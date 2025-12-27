Tổng thống Ukraine Zelensky nói thêm về hoạch hòa bình 20 điểm trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo kế hoạch hòa bình 20 điểm sẽ là chủ đề thảo luận chính trong cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tuần này.

Thông báo về cuộc gặp sắp tới, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Ukraine sẽ nêu rõ những vấn đề cơ bản mà Kiev không muốn thỏa hiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mặc dù sẵn sàng tham gia đối thoại, Ukraine vẫn kiên định lập trường về toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, vốn là nền tảng của kế hoạch 20 điểm.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ sự cảm ơn đối với các nhóm công tác của nhiều quốc gia liên quan, cho rằng họ đã làm việc hiệu quả và chuẩn bị những bản dự thảo đầu tiên cho những văn kiện quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng một số vấn đề then chốt, đặc biệt là các đảm bảo an ninh, chỉ có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo cao nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty Images)

"Về vấn đề thịnh vượng, đây là sự khôi phục lại đất nước của chúng ta. Và, thành thật mà nói, kế hoạch 20 điểm mà chúng tôi đang thực hiện đã hoàn thành 90%. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mọi thứ sẵn sàng 100%. Điều này không dễ dàng, và không ai nói rằng nó sẽ đạt được 100% ngay lập tức", Tổng thống Zelensky cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng mỗi cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa các đại diện quốc gia đều phải đưa Ukraine tiến gần hơn tới mục tiêu mong muốn. Theo Tổng thống Zelensky, việc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Trump là cần thiết để truyền đạt rõ ràng và trực tiếp lập trường của Kiev.

Tổng thống Zelensky tỏ ra thận trọng khi đề cập đến kết quả cụ thể của cuộc đàm phán sắp tới. Trả lời câu hỏi liệu cuộc gặp có kết thúc bằng việc ký kết bất kỳ thỏa thuận hay biên bản chính thức nào hay không, ông từ chối đưa ra dự đoán, chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại.

Các vấn đề dự kiến ​​sẽ được thảo luận

"Chúng tôi có một chương trình nghị sự rộng lớn vào cuối tuần này. Tại Florida, chúng tôi sẽ gặp Tổng thống Mỹ Trump và thảo luận về các tài liệu liên quan, trong đó có các đảm bảo an ninh. Sẽ rất tốt nếu có thể trao đổi toàn diện về tất cả những vấn đề này", Tổng thống Zelensky nói.

Bên cạnh đó, ông cho biết thỏa thuận kinh tế cũng là một nội dung quan trọng, dù hiện mới chỉ dừng lại ở những khung cơ bản.

"Về việc ký kết, hiện tôi chưa thể khẳng định mọi thứ có sẵn sàng sau cuộc gặp hay không. Mục tiêu của cuộc gặp là hoàn thiện càng nhiều chi tiết càng tốt. Các vấn đề lãnh thổ - nơi còn tồn tại khác biệt chắc chắn sẽ được phía chúng tôi nêu ra", ông Zelensky cho hay.

Theo tổng thống Ukraine, ông cũng sẽ trao đổi với ông Trump về tình hình Donbas và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Đề cập đến vấn đề quân sự, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định cơ cấu quân đội hiện tại là một trong những đảm bảo an ninh quan trọng đối với Kiev và phía Mỹ cũng hiểu rõ lập trường này.