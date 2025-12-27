Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Ukraine Zelensky nói thêm về hoạch hòa bình 20 điểm trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo kế hoạch hòa bình 20 điểm sẽ là chủ đề thảo luận chính trong cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tuần này.

Thông báo về cuộc gặp sắp tới, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Ukraine sẽ nêu rõ những vấn đề cơ bản mà Kiev không muốn thỏa hiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mặc dù sẵn sàng tham gia đối thoại, Ukraine vẫn kiên định lập trường về toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, vốn là nền tảng của kế hoạch 20 điểm.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ sự cảm ơn đối với các nhóm công tác của nhiều quốc gia liên quan, cho rằng họ đã làm việc hiệu quả và chuẩn bị những bản dự thảo đầu tiên cho những văn kiện quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng một số vấn đề then chốt, đặc biệt là các đảm bảo an ninh, chỉ có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo cao nhất.

tt.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty Images)

"Về vấn đề thịnh vượng, đây là sự khôi phục lại đất nước của chúng ta. Và, thành thật mà nói, kế hoạch 20 điểm mà chúng tôi đang thực hiện đã hoàn thành 90%. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mọi thứ sẵn sàng 100%. Điều này không dễ dàng, và không ai nói rằng nó sẽ đạt được 100% ngay lập tức", Tổng thống Zelensky cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng mỗi cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa các đại diện quốc gia đều phải đưa Ukraine tiến gần hơn tới mục tiêu mong muốn. Theo Tổng thống Zelensky, việc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Trump là cần thiết để truyền đạt rõ ràng và trực tiếp lập trường của Kiev.

Tổng thống Zelensky tỏ ra thận trọng khi đề cập đến kết quả cụ thể của cuộc đàm phán sắp tới. Trả lời câu hỏi liệu cuộc gặp có kết thúc bằng việc ký kết bất kỳ thỏa thuận hay biên bản chính thức nào hay không, ông từ chối đưa ra dự đoán, chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại.

Các vấn đề dự kiến ​​sẽ được thảo luận

"Chúng tôi có một chương trình nghị sự rộng lớn vào cuối tuần này. Tại Florida, chúng tôi sẽ gặp Tổng thống Mỹ Trump và thảo luận về các tài liệu liên quan, trong đó có các đảm bảo an ninh. Sẽ rất tốt nếu có thể trao đổi toàn diện về tất cả những vấn đề này", Tổng thống Zelensky nói.

Bên cạnh đó, ông cho biết thỏa thuận kinh tế cũng là một nội dung quan trọng, dù hiện mới chỉ dừng lại ở những khung cơ bản.

"Về việc ký kết, hiện tôi chưa thể khẳng định mọi thứ có sẵn sàng sau cuộc gặp hay không. Mục tiêu của cuộc gặp là hoàn thiện càng nhiều chi tiết càng tốt. Các vấn đề lãnh thổ - nơi còn tồn tại khác biệt chắc chắn sẽ được phía chúng tôi nêu ra", ông Zelensky cho hay.

Theo tổng thống Ukraine, ông cũng sẽ trao đổi với ông Trump về tình hình Donbas và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Đề cập đến vấn đề quân sự, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định cơ cấu quân đội hiện tại là một trong những đảm bảo an ninh quan trọng đối với Kiev và phía Mỹ cũng hiểu rõ lập trường này.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Tổng thống Ukraine Zelensky #hòa bình #kế hoạch 20 điểm #Ukraine #Tổng thống Mỹ Trump #đối thoại #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục