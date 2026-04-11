Trực tiếp Arsenal vs Bournemouth 1-1 (H2): Gyokeres gỡ hòa trên chấm 11m

TPO - Trực tiếp Ngoại hạng Anh Arsenal vs Bournemouth, 18h30 hôm nay. Arsenal có cơ hội tạo ra khoảng cách 12 điểm đối với Man City.

report Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: Arsenal 1-1 Bournemouth Bournemouth gây bất ngờ với bàn mở tỷ số sớm của Kroupi ở phút 17, nhưng Gyokeres gỡ hòa 1-1 cho Arsenal từ quả phạt đền ở phút 35. time Hiệp 1 có 2 phút bù giờ report Evanilson dứt điểm nguy hiểm 41': Hàng thủ Arsenal mắc sai lầm, Evanilson nhanh chân sút bóng chéo góc, nhưng Raya vẫn kịp đổ người bắt gọn bóng. corner Arsenal có thêm phạt góc 39': Arsenal có quả phạt góc thứ 3 ở trận này, nhưng họ không thể tạo ra cơ hội như 2 tình huống trước. goal VÀO! Gyokeres gỡ hòa 1-1 cho Arsenal 35': Trên chấm 11m, Gyokeres sút bóng cực mạnh khiến Petrovic bó tay dù bay đúng hướng. 1-1 cho Arsenal. penalty PHẠT ĐỀN cho Arsenal 34': Từ quả đá phạt góc của Madueke, Gabriel đá thẳng vào tay Christie trong vòng cấm đội khách. Trọng tài Olivier lập tức thổi phạt đền cho Arsenal. report Rice đá phạt không thành công 30': Arsenal đang phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đá phạt của Rice, nhưng tiền vệ người Anh vừa thực hiện cú đá không chính xác. report Arsenal tạo thêm cơ hội từ tình huống cố định 24': Từ vị trí đá phạt gần góc trái, Rice treo bóng về cột xa cho Gabriel đánh đầu chuyền vào trong, nhưng không có cầu thủ Arsenal nhận được bóng. report KHÔNG VÀO! Havertz đánh đầu sát xà ngang 20': Arsenal có cơ hội đầu tiên và nó đến từ phạt góc. Từ quả đá phạt của Rice, Havertz bật cao đánh đầu nhưng bóng bay sát xà ngang ra ngoài. goal VÀO! Kroupi mở tỷ số trận đấu 17': Hệ thống của Arsenal bị xuyên thủng. Truffert dễ dàng thoát xuống bên cánh trái để căng ngang. Saliba cản phá không tốt, tạo điều kiện cho Kroupi dễ dàng đệm bóng tung lưới Raya. 1-0 cho Bournemouth. report Thế trận giằng co 10': Những phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua với thế trận giăng co. Arsenal chưa thể áp đặt lối chơi lên đội khách và chưa tạo ra cơ hội dứt điểm nào. report Bournemouth áp sát tầm cao 3': Bournemouth đang nhập cuộc đầy tự tin trên sân đội đầu bảng. Các cầu thủ đội khách chủ động áp sát tầm cao khiến Arsenal gặp khó trong việc triển khai bóng. start Trận đấu bắt đầu report Rice đeo băng đội trưởng Với việc Odegaard và Saka cùng vắng mặt, Rice đã được trao băng đội trưởng của Arsenal ở trận này. Tiền vệ người Anh cũng rất có duyên khi đối đầu với Bournemouth và anh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tối nay. report Bournemouth quyết tạo bất ngờ HLV Bournemouth, Andoni Iraola cho biết đội bóng của ông đủ sức tạo ra bất ngờ tại Emirates. Bournemouth đang sở hữu chuỗi 11 trận liên tiếp bất bại tại Ngoại hạng Anh và họ hướng đến trận thứ 12 vào tối nay. report Arsenal sẽ chạm một tay vào chức vô địch? Theo đánh giá của Daily Mail, Arsenal sẽ chạm một tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này nếu đánh bại Bournemouth. Đây là nhận định có cơ sở, vì Pháo thủ sẽ bỏ xa Man City đến 12 điểm. Ngay cả khi đá nhiều hơn 2 trận, đây vẫn là khoảng cách rất lớn vì đây đã là vòng 32. report Arsenal thiếu một loạt cầu thủ quan trọng Arsenal mất Saka, Odegaard và Timber ở trận này. Ngoài ra, Eze và Hincapie kịp bình phục chấn thương nhưng chỉ có thể ngồi dự bị. tatic Đội hình xuất phát

Giữa nỗi thất vọng ở cúp quốc nội và niềm vui mừng tại Champions League, người ta dường như bỏ quên vị trí của Arsenal tại Premier League, nơi thầy trò Mikel Arteta đã thắng 4 trận liên tiếp để vượt qua mốc 70 điểm.

Tottenham Hotspur, Chelsea, Brighton & Hove Albion và Everton đều đã gục ngã trước sức mạnh vượt trội của Arsenal trong chuỗi trận đó - Everton là nạn nhân của pha đệm bóng cận thành của Viktor Gyokeres và bàn thắng lịch sử của Max Dowman - giúp Arsenal tạo khoảng cách tới 9 điểm so với Man City và tràn đầy cơ hội vô địch lần đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

Mặc dù cả EFL Cup và FA Cup đều không thể tô điểm thêm cho tủ danh hiệu của Arsenal mùa hè này, nhưng thầy trò Arteta đã đặt một chân vào bán kết Champions League nhờ chiến thắng quả cảm 1-0 ở trận lượt đi trước Sporting Lisbon hôm thứ Ba, đội mà họ sẽ tiếp đón lần nữa tại Emirates vào thứ Tư tuần sau.

Trước khi nghĩ đến trận bán kết Champions League có khả năng gặp Atletico Madrid, Arsenal đang hướng tới chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường. Quan trọng hơn, đánh bại Bournemouth sẽ giúp Pháo thủ tạm thời bỏ xa Man City 12 điểm và tạo áp lực đáng kể lên Pep-team, đội phải gặp Chelsea vào tối mai.

