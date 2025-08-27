Tổng Bí thư: Chúng ta không còn nhiều thời gian, hoặc là bứt phá, hoặc sẽ tụt hậu

TPO - "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Dấu ấn đậm nét trong cuộc cách mạng tổ chức bộ máy

Chiều 27/8, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, trải qua 80 năm, ngành Nội vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân đã đồng hành cùng đất nước đi qua một hành trình gần một thế kỷ để khẳng định bản lĩnh, sự nỗ lực, những đóng góp cụ thể, trực tiếp đối với đất nước, nhân dân.

"Có thể khẳng định, dù ở bất kỳ giai đoạn nào - thời chiến hay thời bình, xây dựng hay đổi mới - ngành nội vụ luôn là lực lượng kiên trung, tận tụy, sáng tạo, góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: PV.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, gần đây Bộ Nội vụ đã để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy: Tinh gọn, giảm hàng vạn đầu mối bên trong của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp khối Chính phủ và chính quyền các cấp, thiết lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước.

Cùng với đó, chính sách an sinh xã hội được hoàn thiện, trở thành hình mẫu quốc tế về thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%, năng suất lao động tăng ổn định, chính sách tiền lương và chăm lo người có công được quan tâm toàn diện, chu đáo.

Tổng Bí thư nêu rõ, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, song vẫn còn không ít những thách thức khi bẫy thu nhập trung bình vẫn tồn tại, kỷ nguyên dân số vàng sắp đi qua, năng suất lao động có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và cho rằng, ngành nội vụ với vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của đất nước, hơn lúc nào hết, cần tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, không ngừng chủ động đổi mới sáng tạo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nội vụ. Ảnh: PV.

Tôi mong đợi những phong trào thi đua nổi bật trong giai đoạn tới để chúng ta lại thấy được những Sóng Duyên Hải, Gió Đại Phong, Cờ Ba Nhất… đầy mới mẻ trong kỷ nguyên phát triển mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ và toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nền hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội; nền hành chính phải thực sự là nền hành chính phục vụ phát triển, tạo ra không gian phát triển, để các cấp chính quyền phát huy tốt nhất năng lực của mình, tạo động lực đổi mới, kiến tạo, phát triển mạnh mẽ, bền vững; tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, củng cố và tăng cường thành quả đạt được.

Ngành Nội vụ cần sâu sát với thực tiễn, nhận diện kịp thời khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn khắc phục; chủ động tham mưu đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức làm việc, cơ chế vận hành để bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là sáng tạo đột phá cho kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội.

Loại bỏ cán bộ yếu kém, đãi ngộ vượt trội để giữ chân người tài

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ. Bộ Nội vụ cần sớm tham mưu Chính phủ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, sàng lọc, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu, vô cảm với nhân dân; cần có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài, có cơ chế hữu hiệu để bồi dưỡng, phát triển nhân tài, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chúng ta phải luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV.

Người đứng đầu Đảng ta cũng lưu ý, ngành cần phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu và thực hiện chính sách an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, bao trùm, hiệu quả. Trong đó, cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt và hiện đại, phát triển thị trường lao động năng động, hiệu quả; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội để đây thực sự là chỗ dựa an toàn cho người lao động.

“Đối với người có công với cách mạng, tiếp tục thực hiện chính sách chăm lo để người có công và gia đình của họ có mức sống “bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú”. Đó không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm, là lương tâm của thế hệ hiện tại với quá khứ hào hùng của dân tộc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, ngành Nội vụ phải tiên phong chuyển đổi số, cải cách hành chính, trở thành hình mẫu trong hệ thống. Bộ Nội vụ phải đi đầu, về đích sớm trong việc xây dựng Bộ Nội vụ số, ngành nội vụ số. “Các dịch vụ hành chính công phải được cung ứng trên nền tảng số, thuận tiện, tiết kiệm, minh bạch, phục vụ nhân dân hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, giảm mọi phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, Tổng Bí thư nêu rõ.