nhì bảng Man City 3 điểm. “Nhà hát của những giấc mơ” cũng đang dần trở lại là điểm tựa thực sự khi đội chủ nhà toàn thắng 3 trận sân nhà gần nhất trước Sunderland, Chelsea và Burnley, bằng tổng số chiến thắng trong 13 trận sân nhà trước đó.

Lần gần nhất MU thắng liên tiếp nhiều hơn 3 trận ở Old Trafford là từ tháng 4 đến tháng 8/2023, trước khi chuỗi đó bị chính Brighton chặn đứng bằng thắng lợi 3-1. Để nối dài chuỗi phong độ ấn tượng này, MU cần vượt qua Brighton khi đội bóng đã thắng họ 6 trong 7 lần đối đầu gần nhất.

Về phía Brighton, dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hurzeler, họ vẫn duy trì được bản sắc chơi bóng tấn công phóng khoáng dù trải qua vài giai đoạn chệch choạc. “Chim mòng biển” đã luân phiên giữa thắng và hòa trong 4 vòng gần đây, trong đó có hai trận thắng ấn tượng 3-1 trước Chelsea và 2-1 trước Newcastle.

Với phong độ đó, Brighton hoàn toàn có thể tự tin khi hành quân đến Old Trafford, nơi họ đã thắng cả 3 lần gần nhất trong khuôn khổ Premier League. Đội bóng duy nhất có chuỗi thắng dài hơn trên sân MU là Manchester City, với 5 chiến thắng liên tiếp từ năm 1968 đến 1972.

Thanh Hải - Tiểu Phùng
#trực tiếp Brighton vs MU #trực tiếp MU vs Brighton #MU vs Brighton live #tường thuật MU vs Brighton #kết quả MU vs Brighton #highlights MU vs Brighton

Xem thêm

Cùng chuyên mục