TP Huế: Một năm thu hồi hơn 14 tỷ đồng tài sản tham nhũng

TPO - Trong năm 2025, cơ quan chức năng tại TP. Huế đã thu hồi hơn 14,2 tỷ đồng trên tổng số hơn 16,5 tỷ đồng tài sản tham nhũng, đạt tỷ lệ 85,74%.

Trong hai ngày 8 và 9/12, HĐND TP. Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ 11. UBND thành phố đã báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm năm 2025. Theo đó, thành phố đã thu hồi hơn 14,2 tỷ đồng trên tổng số hơn 16,5 tỷ đồng tài sản tham nhũng, đạt tỷ lệ 85,74%.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn báo cáo﻿ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố.

Báo cáo cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ thông qua thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Trong năm, các cơ quan thanh tra thực hiện 44 cuộc thanh tra hành chính, tập trung vào trách nhiệm người đứng đầu, việc chấp hành pháp luật, quản lý ngân sách, mua sắm công, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai. Đến nay đã kết luận 36 cuộc, còn 8 cuộc đang triển khai.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện vi phạm với tổng số tiền hơn 36,287 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 32,068 tỷ đồng và xử lý khác hơn 4,219 tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân bị kiến nghị kiểm điểm; hai văn bản pháp luật được kiến nghị sửa đổi, bổ sung; một vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Sở Khoa học và Công nghệ được chuyển Công an TP. Huế.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường với 74 cuộc, đã ban hành kết luận 66 cuộc. Qua đó phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi hơn 4,662 tỷ đồng; ban hành 66 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 2,839 tỷ đồng trong các lĩnh vực y tế, quảng cáo, đầu tư xây dựng, thu – chi dịch vụ và quản lý chuyên ngành.

Trong lĩnh vực điều tra, truy tố và xét xử, cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý 17 vụ với 36 bị can; đã kết thúc điều tra 10 vụ với 24 bị can, còn 7 vụ với 12 bị can tiếp tục điều tra. Viện kiểm sát hai cấp thụ lý 13 vụ với 32 bị can, truy tố 10 vụ với 17 bị can. Tòa án hai cấp thụ lý 11 vụ với 21 bị cáo, đã xét xử 9 vụ với 17 bị cáo, còn 2 vụ với 4 bị cáo chờ xét xử.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng được chú trọng, thu hồi hơn 14,205 tỷ đồng trên hơn 16,567 tỷ đồng phải thu. Cơ quan thi hành án dân sự đang xử lý 14 việc với tổng số tiền hơn 16,311 tỷ đồng, đã thi hành xong 3 việc, thu hơn 872 triệu đồng.

UBND TP Huế cho biết chưa phát hiện trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực đến mức phải kỷ luật. Thành phố cũng khiển trách nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ vì để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi quản lý.

Báo cáo cũng chỉ ra hạn chế về việc chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào thông qua tự kiểm tra nội bộ hoặc phản ánh, tố giác của người dân.