Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Trao trả balo chứa hơn 150 triệu đồng cho du khách Ấn Độ bỏ quên tại sân bay Đà Nẵng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện một balo bị bỏ quên tại Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, lực lượng an ninh nhanh chóng kiểm tra và xác minh chủ sở hữu là một du khách Ấn Độ. Bên trong balo có nhiều tài sản giá trị gần 150 triệu đồng, sau đó đã được lực lượng chức năng phối hợp trao trả nguyên vẹn cho hành khách.

Ngày 11/3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đã trao trả tài sản trị giá hơn 150 triệu đồng cho một hành khách nước ngoài bỏ quên tại sân bay.

Trước đó, ngày 5/3, trong quá trình tuần tra tại khu vực Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội phát hiện một balo màu trắng bị bỏ quên. Qua kiểm tra, bên trong có nhiều tài sản giá trị gồm 5.000 USD, gần 40.000 Rubee, một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

1a830c6caee020be79f1-906.jpg
Lực lượng chức năng phối hợp với đại diện hãng hàng không và các bên liên quan để bàn giao balo cho du khách.

Sau khi tiếp nhận sự việc, chỉ huy Đội Kiểm soát an ninh quốc nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại sân bay xác minh chủ sở hữu là ông P.A. (quốc tịch Ấn Độ). Nam hành khách này đến Việt Nam du lịch, sau đó đi chuyến bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM rồi nối chuyến trở về Ấn Độ. Lực lượng chức năng đã phối hợp với đại diện hãng hàng không và các bên liên quan để bàn giao lại toàn bộ tài sản cho hành khách.

f51ca1f0037c8d22d46d.jpg
Tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng trong balo hơn 150 triệu đồng.

Khi nhận được thông báo tìm thấy hành lý thất lạc, nam du khách đã viết thư cảm ơn các lực lượng chức năng. Trong thư, ông cho biết sau khi đến TP.HCM mới phát hiện để quên balo tại sân bay Đà Nẵng. Toàn bộ tài sản sau đó nhanh chóng được tìm thấy và giữ nguyên vẹn, không thất lạc vật dụng nào.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #du khách Ấn Độ #trao trả tài sản #sân bay quốc tế #balo bỏ quên #tài sản giá trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục