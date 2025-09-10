Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Belarus muốn thăm Triều Tiên

Bình Giang

TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gửi điện mừng tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhân kỷ niệm Quốc khánh, bày tỏ mong muốn thực hiện chuyến thăm Bình Nhưỡng.

img-0098.jpg
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: Yonhap)

Theo thông cáo từ văn phòng của ông Lukashenko, nhà lãnh đạo Belarus khẳng định sẵn sàng thăm Triều Tiên vào thời điểm sớm nhất có thể, nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Tuần trước, ông Kim Jong-un mời ông Lukashenko thăm Triều Tiên khi hai người có cuộc tiếp xúc tại Bắc Kinh, nhân dịp tham dự cuộc duyệt binh của Trung Quốc.

Tổng thống Belarus bày tỏ tin tưởng việc tăng cường hợp tác giữa Triều Tiên và Belarus có thể mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc, nâng cao lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau.

Ngày 9/9, Triều Tiên kỷ niệm 77 năm ngày thành lập đất nước, với thông điệp quan trọng nhất là tiếp tục tự lực để xây dựng nhà nước hùng mạnh và đoàn kết dân tộc.

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên viết trong bài xã luận: "Lòng tự hào dân tộc mạnh mẽ và lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta chính là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển tự chủ của nền cộng hòa".

"Thảm họa bắt nguồn từ sự dựa dẫm vào nước ngoài, còn phúc lành đến từ việc xây dựng sức mạnh tự lực", bài báo viết.

Nhiều sự kiện cộng đồng được tổ chức tại Bình Nhưỡng từ tối 8/9, đề cao lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo bản tin của hãng thông tấn KCNA, lễ thượng cờ trên quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng thu hút đông đảo công nhân, nông dân và nhiều tầng lớp khác, cùng với màn biểu diễn nghệ thuật và nhiều sự kiện chào mừng.

Bình Giang
#Triều Tiên #Tổng thống Belarus #Kim Jong Un #Quốc khánh Triều Tiên

