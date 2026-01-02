Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ hoãn tăng thuế với đồ gỗ

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn tăng thuế với đồ nội thất bọc vải, tủ bếp và bàn trang điểm thêm 1 năm, lùi thời điểm áp dụng sang năm 2027.

screen-shot-2026-01-02-at-81631-pm.png
Gian hàng đồ nội thất của Ikea ở California. (Ảnh: Getty)

Nhà lãnh đạo Mỹ ký sắc lệnh vào thời điểm chỉ còn vài giờ trước khi kết thúc năm 2025, để hoãn tăng thuế với các mặt hàng này.

Tháng 9/2025, ông Trump ra lệnh áp thuế 25% với tủ bếp và đồ nội thất bọc vải. Mức thuế này có hiệu lực từ tháng 10, và dự kiến tăng lên tương ứng 50% và 30% vào năm 2026.

Sắc lệnh mà Tổng thống Trump vừa ký giữ thuế với các mặt hàng nêu trên ở mức 25%.

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết: “Mỹ tiếp tục tham gia đàm phán hiệu quả với các đối tác thương mại để giải quyết những vấn đề về đối ứng thương mại và an ninh quốc gia liên quan đến nhập khẩu các sản phẩm gỗ”.

Chính quyền Mỹ đang đối mặt với nhiều lời chỉ trích vì không thể ổn định giá cả, một phần do thuế quan áp với nhiều loại hàng hóa kể từ khi ông Trump nhậm chức vào đầu năm 2025. Trước khi mức thuế 25% với đồ nội thất được áp dụng, giá cả hàng hoá đã tăng mạnh.

Bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về khả năng chi trả của các hộ gia đình Mỹ, ông Trump đổ lỗi cho chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden về lạm phát, cho rằng thuế quan cuối cùng có thể làm giảm chi phí cho người Mỹ.

Thông cáo mới nhất của Nhà Trắng không nêu lý do cho việc hoãn tăng thuế.

Tháng 9 năm ngoái, ông Trump nêu lý do về an ninh quốc gia và nhu cầu bảo vệ ngành công nghiệp gỗ trong nước để biện minh cho việc tăng thuế với các sản phẩm gỗ, gỗ xẻ và ván gỗ.

Tổng thống Trump công bố mức thuế này sau khi kết thúc cuộc điều tra mà Bộ Thương mại Mỹ tiến hành nhằm vào gỗ xẻ nhập khẩu, theo điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại.

Bình Giang
CNN
#Thuế đối ứng #Đồ gỗ #Donald Trump #Tổng thống Trump #Chiến tranh thương mại

