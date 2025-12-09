Trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33, 19h ngày 9/12, Rajamangala mở hội

Xem trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33 ở đâu? Lễ khai mạc SEA Games 33 được tường thuật trực tiếp miễn phí trên nhiều kênh sóng và nền tảng khác nhau, bao gồm các kênh VTV Cần Thơ, VTV2, On Sports, FPT Play. Ngoài ra, người hâm mộ có thể dễ dàng xem sự kiện này trên Youtube. report Rất nhiều người hâm mộ vẫn chưa thể vào sân Chỉ còn khoảng 50 phút nữa lễ khai mạc sẽ bắt đầu, nhưng rất nhiều người hâm mộ vẫn phải đứng chờ trong khu vực soát vé đầu tiên. photo Thành viên đoàn thể thao Việt Nam rạng rỡ đến sân Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ khai mạc có mặt từ rất sớm và tỏ ra cực kỳ thân thiện với người hâm mộ cũng như với truyền thông. report Chủ nhà Thái Lan siết chặt an ninh Lực lượng an ninh được bố trí đông đảo tại Rajamangala nhằm đảm bảo Lễ khai mạc diễn ra an toàn. report Đội tuyển Karate Việt Nam được săn đón Khá nhiều người hâm mộ nhận ra các võ sĩ của tuyển karate Việt Nam và xin chụp ảnh lưu niệm trước sân vận động. Các thành viên đội tuyển karate Việt Nam vừa mới sang Thái Lan ngày 9/12. Karate là nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games. Các võ sĩ của chúng ta từng giành 7 Huy chương vàng tại SEA Games 31 và 6 Huy chương vàng tại SEA Games 32. report Khá đông người hâm mộ Việt Nam dự lễ khai mạc Bạn Hữu Duy người Vĩnh Long, đang theo học Thạc sỹ tại trường Đại học Nông nghiệp Thái Lan, có mặt tại Lễ khai mạc. Anh cho biết đã may mắn đăng ký thành công qua ứng dụng của Ban tổ chức và sở hữu tấm vé, sau đó trải qua hành trình dài để có mặt tại Rajamangala tối 9/12. Ảnh: Thanh Hải report Hàng nghìn người đang xếp hàng vào sân vận động Rajamangala photo Không khí lễ hội trước lễ khai mạc SEA Games 33

Đoàn thể thao Việt Nam tham gia diễn tập trước lễ khai mạc

Ban đầu, Ban tổ chức lựa chọn Sanam Luang ở quận Phra Nakhon, trung tâm lịch sử của Bangkok và ngay gần Cung điện Hoàng gia là địa điểm tổ chức lễ khai mạc, trong khi Sân vận động quốc gia Rajamangala sẽ diễn ra lễ bế mạc. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 33 khi ấy là ông Surawong Thienthong đã hứa hẹn về một lễ khai mạc mãn nhãn, trang trọng và đáng nhớ.

Có rất nhiều thay đổi kể từ đó. Chỉ hơn một tháng trước khi SEA Games 33 diễn ra, địa điểm tổ chức Lễ khai mạc được chuyển về sân vận động Quốc gia Rajamangala vì lý do an ninh khi căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia gia tăng. Bên cạnh đó, sau khi Vương thái hậu Thái Lan Sirikit băng hà ở tuổi 93, Ban tổ chức dự kiến tổ chức Lễ khai mạc trang trọng nhưng đơn giản.

Tuy nhiên ở kỳ SEA Games đầu tiên Thái Lan đăng cai sau 18 năm, nước chủ nhà muốn gây ấn tượng với bạn bè trong khu vực cũng như quốc tế, đồng thời coi đây là động lực để phát triển kinh tế, du lịch. Vì vậy vào ngày 7/12, ông Atthakorn Sirilatthakorn, người thay thế ông Surawong trên cương vị Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, tuyên bố Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ đảm bảo mọi yếu tố, từ độ hoành tráng, tính nghệ thuật cũng như tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Bộ trưởng Atthakorn, mặc dù gặp phải nhiều trở ngại, từ trận lũ lịch sử ở miền nam Thái Lan đến xung đột với Campuchia khiến kế hoạch đảo lộn, cũng như hạn chế về mặt ngân sách, nhưng Lễ khai mạc SEA Games 33, dự kiện dự kiến sẽ mang lại 15 tỷ bath, chắc chắn không làm ai thất vọng. Chương trình sẽ khiến tất cả bị hấp dẫn bởi tính đa chiều trong nghệ thuật, văn hóa và vẻ đẹp của Thái Lan.

Điểm nhấn của buổi lễ là sự nhấn mạnh những chuẩn mực mới, khai thác tiềm năng của người Thái, đặc biệt là thế hệ trẻ vừa hiện đại vừa mang những nét quyến rũ của Thái Lan. SEA Games 33 với chủ đề chính "Thống nhất toàn khu vực" hay "Chúng ta là một" sẽ bao gồm năm màn trình diễn hoành tráng, quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật, văn hóa với công nghệ biểu diễn hiện đại, tạo nên sự phấn khích tột độ.