Trực tiếp Arsenal vs Man City 0-0 (Hết H1): Pháo thủ bế tắc

TPO - Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Arsenal và Man City tại Wembley Stadium không chỉ là cuộc chiến danh hiệu, mà còn là màn đấu trí đỉnh cao giữa Mikel Arteta và Pep Guardiola, nơi từng chi tiết chiến thuật có thể quyết định tất cả.

report Hết giờ 45+1': Arsenal và Man City tạm thời cầm chân nhau với tỷ số 0-0. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. report Semenyo tạt bóng thiếu chính xác 40': Semenyo xử lý khéo léo, loại bỏ Hincapie trước khi thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Tuy nhiên, đường bóng lại đi thiếu chính xác, không thể gây ra nguy hiểm cho khung thành đối phương. report Hincapie đánh đầu vọt xà 37': Từ tình huống đá phạt góc của Saka, Hincapie bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. report Cơ hội bị bỏ lỡ 33': Gabriel có pha đánh đầu chuyền bóng đầy tinh tế, mở ra cơ hội cho Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, tiền đạo của Arsenal không đủ tốc độ để vượt qua sự đeo bám quyết liệt của Khusanov trước khi kịp xâm nhập vòng cấm. yellow Khusanov nhận thẻ vàng 31': Khusanov (Man City) vào bóng quyết liệt với Viktor Gyokeres và phải nhận thẻ vàng. report Nỗ lực không thành 26': Erling Haaland chọc khe cho Semenyo băng xuống xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, Gabriel đã có tình huống trượt người chuẩn xác, kịp thời ngăn chặn cú dứt điểm của cầu thủ chạy cánh bên phía Man City. report Haaland đánh đầu hụt 20': Semenyo treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm, hướng đến vị trí của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã thoát khỏi sự đeo bám của Gabriel và lao vào đánh đầu cận thành, nhưng đáng tiếc lại không thể chạm bóng. yellow Thẻ vàng đầu tiên 16': Piero Hincapie bên phía Arsenal phạm lỗi với Matheus Nunes. Trọng tài Peter Bankes ngay lập tức rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. report Không được! 12': Tình huống đá phạt của Rice bị hàng thủ đối phương Man City đánh đầu phá bóng ra đúng vị trí của Trossard, nhưng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của anh cũng bị chặn lại. report Trafford cứu thua liên tiếp 7': Zubimendi tung đường chuyền tinh tế cho Kai Havertz cách khung thành Man City chỉ khoảng 8 mét. Thế nhưng, cú dứt điểm của tiền đạo người Đức lại không thắng được phản xạ xuất sắc của Trafford. Bóng bật ra đúng tầm băng vào của Saka, nhưng cú sút đầu tiên của anh bị hàng thủ cản phá. Ngay sau đó, Trafford tiếp tục cứu thua ngoạn mục pha dứt điểm thứ hai của Saka. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 3': Kai Havertz thoát pressing ở khu trung tuyến, dễ dàng loại bỏ Nathan Ake trước khi tung đường chọc khe sắc lẹm sang cánh phải cho Viktor Gyokeres băng xuống. Tuy nhiên, pha lên bóng nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị. start Trận đấu bắt đầu 1': Arsenal ra sân trong trang phục đỏ - trắng quen thuộc, trong khi Man City khoác lên mình trang phục xanh da trời - trắng truyền thống. Arsenal giao bóng trước. report Thống kê trước trận đấu - Erling Haaland đã ghi bàn trong cả ba trận gần nhất đối đầu Arsenal trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh chưa từng ghi bàn trong 6 lần ra sân tại Wembley trong màu áo Man City. - Mikel Arteta chưa từng thua tại Wembley cùng Arsenal, trên cương vị cầu thủ (thắng 3, hòa 1) hay HLV (thắng 2, hòa 2). Đáng chú ý, cả ba trận hòa đó đều kết thúc với chiến thắng của Arsenal trên chấm luân lưu. - HLV Pep Guardiola đã thắng cả 4 trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh khi dẫn dắt Man City, trong 4 mùa giải liên tiếp từ 2017/18 đến 2020/21. Chưa có HLV nào từng giành danh hiệu này 5 lần trong lịch sử. report Cầu thủ hai đội khởi động report Bầu không khí cuồng nhiệt tại Wembley report Đội hình xuất phát Man City report Đội hình xuất phát Arsenal

“Cú ăn bốn” với Arsenal lúc này vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, nhưng cánh cửa sẽ mở ra 25% nếu thầy trò Mikel Arteta chinh phục thành công Cúp Liên đoàn Anh, danh hiệu đã lẩn tránh họ suốt hơn ba thập kỷ.

Lần gần nhất Arsenal nâng cúp là năm 1993. Kể từ đó, họ trở thành “kẻ về nhì quen thuộc” với sáu thất bại ở chung kết, nhiều nhất lịch sử giải đấu. Ký ức đau đớn gần nhất chính là trận thua trước Man City năm 2018, đối thủ mà họ sẽ lại chạm trán tại Wembley đêm nay.

Hành trình vào chung kết của Arsenal mùa này không trải hoa hồng, nhưng các đối thủ như Port Vale, Brighton, Crystal Palace hay Chelsea đều lần lượt bị khuất phục. Ở bán kết, khoảnh khắc tỏa sáng của Kai Havertz đã đưa “Pháo thủ” tiến gần hơn tới danh hiệu.

Gần 6 năm sau chức vô địch FA Cup 2019/20, danh hiệu duy nhất của Arteta tại CLB, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên của Arsenal thắng hai trận chung kết lớn đầu tiên tham dự.

Niềm tin càng được củng cố khi Arteta đang sở hữu thành tích ấn tượng tại Wembley: bất bại trong 8 lần xuất hiện cùng Arsenal trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Quan trọng hơn, phong độ hiện tại đang đứng về phía đội bóng áo đỏ-trắng. Arsenal bất bại 14 trận liên tiếp, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Bayer Leverkusen tại Champions League, và thắng 6/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Man City bước vào trận đấu với nhiều dấu hỏi. Tham vọng ăn bốn của họ đã sớm tan vỡ sau khi bị Real Madrid loại khỏi Champions League.

Dù thi đấu không tệ, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn nhận thất bại 1-2 ngay tại Etihad ở lượt về vòng 1/8. Đó là một phần trong chuỗi phong độ thiếu ổn định khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Dẫu vậy, không thể xem nhẹ Man City khi nói đến Cúp Liên đoàn Anh. Họ đã thắng 8/9 trận chung kết, trong đó có chuỗi 7 lần vô địch liên tiếp kể từ năm 1974, một thành tích thể hiện bản lĩnh “ông vua” của giải đấu. Guardiola cũng đứng trước cơ hội đi vào lịch sử với danh hiệu thứ 5.

Một chi tiết đáng chú ý, đó là bàn gỡ muộn của Gabriel Martinelli hồi tháng 9 giúp Arsenal nối dài chuỗi bất bại trước Man City lên 6 trận. Nếu tiếp tục không thua, “Pháo thủ” sẽ chạm mốc 7 trận liên tiếp không thất bại trước đối thủ này.

Trận chung kết tại Wembley không chỉ là cuộc chiến danh hiệu, mà còn là màn đối đầu giữa hai trạng thái đối lập: một Arsenal đang thăng hoa và khát khao phá dớp, đối đầu với một Man City giàu bản lĩnh, luôn biết cách lên tiếng ở những thời khắc quyết định.