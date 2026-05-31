Hoa học trò

Học đường

TP.HCM: Đội hình Tiếp sức mùa thi ra quân, đồng hành cùng các sĩ tử 2K11

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Đồng hành với các sĩ tử 2K11, các đội Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM cũng đồng loạt triển khai nhiệm vụ trong ngày đầu ra quân. Nhiều hoạt động hỗ trợ được thực hiện nhằm giúp thí sinh và phụ huynh có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Sáng nay, sĩ tử 2K11 đã có mặt tại các điểm thi để tham gia buổi sinh hoạt quy chế thi, kiểm tra thông tin cá nhân và làm quen với địa điểm dự thi trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây không chỉ là ngày các thí sinh hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng mà còn đánh dấu ngày đầu tiên các đội hình Tiếp sức mùa thi năm 2026 "ra quân".

Ảnh: Fanpage Tuổi trẻ phường Tân Khánh

Từ sáng sớm, các "chiến sĩ" áo xanh đã có mặt tại các điểm thi trên địa bàn phường Tân Khánh (TP.HCM). Sau thời gian tập huấn và chuẩn bị, các đội hình nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, nhắc nhở những giấy tờ cần thiết cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy chế và lịch thi. Nhiều phụ huynh cũng được hỗ trợ thông tin về khu vực chờ, gửi xe và lộ trình di chuyển quanh điểm thi.

Các công tác hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong ngày đầu tiên. Ảnh: Fanpage Tuổi trẻ phường Tân Khánh

Tại khu vực quanh điểm thi, lực lượng tình nguyện cũng phối hợp điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện ra vào nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trong khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, đội hình "xe ôm" tình nguyện cũng được triển khai, sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp.

Ảnh: Fanpage Tuổi trẻ phường Tân Khánh

Không chỉ đảm nhận vai trò hỗ trợ hậu cần, tình nguyện viên còn góp phần tạo nên bầu không khí thân thiện, giúp nhiều thí sinh giảm bớt căng thẳng trước kỳ thi quan trọng. Những lời chúc may mắn, những câu động viên ngắn gọn hay sự hướng dẫn tận tình đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại các điểm thi trong ngày làm thủ tục.

Những lời nhắn nhủ, động viên dành cho các sĩ tử 2K11. Ảnh: Fanpage Tuổi trẻ phường Tân Khánh

Ngày làm thủ tục dự thi cũng được xem là bước "khởi động" cho cả thí sinh lẫn lực lượng tình nguyện trước những ngày thi chính thức. Trong những ngày thi sắp tới, đội tình nguyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng teen 2K11 trong chặng "vượt vũ môn" đang cận kề.

Trong hai ngày 1/6 và 2/6, các thí sinh 2K11 sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026 với ba môn thi bắt buộc gồm Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút) và Toán (120 phút).

#Tiếp sức mùa thi 2026 #TP.HCM #sĩ tử 2K11 #Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM

