TP Huế tổ chức thi lấy bằng lái xe trở lại

TPO - Sau thời gian tạm ngưng để chuyển giao nhiệm vụ từ ngành giao thông sang lực lượng công an, TP Huế chính thức tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe ô tô đầu tiên vào ngày 6/5.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch lái xe ô tô đầu tiên do lực lượng công an đảm trách, sau quá trình tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng). Thời gian tổ chức thi bắt đầu vào sáng 6/5.

Trước đó, toàn bộ hoạt động sát hạch thi lái xe ô tô tại Huế đã tạm ngưng để chờ hoàn tất các thủ tục hành chính, đặc biệt là quá trình bàn giao cơ sở vật chất phục vụ thi theo quy định về đấu giá tài sản công.

Cùng với đó việc xây dựng lại cơ sở dữ liệu, kiểm tra trang thiết bị, phương tiện và phần mềm sát hạch theo quy định mới. Sự gián đoạn này khiến hàng ngàn học viên đã hoàn tất chương trình đào tạo, nhưng chưa thể tham gia thi sát hạch lái xe ô tô để được cấp giấy phép lái xe.

Theo thống kê sơ bộ, tại Huế hiện có khoảng 3.000 - 4.000 học viên thuộc các trung tâm đào tạo lái xe ô tô chờ được thi để có giấy phép lái xe.

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Công an TP Huế đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác sát hạch lái xe ô tô. Nội dung tập huấn bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành, quy trình tổ chức thi, các quy định pháp luật liên quan, kỹ năng đánh giá thực tế và việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát thi cử.

Đặc biệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được cấp thẻ sát hạch viên - điều kiện bắt buộc để đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng quy trình, công khai, minh bạch và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Kỳ thi đầu tiên do lực lượng công an tại Huế đảm trách được nhiều người dân kỳ vọng là tiền đề để triển khai đồng bộ công tác sát hạch trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu của người học và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.