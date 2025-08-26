Tổng thống Hàn Quốc thở phào vì tránh được kịch bản xấu nhất ở Nhà Trắng

TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết các trợ lý của ông lo ngại sẽ rơi vào tình huống giống như Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky ở Nhà Trắng, sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump thể hiện hoài nghi về nền dân chủ Hàn Quốc trên mạng xã hội.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 25/8. (Ảnh: Xinhua)

Tuy nhiên, Tổng thống Lee cho biết cuộc gặp của ông với Tổng thống Trump diễn ra "vượt ngoài mong đợi của tôi".

Khi phát biểu tại một tổ chức nghiên cứu ở Washington ngày 25/8, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết ông đã hiểu rõ hơn về ông Trump, nhận được sự khích lệ và cuộc gặp của họ đã diễn ra lâu hơn thời gian dự kiến.

Tân Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông tự tin khi bước vào cuộc gặp ông Trump rằng ông "sẽ không phải đối mặt với tình huống” giống như ông Zelensky trong chuyến đến Nhà Trắng hồi tháng 2, khi nhà lãnh đạo Ukraine bị ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance chỉ trích gay gắt ngay trước hàng loạt ống kính báo chí.

“Đó là bởi vì tôi đã đọc cuốn sách ‘Nghệ thuật đàm phán’ của Tổng thống Trump”, Tổng thống Lee phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế.

Trước khi đón nhà lãnh đạo Hàn Quốc, ông Trump khiến đồng minh lo ngại với bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/8 với câu hỏi: “CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA Ở HÀN QUỐC? Có vẻ như một cuộc thanh trừng hoặc cách mạng. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra và làm ăn ở đó. Hôm nay tôi sẽ gặp tổng thống mới tại Nhà Trắng. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này!!!”. Sau đó, ông nói với báo chí rằng ông đã “nghe những điều không hay” về tình hình chính trị Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Tổng thống Lee cho biết cuộc hội đàm của ông và nhà lãnh đạo Mỹ đã tập trung vào vấn đề củng cố quan hệ kinh tế Mỹ - Hàn cũng như cách “hiện đại hóa liên minh song phương để có sự tương hỗ và hướng tới tương lai, phù hợp với bối cảnh an ninh đang thay đổi”.

Tổng thống Lee không nói rõ về thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được vào tháng trước, trong đó Mỹ áp mức thuế 15% với hàng hóa Hàn Quốc để đổi lấy cam kết Seoul đầu tư hơn 350 tỷ USD và chi thêm 100 tỷ USD mua năng lượng.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 25/8, ông Trump cho biết phía Hàn Quốc hy vọng sẽ đàm phán lại một số điều khoản của thỏa thuận thương mại, nhưng đến buổi chiều ông lại nói rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ.

"Họ có một số vấn đề với thỏa thuận này, nhưng chúng tôi vẫn kiên định với lập trường của mình", Trump nói với các phóng viên.

Nhiều khoản đầu tư lớn

Nhiều thông tin về khoản đầu tư mà các công ty Hàn Quốc đang thực hiện tại Mỹ được công bố trong dịp này.

Amazon thông báo sẽ hợp tác với đối tác Hàn Quốc để hỗ trợ khởi động các lò phản ứng hạt nhân nhỏ trên khắp đất nước cùng với hãng khởi nghiệp X-energy, trong dự án đầu tư trị giá 50 tỷ USD. Boeing và GE Aerospace đã ký một thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD với Korean Air để mua 103 máy bay Boeing.

Cam kết đầu tư được đưa ra sau chuyến thăm ​​của Tổng thống Lee tới một xưởng đóng tàu ở Philadelphia ngày 26/8, cơ sở đã được một công ty Hàn Quốc mua lại vào tháng 12 năm ngoái. Mỹ đang trông cậy vào đầu tư của Hàn Quốc để hồi sinh ngành công nghiệp đóng tàu đang tụt hậu của mình.

"Được trang bị những năng lực mạnh nhất thế giới, ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc sẽ tạo nên sự phục hưng cho ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ và tạo nên một bước ngoặt lịch sử mới cho sự thịnh vượng chung", Tổng thống Lee phát biểu tối 25/8.

Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh quân sự Mỹ - Hàn nhằm đối phó với sức mạnh hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên.

Ông Lee cho biết Seoul không có ý định phát triển năng lực răn đe hạt nhân của riêng mình, nhưng cảnh báo nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng đang gây ra mối đe dọa quốc tế ngày càng nghiêm trọng.

Để tránh làm mất lòng nhà lãnh đạo nổi tiếng thất thường, Tổng thống Lee tránh nhắc đến mối quan hệ với Trung Quốc, trong bối cảnh ông đang nỗ lực cân bằng quan hệ giữa các siêu cường.