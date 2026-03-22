Tổng thống Mỹ Trump do dự trước phép cân não cực độ ở Iran

TPO - Trong các cuộc họp gần như hằng ngày với những quan chức quân sự cấp cao tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xem xét nhiều phương án cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến với Iran, bao gồm phương án triển khai bộ binh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Có triển khai bộ binh hay không có lẽ là quyết định khó khăn nhất mà ông phải đối mặt kể từ khi hạ lệnh triển khai chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2.

Đối với nhiều đồng minh của Tổng thống Trump tại Washington, việc triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ tới Trung Đông sẽ đồng nghĩa với việc họ nhanh chóng chấm dứt sự ủng hộ công khai đối với cuộc chiến, và đề xuất của chính quyền về việc thông qua khoản ngân sách hàng trăm tỷ đô la bổ sung sẽ khó được thông qua tại Quốc hội.

Nhưng đối với Tổng thống Trump, thực hiện đầy đủ các mục tiêu và giảm thiểu hậu quả của cuộc chiến có thể đòi hỏi ông phải đưa quân Mỹ vào - một quyết định mang tính định hình di sản của ông trong nhiệm kỳ tổng thống.

Khi cuộc chiến bước sang tuần thứ 4, áp lực lên nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng tăng, để ông phải đưa ra kịch bản rõ ràng hơn về cách kết thúc cuộc chiến. Những hệ lụy kinh tế đã khiến nhiều đồng minh của ông trong đảng Cộng hòa đối mặt với con đường chính trị khó khăn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tối 20/3, ông Trump dường như thừa nhận ngầm những lo ngại về “kịch bản kết thúc”, khi nói rằng ông sẽ “xem xét giảm dần” cuộc chiến, cho dù các đơn vị Thủy quân Lục chiến vẫn đang tiến tới Trung Đông.

Theo mốc thời gian 4 tuần mà ông Trump và các cố vấn đưa ra, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố nhiệm vụ đang “đi trước tiến độ” và gợi ý nó sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

Nhưng chỉ còn 1 tuần trước mốc đó, và những mục tiêu tham vọng mà ông đặt ra từ khi bắt đầu chiến tranh vẫn chưa hoàn tất, trong khi hệ luỵ tiếp tục lan rộng và cái giá phải trả - cả về tiền bạc lẫn sinh mạng - ngày càng tăng.

Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đang gây chấn động kinh tế toàn cầu, khiến chính quyền của Tổng thống Trump bị chỉ trích không cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tấn công Iran.

Các quan chức Mỹ đang nỗ lực để giải quyết vấn đề. Theo CNN, ở hậu trường, họ thừa nhận việc mở lại tuyến đường quan trọng này là một vấn đề chưa có lời giải rõ ràng, và phụ thuộc phần nào vào mức độ ông Trump sẵn sàng gây áp lực lên chính quyền Iran.

Cũng đang xuất hiện sự khác biệt ngày càng lớn giữa mục tiêu của Mỹ và Israel, đặt ra câu hỏi về “kịch bản kết thúc” mà mỗi bên dự tính. Trong các cuộc trao đổi kín, Israel hiểu rằng “đồng hồ chính trị” của ông Trump ngắn hơn đáng kể so với của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

“Không nghi ngờ gì việc đồng hồ chính trị của ông ấy ngắn và gấp gáp hơn chúng tôi. Khoảnh khắc ông ấy quyết định dừng lại, ông ấy sẽ dừng, tuyên bố ‘chúng ta đã thắng’ và thế là xong”, một quan chức Israel nói với CNN.

Ngày 20/3, ông Trump nói với báo chí rằng ông tin Israel sẽ sẵn sàng kết thúc chiến tranh khi ông làm vậy.

“Tôi nghĩ là vậy. Chúng tôi muốn những điều tương tự nhau - chiến thắng”, ông nói.

"Công thức thảm hoạ"

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng ông Trump và đội ngũ trợ lý của ông sớm cần công khai chiến lược, nếu không sẽ đối mặt phản ứng từ cử tri.

“Họ luôn đảm bảo với chúng tôi rằng sẽ không xảy ra tình huống có số lượng lớn quân trên mặt đất”, Hạ nghị sĩ Jeff Van Drew nói. Ông đồng thời nhấn mạnh việc triển khai bộ binh sẽ là “giới hạn chịu đựng” của ông: “Chúng tôi không muốn những cuộc chiến bất tận”.

Trong khi Tổng thống Trump vẫn cân nhắc các phương án, một số đồng minh khuyên ông chọn hướng khác: Tuyên bố chiến thắng và rút lui.

Một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng ông Trump có thể coi cuộc chiến là thành công nếu quân đội đạt được các mục tiêu như phá hủy hải quân, năng lực tên lửa và cơ sở công nghiệp của Iran. Tuy nhiên, điều này không loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân và lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Một số đồng minh cảnh báo rằng leo thang chiến tranh và đưa quân vào Iran có thể là “công thức cho thảm họa”.

Cho đến nay, Mỹ và Israel đã đạt được những thành công đáng kể trong việc phá hủy kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran, cũng như đánh chìm phần lớn tàu hải quân của nước này.

Nhưng mục tiêu chính - ngăn Iran có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân - vẫn chưa đạt được. Nhiên liệu hạt nhân làm giàu cao vẫn nằm sâu dưới lòng đất, và kiến thức khoa học vẫn còn đó.

“Một lợi thế cơ bản của Iran là kiến thức không thể bị ném bom xóa bỏ”, một nhà ngoại giao châu Âu nói.

Có dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ đang chuẩn bị cho mọi kịch bản, dù Tổng thống Trump chưa quyết định. Hàng nghìn lính Thủy quân Lục chiến và thủy thủ Mỹ đang tiến về Trung Đông.

Một trong các phương án được cân nhắc là kiểm soát đảo Kharg - nơi xử lý khoảng 90% xuất khẩu dầu thô của Iran, hoặc phá hủy hoàn toàn cơ sở dầu mỏ tại đây.

Nhà Trắng tin rằng việc chiếm đảo này có thể khiến lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran “phá sản hoàn toàn” và có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, nhiều quan chức lo ngại vì điều này sẽ đòi hỏi một lượng lớn bộ binh.

Một chiến dịch khác nhằm thu giữ uranium làm giàu của Iran thậm chí còn rủi ro hơn, vì vật liệu này được cho là đang bị chôn dưới đống đổ nát sau các cuộc không kích trước đó.

Bất kỳ nhiệm vụ nào nhằm thu hồi số uranium này đều cực kỳ nguy hiểm, với nguy cơ ô nhiễm nếu bị đánh trúng trực tiếp.