Trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33: Đoàn Việt Nam diễu hành

A Phi
Tiểu Phùng
Thanh Hải
TPO - Trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33 lúc 19h00 hôm nay, 9/12. Lễ khai mạc SEA Games 33 được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Rajamangala của Thái Lan, nhưng bị gián đoạn khá lâu.

Xem trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33 ở đâu?

Lễ khai mạc SEA Games 33 được tường thuật trực tiếp miễn phí trên nhiều kênh sóng và nền tảng khác nhau, bao gồm các kênh VTV Cần Thơ, VTV2, On Sports, FPT Play.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể dễ dàng xem sự kiện này trên Youtube.

report Thủ tướng Thái Lan phát biểu khai mạc

Ông Anutin Charnvirakul vừa nhậm chức thủ tướng Thái Lan thay bà Paetongtarn Shinawatra vào ngày 7/9 vừa qua. Sau khi ông Anutin lên nắm quyền, ê kíp tổ chức lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33 cũng được thay đổi.

z7309911954640-4a192fe6fe81dead614ee6790af1ccaf.jpg

Sau phát biểu khai mạc của ông Anutin là lễ kéo cờ và hát quốc ca Thái Lan. Bên cạnh đó, lá cờ của SEA Games 33 cũng được kéo lên.

Cuối cùng là lời tuyên thệ của các vận động viên, đánh dấu SEA Games 33 chính thức bắt đầu.

photo Đoàn thể thao Việt Nam bước vào khán đài!

Đoàn thể thao Việt Nam chính là đoàn xuất hiện áp chót trong lễ diễu hành, chỉ trước đoàn chủ nhà Thái Lan. Cầm cờ cho đoàn Việt Nam là võ sĩ karate Lê Minh Thuận và nữ vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy.

viet-nam-3-4992.jpg
Minh Thuận và Thanh Thúy có vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Anh Thắng
viet-nam-2-4870.jpg
viet-nam-6.jpg
viet-nam-7.jpg
viet-nam-5-41.jpg
viet-nam-7966.jpg
viet-nam-4-747.jpg
report Phần biểu diễn nghệ thuật đã kết thúc

Phần biểu diễn nghệ thuật và trình diễn ánh sáng đã kết thúc. Bây giờ là phần diễu hành của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 33.

z7309774775747-c9d2c47b225ad4a3298b7dfc4938b0da.jpg
Ảnh: Anh Thắng
z7309796614652-7bec1bb2e3aa7a03dbf269dc69a67829.jpg
z7309796618596-be981c0830a1a45875137aeb5779480e.jpg
z7309796630317-1d5918eac9cfeee189c84a15909af363.jpg
z7309796634487-453e982be299e798dce722d3da0ee087.jpg
z7309796640389-75b693733886ff1f16fd5ed4448ce14d.jpg
report "BamBam" Kunpimook Bhuwakul xuất hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng "BamBam" Kunpimook Bhuwakul đã xuất hiện với màn trình diễn cháy lửa. Không khí trên các khán đài cho thấy "BamBam" được yêu thích như thế nào.

bambam.jpg
report Buổi lễ tiếp tục với phần 'Chúng ta là một'

Ở phần "Chúng ta là một" - "We Are One - Connect By The Sea", các nghệ sĩ múa xuất hiện phía trước hình ảnh biển cả. Sau đó, nhiều nghệ sĩ nhảy xuống hồ nước để thực hiện những điệu múa thiên nga.

Cùng lúc, hai nghệ sĩ khác biểu diễn trên không đầy ấn tượng. Ảnh: Anh Thắng

z7309719810458-068d4f4d36521f893bff017bd672b016.jpg
z7309719809400-69a89b7375516aeb89fc314d76c37f7e.jpg
z7309719803236-bc33b2e26411b3233e45cfa711208622.jpg
report Buổi lễ bị gián đoạn

Do nhà vua và hoàng hậu Thái Lan đến muộn nên buổi lễ khai mạc SEA Games 33 đã bị gián đoạn gần 20 phút vừa qua.

nha-vua.jpg
Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan chưa xuất hiện. Ảnh: Anh Thắng
khan-gia-2.jpg
Người hâm mộ và các tình nguyện viên chán nản chờ đợi
khan-gia.jpg
photo Màn trình diễn âm nhạc và ánh sáng ấn tượng

Nước chủ nhà Thái Lan đã có màn trình diễn âm nhạc kết hợp với ánh sáng cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Anh Thắng

khai-mac-1-4194.jpg
khai-mac-2-4161.jpg
khai-mac-3-4913.jpg
khai-mac-4-9726.jpg
khai-mac-5-2679.jpg
khai-mac-6.jpg
khai-mac-7.jpg
khai-mac-9.jpg
khai-mac-8.jpg
khai-mac-10.jpg
khai-mac-11.jpg
report Drone hoành tráng

Lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 19h03 với phần giới thiệu của hai MC. Sau đó là phần trình diễn ánh sáng để điểm lại lịch sử SEA Games.

drone-3.jpg
drone-4.jpg
drone-5.jpg
drone-6.jpg
report Đội hình drone sẵn sàng cất cánh

Theo Ban tổ chức, Lễ khai mạc là sự hòa quyện giữa âm nhạc và thể thao, bên cạnh hình ảnh, ánh sáng, âm thanh cùng công nghệ trình chiếu đa phương tiện với nhiều hiệu ứng đặc biệt, cho thấy sức mạnh công nghệ của nước chủ nhà.

drone-2.jpg
drone-1.jpg
report Các tiết mục chính của Lễ khai mạc SEA Games 33

Lễ khai mạc SEA Games 33 được công bố gồm 5 tiết mục lớn: Hành trình tìm về cội nguồn SEA Games, khơi dậy đam mê thi đấu, khẳng định sự đa dạng văn hóa ASEAN, tôn vinh tinh thần thể thao và lời chào của tình hữu nghị: “Chúng ta là một”. Một Đông Nam Á đoàn kết - đó là thông điệp xuyên suốt được Thái Lan muốn kể qua âm nhạc, nghệ thuật và những màn trình diễn đỉnh cao.

report Rất nhiều người hâm mộ vẫn chưa thể vào sân
xep-hang.jpg
Chỉ còn khoảng 50 phút nữa lễ khai mạc sẽ bắt đầu, nhưng rất nhiều người hâm mộ vẫn phải đứng chờ trong khu vực soát vé đầu tiên.
photo Thành viên đoàn thể thao Việt Nam rạng rỡ đến sân

Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ khai mạc có mặt từ rất sớm và tỏ ra cực kỳ thân thiện với người hâm mộ cũng như với truyền thông.

viet-nam-1.jpg
viet-nam-2.jpg
viet-nam-3.jpg
viet-nam-4.jpg
viet-nam-5.jpg
report Chủ nhà Thái Lan siết chặt an ninh

Lực lượng an ninh được bố trí đông đảo tại Rajamangala nhằm đảm bảo Lễ khai mạc diễn ra an toàn.

an-ninh-2.jpg
an-ninh.jpg
video Xem trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33 ở đâu?

Lễ khai mạc SEA Games 33 được tường thuật trực tiếp miễn phí trên nhiều kênh sóng và nền tảng khác nhau, bao gồm các kênh VTV Cần Thơ, VTV2, On Sports, FPT Play.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể dễ dàng xem sự kiện này trên Youtube.

report Đội tuyển Karate Việt Nam được săn đón

Khá nhiều người hâm mộ nhận ra các võ sĩ của tuyển karate Việt Nam và xin chụp ảnh lưu niệm trước sân vận động.

khai-mac-3.jpg
Các thành viên đội tuyển karate Việt Nam vừa mới sang Thái Lan ngày 9/12. Karate là nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Các võ sĩ của chúng ta từng giành 7 Huy chương vàng tại SEA Games 31 và 6 Huy chương vàng tại SEA Games 32.
report Khá đông người hâm mộ Việt Nam dự lễ khai mạc
fan-viet-nam.jpg
Bạn Hữu Duy người Vĩnh Long, đang theo học Thạc sỹ tại trường Đại học Nông nghiệp Thái Lan, có mặt tại Lễ khai mạc. Anh cho biết đã may mắn đăng ký thành công qua ứng dụng của Ban tổ chức và sở hữu tấm vé, sau đó trải qua hành trình dài để có mặt tại Rajamangala tối 9/12. Ảnh: Thanh Hải
report Hàng nghìn người đang xếp hàng vào sân vận động Rajamangala
khai-mac-4.jpg
khai-mac-5.jpg
photo Không khí lễ hội trước lễ khai mạc SEA Games 33
khai-mac-1.jpg
khai-mac-2.jpg
z7309018629059-1505e57372e8350403753f0cfc9d76d0.jpg
viet-nam.jpg
Đoàn thể thao Việt Nam tham gia diễn tập trước lễ khai mạc

Ban đầu, Ban tổ chức lựa chọn Sanam Luang ở quận Phra Nakhon, trung tâm lịch sử của Bangkok và ngay gần Cung điện Hoàng gia là địa điểm tổ chức lễ khai mạc, trong khi Sân vận động quốc gia Rajamangala sẽ diễn ra lễ bế mạc. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 33 khi ấy là ông Surawong Thienthong đã hứa hẹn về một lễ khai mạc mãn nhãn, trang trọng và đáng nhớ.

Có rất nhiều thay đổi kể từ đó. Chỉ hơn một tháng trước khi SEA Games 33 diễn ra, địa điểm tổ chức Lễ khai mạc được chuyển về sân vận động Quốc gia Rajamangala vì lý do an ninh khi căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia gia tăng. Bên cạnh đó, sau khi Vương thái hậu Thái Lan Sirikit băng hà ở tuổi 93, Ban tổ chức dự kiến tổ chức Lễ khai mạc trang trọng nhưng đơn giản.

Tuy nhiên ở kỳ SEA Games đầu tiên Thái Lan đăng cai sau 18 năm, nước chủ nhà muốn gây ấn tượng với bạn bè trong khu vực cũng như quốc tế, đồng thời coi đây là động lực để phát triển kinh tế, du lịch. Vì vậy vào ngày 7/12, ông Atthakorn Sirilatthakorn, người thay thế ông Surawong trên cương vị Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, tuyên bố Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ đảm bảo mọi yếu tố, từ độ hoành tráng, tính nghệ thuật cũng như tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Bộ trưởng Atthakorn, mặc dù gặp phải nhiều trở ngại, từ trận lũ lịch sử ở miền nam Thái Lan đến xung đột với Campuchia khiến kế hoạch đảo lộn, cũng như hạn chế về mặt ngân sách, nhưng Lễ khai mạc SEA Games 33, dự kiện dự kiến sẽ mang lại 15 tỷ bath, chắc chắn không làm ai thất vọng. Chương trình sẽ khiến tất cả bị hấp dẫn bởi tính đa chiều trong nghệ thuật, văn hóa và vẻ đẹp của Thái Lan.

Điểm nhấn của buổi lễ là sự nhấn mạnh những chuẩn mực mới, khai thác tiềm năng của người Thái, đặc biệt là thế hệ trẻ vừa hiện đại vừa mang những nét quyến rũ của Thái Lan. SEA Games 33 với chủ đề chính "Thống nhất toàn khu vực" hay "Chúng ta là một" sẽ bao gồm năm màn trình diễn hoành tráng, quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật, văn hóa với công nghệ biểu diễn hiện đại, tạo nên sự phấn khích tột độ.

A Phi
Tiểu Phùng
Thanh Hải
