Trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33: Đoàn Việt Nam diễu hành

report Thủ tướng Thái Lan phát biểu khai mạc

Ông Anutin Charnvirakul vừa nhậm chức thủ tướng Thái Lan thay bà Paetongtarn Shinawatra vào ngày 7/9 vừa qua. Sau khi ông Anutin lên nắm quyền, ê kíp tổ chức lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33 cũng được thay đổi.

Sau phát biểu khai mạc của ông Anutin là lễ kéo cờ và hát quốc ca Thái Lan. Bên cạnh đó, lá cờ của SEA Games 33 cũng được kéo lên.

Cuối cùng là lời tuyên thệ của các vận động viên, đánh dấu SEA Games 33 chính thức bắt đầu.